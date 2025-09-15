Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:54

Экран вместо радио: что ждут россияне от мультимедиа в автомобилях

Rambler&Co и Сбер: 45% россиян используют мультимедиа в авто для музыки и радио

Мультимедийные системы в автомобилях перестали быть простой "добавкой" к комфорту и постепенно превращаются в полноценный инструмент для водителей. Исследование Rambler&Co, Navio и экосистемы Сбера для автолюбителей показало, чего именно ждут россияне от цифровых решений в машине и как меняется отношение к искусственному интеллекту.

Как водители используют мультимедиа

Главная функция, ради которой автолюбители включают мультимедийный экран, — развлечение. Музыка, радио и аудиокниги остаются самыми востребованными: так ответили 45% опрошенных. Второе место уверенно держит навигация — 24% участников исследования отметили, что больше всего ценят именно карты и данные о пробках. Для 5% респондентов особенно важна техническая информация: расход топлива, показания датчиков и состояние автомобиля.

Не менее любопытно, что сама мультимедийная система стала одним из факторов при выборе машины. Для 17% покупателей современное "цифровое наполнение" входит в топ-критериев при покупке автомобиля, а ещё для 51% — имеет большое значение, но не решающее.

Удобство и простота интерфейса

Российские водители всё чаще обращают внимание не только на функции, но и на то, насколько легко ими пользоваться. Около 29% считают, что интерфейс их мультимедиа полностью интуитивен, а 52% назвали систему "удобной, но с нюансами".

Кроме простоты важны и другие качества:
• 18% отметили скорость работы и стабильность;
• 15% — качество звучания;
• по 13% респондентов выделили актуальность карт и безопасность;
• 10% оценили интеграцию с телефоном.

Поддержка приложений и сервисов важна лишь для 3% опрошенных, а управление голосом пока востребовано всего у 1%.

Искусственный интеллект как новый помощник

Отдельный блок исследования касается доверия к ИИ. Более 30% водителей уже воспринимают нейросеть как надёжного навигатора и советчика. ИИ помогает не только строить маршруты, но и подсказывать, где лучше остановиться, какие сервисы выбрать, а также оптимизировать поездку.

"Россияне стали воспринимать ИИ как помощника в дороге", — отметили эксперты Rambler&Co.

Этот тренд напрямую связан с тем, что всё больше моделей машин оснащается цифровыми ассистентами, а производители активно внедряют алгоритмы адаптации маршрутов.

Запрос на цифровизацию

По мере того как автомобили становятся "умнее", растут и ожидания водителей. Каждый четвёртый (27%) хотел бы видеть систему, которая учитывает его календарь и задачи, автоматически строя маршруты. Около 22% мечтают о возможности оплаты парковки и сервисов прямо из машины. Столько же респондентов ждут появления продвинутых голосовых ассистентов с искусственным интеллектом, которые будут разговаривать на естественном языке.

Сегменты рынка и предпочтения семей

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают рост интереса к кроссоверам и семейным автомобилям с расширенными мультимедийными возможностями. В онлайн-продажах заметен тренд: именно такие модели получают больше кликов и заказов. Семьи всё чаще смотрят на мультимедиа не как на второстепенную функцию, а как на элемент безопасности и удобства, позволяющий детям смотреть мультфильмы, а взрослым пользоваться навигатором или голосовыми ассистентами.

Плюсы и минусы мультимедийных систем

Плюсы Минусы
Удобная навигация и данные о пробках Возможные сбои и зависания системы
Возможность слушать музыку, радио и аудиокниги Иногда сложный интерфейс
Интеграция с телефоном и приложениями Не всегда актуальные карты
Улучшение качества поездки и безопасности Высокая цена на новые модели

Сравнение функций

Функция Сегодня Ожидания будущего
Музыка и радио 45% пользователей Сохранение популярности
Навигация 24% С интеграцией календаря
Информация о состоянии авто 5% Автоматическая диагностика
Голосовое управление 1% Ассистенты с ИИ
Оплата сервисов Нет 22% хотят эту опцию

Советы шаг за шагом

  1. При выборе авто проверяйте скорость работы мультимедийной системы.

  2. Обратите внимание на поддержку беспроводных сервисов (Android Auto, Apple CarPlay).

  3. Сравните качество звука штатных колонок и возможность подключения внешних устройств.

  4. Изучите, насколько легко обновляются карты и ПО.

  5. Если часто в дороге — выбирайте модели с голосовым управлением.

Мифы и правда

• Миф: мультимедийные системы отвлекают от дороги.
Правда: современные интерфейсы разрабатываются так, чтобы минимизировать отвлечение, а голосовые команды позволяют управлять без рук.

• Миф: ИИ в машине небезопасен.
Правда: алгоритмы работают как подсказчики, а окончательное решение всегда остаётся за водителем.

• Миф: мультимедиа повышает стоимость авто без пользы.
Правда: цифровое оснащение влияет на удобство, ликвидность и безопасность.

FAQ

Как выбрать мультимедийную систему?
Смотрите на интерфейс, скорость работы и возможность обновлений.

Сколько стоит мультимедиа в авто?
В базовых моделях она включена, но расширенные версии могут стоить от 50 до 200 тысяч рублей.

Что лучше: штатная система или сторонний планшет?
Штатная интегрирована в машину и удобнее в использовании, но планшет иногда гибче по приложениям.

Исторический контекст

В начале 2000-х мультимедиа в авто ограничивалась CD-проигрывателем и простым дисплеем. С середины 2010-х появились сенсорные экраны, а к 2020-м — полноценные онлайн-сервисы и голосовые помощники. Сегодня же системы развиваются в сторону тесной интеграции с искусственным интеллектом и цифровыми сервисами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать авто, не проверив мультимедийные функции.
Последствие: разочарование и траты на доработки.
Альтернатива: тестировать систему на этапе выбора и уточнять возможности обновлений.

Итоги и интересные факты

  1. Первые голосовые команды в автомобилях появились ещё в 2001 году у BMW.

  2. В Японии уже тестируют автомобили, которые оплачивают парковку автоматически.

  3. Tesla активно внедряет игровые сервисы в мультимедиа, позволяя пассажирам развлекаться в дороге.

