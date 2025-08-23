Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:38

Самовольный тюнинг под запретом: какие доработки превращают автомобиль в "нелегала"

Автоэксперты назвали детали автомобиля, которые запрещено менять самостоятельно

Можно ли поставить новые диски, заменить фары или даже установить другое кресло без визита в сервис? Оказывается, нет. Недавние изменения в законодательстве лишили автомобилистов этой "свободы". Теперь даже за мелкое вмешательство в конструкцию машины грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Почему запретили самостоятельные изменения

Автоэксперты объясняют: такие меры приняты не ради формальности, а для реальной защиты участников дорожного движения. Производители тщательно тестируют каждую деталь, чтобы при аварии она не превратилась в источник дополнительной опасности. Специальные материалы снижают риск травм, а любые самодельные замены могут этот баланс нарушить.

"Основная цель такого ограничения — повысить безопасность всех участников дорожного движения, включая пешеходов и других водителей", — отмечают специалисты.

Какие детали под запретом

Ограничения касаются не только внешнего вида машины, но и ключевых элементов интерьера. В список запрещённых для самостоятельной замены вошли:

  • бамперы и пластиковые обвесы;

  • спойлеры;

  • передние и задние фары, а также другая светотехника;

  • колесные диски;

  • наружные зеркала заднего вида.

При аварии именно эти детали чаще всего отлетают или разрушаются на острые фрагменты, способные причинить вред окружающим.

Но и внутренние элементы теперь под особым контролем. Под запрет попали:

  • рулевое колесо;

  • передняя панель;

  • кресла водителя и пассажиров;

  • дверные карты.

Все эти компоненты должны соответствовать жёстким стандартам безопасности и проходят обязательные заводские проверки.

Когда замена всё же разрешена

Полный запрет на изменения не означает, что модернизация автомобиля невозможна. Но действовать нужно строго по правилам:

  1. пройти техническую экспертизу в лицензированной лаборатории;

  2. получить сертификат соответствия;

  3. зарегистрировать изменения в ГАИ.

Только после этого обновлённые детали будут считаться легальными.

