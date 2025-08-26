Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сотрудник ГАИ
Сотрудник ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:13

Мелкая деталь — большой риск: за что водителей теперь штрафуют чаще всего

Автоэксперт: установка сабвуфера считается вмешательством в конструкцию и влечёт штраф

Громкая музыка может стоить водителю не только испорченных нервов соседей, но и штрафа. Всё чаще сотрудники ГИБДД останавливают автомобили не за превышение скорости или проезд на красный, а из-за доработок, которые автовладельцы считают безобидными. На самом деле даже установка сабвуфера в багажнике может обернуться серьёзными проблемами.

Почему проверяют доработки

За последние годы инспекторы усилили контроль за нестандартными изменениями конструкции машин. Под пристальное внимание попадают заниженная подвеска, самодельные обвесы и особенно — мощные акустические системы.

"Такие доработки официально считаются вмешательством в конструкцию транспортного средства", — объясняет автоэксперт.

Рейды проводятся в разных городах, и полицейские останавливают автомобили, чтобы выявить даже мелкие модификации. При этом многие из них напрямую не влияют на безопасность движения: машины с сабвуферами или усиленными колонками ездят так же, как и стандартные. Но правила дорожного движения требуют строгого соответствия техническому регламенту.

Какие штрафы грозят

На первый взгляд наказание кажется символическим — всего 500 рублей штрафа по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Однако это лишь формальное начало истории. Водитель обязан устранить все "неисправности" в течение 10 дней. Если проигнорировать предписание, у автомобиля могут снять регистрацию.

При повторных случаях сумма штрафа увеличивается до 800 рублей. А дальнейшее игнорирование требований оборачивается куда более серьёзными последствиями — вплоть до лишения водительских прав на срок до трёх месяцев.

Как "безобидная деталь" превращается в проблему

Многие автолюбители уверены: сабвуфер в багажнике или декоративные элементы кузова не могут нанести вреда. Но именно такие мелочи становятся началом цепочки административных нарушений.

"Всё начинается с маленькой модификации, а заканчивается крупными штрафами и лишением документов", — подчёркивает эксперт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Санкт-Петербурге в сентябре начнётся серийное производство Lada Iskra 2026 сегодня в 15:13

Северная столица готовит сюрприз: новая Lada выходит на конвейер уже этой осенью

В сентябре в Санкт-Петербурге стартует серийное производство Lada Iskra 2026: от седана до SW Cross, с планом собрать четыре тысячи машин.

Читать полностью » Opel отказалась от перехода на электромобили к 2028 году сегодня в 14:49

Opel передумал: почему электрическое будущее отменили в последний момент

Opel пересмотрела планы: полный отказ от ДВС к 2028 году отменён, компания оставит бензиновые модели и сделает ставку на гибкость производства.

Читать полностью » Россиянин взял Jetta VS5 в каршеринге и удивился: мотор тянет, но испытание на лежачих провалено сегодня в 13:57

Jetta VS5 — новый кроссовер на рынке каршеринга. Открывает ли он мир Volkswagen или скрывает недостатки? Узнайте из нашего анализа!

Читать полностью » Осенью 2025 года автопроизводители начнут массово отменять скидки на новые автомобили сегодня в 13:01

Автомобилей меньше, ценники выше: почему скидки исчезают именно сейчас и что это значит для рынка

С сентября автопроизводители начнут отменять скидки: запасы прошлогодних машин почти исчерпаны, и цены на автомобили постепенно пойдут вверх.

Читать полностью » В Минздраве опровергли сообщения о новых правилах для автомобилистов с сентября сегодня в 12:29

Права могут аннулировать из-за популярного диагноза: как изменится жизнь водителей

Право на руль могут отобрать не только за нарушение правил. С 2027 года судьбу водителя решит медицинское заключение.

Читать полностью » Автопроизводитель Omoda сообщил о бесплатной замене рулевой накладки и подушки безопасности в РФ сегодня в 13:01

Руль с секретом: как пластик может повлиять на работу подушки безопасности

Omoda объявила отзыв в России: бесплатно заменят накладку рулевого колеса вместе с подушкой безопасности водителя.

Читать полностью » Правительство ввело запрет на экспорт бензина до конца августа сегодня в 11:34

Пять регионов уже без топлива: кризис грозит распространиться на всю страну

Рекорды на бирже, пустые колонки и споры о виновниках. Но главная загадка в том, почему привычные меры перестали работать именно сейчас.

Читать полностью » В Госдуму внесён законопроект о праве мотоциклистов и автомобилей со знаком сегодня в 11:01

Пробки убивают — депутат предлагает дать уязвимым право на свободный путь

В Госдуме предложили разрешить движение по выделенке мотоциклам и машинам инвалидов. Авторы уверены: это снизит аварийность и облегчит поездки.

Читать полностью »

Новости
Дом

Уксус удаляет запахи и налёт в посудомоечной машине без химии
Культура и шоу-бизнес

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в Москве обошлась в 6 миллионов рублей — Life
Красота и здоровье

Как продукты влияют на волосы: обзор на основе 61 тысячи участников
Туризм

Венесуэла названа страной с высоким риском нападений на туристов с рюкзаком
Спорт и фитнес

Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спешить с нагрузками после травмы колена
Еда

Нарколог: безопасная суточная доза алкоголя — не более 10 мл
Наука и технологии

Археологи нашли коровий зуб в Стоунхендж: находка меняет представление о древних миграциях
Питомцы

Кинолог Лиз Палика: манера игры собак зависит от партнёра и требует контроля хозяина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru