Блестящий спорткар
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:17

Когда "ласточки" улетают: куда исчезает тёплая традиция российских дорог

Доля россиян, называющих машины по имени, снизилась с 47% до 36%

Ещё десять лет назад почти половина российских автомобилей имела собственное имя. Сегодня же подобная традиция постепенно уходит в прошлое: свежий опрос показал, что только 36% автовладельцев продолжают давать своим машинам прозвища, тогда как в 2012 году таких было 47%. Интересно, что женщины делают это чуть чаще мужчин — 37% против 33%.

Как появляются "машинные" имена

Самая популярная категория прозвищ (около 9% всех случаев) — это забавные или ласковые производные от названий марок. Так на дорогах можно встретить "ладушку", "жигулёнка", "енотика" для Nissan Note, "жука", "джеточку", "каюшку" или "аудюху".

На втором месте — имена, связанные с животными (2%): "кабан", "бегемотик", "волк", "конёк". Лидером в этой группе безусловно остаётся "ласточка". Причём это имя дают самым разным авто — от суровых внедорожников до кабриолетов и представительских "кадиллаков". Как шутят автолюбители, "ласточкой" может стать любой автомобиль, независимо от его габаритов или характера.

Питомцы на четырёх колёсах

Около 2% машин носят имена, схожие с кличками домашних животных: "Дружок", "Кеша", "Жужа", "Рекс". Ещё 1% владельцев выбирают ласковые обращения вроде "девочка", "малышка" или "красотка". Столько же машин названы по цвету кузова — "черныш", "снежок", "вишенка", "голубчик".

Не обходится и без героев книг, мультфильмов и ассоциаций с определёнными качествами или предметами: "танк", "машинка", "корыто", "торпеда", "ракета", "пончик", "самолёт".

Почему мы даём имена машинам

"Для некоторых людей автомобиль — это почти как домашний любимец. Называя его по имени, они подчеркивают, что это не просто кусок металла для передвижения", — объясняет психолог Екатерина Меньшикова.

По её словам, многие действительно общаются со своими машинами: разговаривают, хвалят или ругают.

"Это не признак психологических проблем, а скорее показатель эмоциональности или даже нехватки живого общения", — добавляет эксперт.

