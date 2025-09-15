Экран вместо радио: что ждут россияне от мультимедиа в автомобилях

Мультимедийные системы в автомобилях перестали быть простой "добавкой" к комфорту и постепенно превращаются в полноценный инструмент для водителей. Исследование Rambler&Co, Navio и экосистемы Сбера для автолюбителей показало, чего именно ждут россияне от цифровых решений в машине и как меняется отношение к искусственному интеллекту.

Как водители используют мультимедиа

Главная функция, ради которой автолюбители включают мультимедийный экран, — развлечение. Музыка, радио и аудиокниги остаются самыми востребованными: так ответили 45% опрошенных. Второе место уверенно держит навигация — 24% участников исследования отметили, что больше всего ценят именно карты и данные о пробках. Для 5% респондентов особенно важна техническая информация: расход топлива, показания датчиков и состояние автомобиля.

Не менее любопытно, что сама мультимедийная система стала одним из факторов при выборе машины. Для 17% покупателей современное "цифровое наполнение" входит в топ-критериев при покупке автомобиля, а ещё для 51% — имеет большое значение, но не решающее.

Удобство и простота интерфейса

Российские водители всё чаще обращают внимание не только на функции, но и на то, насколько легко ими пользоваться. Около 29% считают, что интерфейс их мультимедиа полностью интуитивен, а 52% назвали систему "удобной, но с нюансами".

Кроме простоты важны и другие качества:

• 18% отметили скорость работы и стабильность;

• 15% — качество звучания;

• по 13% респондентов выделили актуальность карт и безопасность;

• 10% оценили интеграцию с телефоном.

Поддержка приложений и сервисов важна лишь для 3% опрошенных, а управление голосом пока востребовано всего у 1%.

Искусственный интеллект как новый помощник

Отдельный блок исследования касается доверия к ИИ. Более 30% водителей уже воспринимают нейросеть как надёжного навигатора и советчика. ИИ помогает не только строить маршруты, но и подсказывать, где лучше остановиться, какие сервисы выбрать, а также оптимизировать поездку.

"Россияне стали воспринимать ИИ как помощника в дороге", — отметили эксперты Rambler&Co.

Этот тренд напрямую связан с тем, что всё больше моделей машин оснащается цифровыми ассистентами, а производители активно внедряют алгоритмы адаптации маршрутов.

Запрос на цифровизацию

По мере того как автомобили становятся "умнее", растут и ожидания водителей. Каждый четвёртый (27%) хотел бы видеть систему, которая учитывает его календарь и задачи, автоматически строя маршруты. Около 22% мечтают о возможности оплаты парковки и сервисов прямо из машины. Столько же респондентов ждут появления продвинутых голосовых ассистентов с искусственным интеллектом, которые будут разговаривать на естественном языке.

Сегменты рынка и предпочтения семей

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают рост интереса к кроссоверам и семейным автомобилям с расширенными мультимедийными возможностями. В онлайн-продажах заметен тренд: именно такие модели получают больше кликов и заказов. Семьи всё чаще смотрят на мультимедиа не как на второстепенную функцию, а как на элемент безопасности и удобства, позволяющий детям смотреть мультфильмы, а взрослым пользоваться навигатором или голосовыми ассистентами.

Плюсы и минусы мультимедийных систем