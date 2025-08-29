Чем дороже авто, тем быстрее в нём может появиться запах плесени

Запотевшие стёкла, затхлый запах и даже плесень — всё это последствия повышенной влажности в салоне. Чаще всего проблема проявляется осенью и зимой, когда автомобиль хуже просыхает. Разберёмся, откуда берётся влага и как с ней справиться.

Основные источники влаги

Одежда и обувь пассажиров. Снег и вода на ковриках приводят к сырости, которая не успевает испариться при низких температурах.

Засорённые дренажи. Листья и грязь под лобовым стеклом перекрывают отверстия для отвода воды. Влага попадает в систему вентиляции и фильтр, из-за чего появляется неприятный запах.

Изношенные уплотнители. Стареющая резина теряет эластичность, и вода просачивается внутрь через двери, багажник или пороги.

Люк. У него есть специальные каналы отвода воды. Если они забьются, жидкость попадёт на потолочную обивку.

Непроветриваемый гараж. В плохо вентилируемом помещении машина не сохнет, и конденсат образуется не только на кузове, но и на электрике.

Как предотвратить сырость

Перед посадкой очищайте одежду и обувь от снега и влаги. Используйте резиновые коврики и регулярно выливайте из них воду. Удаляйте мусор под лобовым стеклом и проверяйте дренажные отверстия дверей и люка. Дважды в год смазывайте уплотнители силиконовой смазкой — это продлит их срок службы и предотвратит примерзание. Храните машину в гараже с вентиляцией или на открытой стоянке, но не в "сырых" паркингах.

Что делать, если сырость уже появилась

Включите кондиционер и отопитель одновременно, увеличьте скорость вентилятора — поток сухого и тёплого воздуха быстро уберёт влагу. Если кондиционера нет, используйте печку или слегка приоткрытые окна для проветривания. В случае проблем с люком или разрывом дренажных трубок лучше обратиться в сервис.

Итог

Главное — вовремя устранять источники влаги: чистить дренажи, следить за уплотнителями и не допускать скопления воды в салоне. Так вы избавитесь от запотевших стёкол, запаха сырости и защитите кузов от коррозии.