Чем дороже авто, тем быстрее в нём может появиться запах плесени
Запотевшие стёкла, затхлый запах и даже плесень — всё это последствия повышенной влажности в салоне. Чаще всего проблема проявляется осенью и зимой, когда автомобиль хуже просыхает. Разберёмся, откуда берётся влага и как с ней справиться.
Основные источники влаги
- Одежда и обувь пассажиров. Снег и вода на ковриках приводят к сырости, которая не успевает испариться при низких температурах.
- Засорённые дренажи. Листья и грязь под лобовым стеклом перекрывают отверстия для отвода воды. Влага попадает в систему вентиляции и фильтр, из-за чего появляется неприятный запах.
- Изношенные уплотнители. Стареющая резина теряет эластичность, и вода просачивается внутрь через двери, багажник или пороги.
- Люк. У него есть специальные каналы отвода воды. Если они забьются, жидкость попадёт на потолочную обивку.
- Непроветриваемый гараж. В плохо вентилируемом помещении машина не сохнет, и конденсат образуется не только на кузове, но и на электрике.
Как предотвратить сырость
- Перед посадкой очищайте одежду и обувь от снега и влаги.
- Используйте резиновые коврики и регулярно выливайте из них воду.
- Удаляйте мусор под лобовым стеклом и проверяйте дренажные отверстия дверей и люка.
- Дважды в год смазывайте уплотнители силиконовой смазкой — это продлит их срок службы и предотвратит примерзание.
- Храните машину в гараже с вентиляцией или на открытой стоянке, но не в "сырых" паркингах.
Что делать, если сырость уже появилась
- Включите кондиционер и отопитель одновременно, увеличьте скорость вентилятора — поток сухого и тёплого воздуха быстро уберёт влагу.
- Если кондиционера нет, используйте печку или слегка приоткрытые окна для проветривания.
- В случае проблем с люком или разрывом дренажных трубок лучше обратиться в сервис.
Итог
Главное — вовремя устранять источники влаги: чистить дренажи, следить за уплотнителями и не допускать скопления воды в салоне. Так вы избавитесь от запотевших стёкол, запаха сырости и защитите кузов от коррозии.
