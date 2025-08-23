Самовольный тюнинг под запретом: какие доработки превращают автомобиль в "нелегала"

Можно ли поставить новые диски, заменить фары или даже установить другое кресло без визита в сервис? Оказывается, нет. Недавние изменения в законодательстве лишили автомобилистов этой "свободы". Теперь даже за мелкое вмешательство в конструкцию машины грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Почему запретили самостоятельные изменения

Автоэксперты объясняют: такие меры приняты не ради формальности, а для реальной защиты участников дорожного движения. Производители тщательно тестируют каждую деталь, чтобы при аварии она не превратилась в источник дополнительной опасности. Специальные материалы снижают риск травм, а любые самодельные замены могут этот баланс нарушить.

"Основная цель такого ограничения — повысить безопасность всех участников дорожного движения, включая пешеходов и других водителей", — отмечают специалисты.

Какие детали под запретом

Ограничения касаются не только внешнего вида машины, но и ключевых элементов интерьера. В список запрещённых для самостоятельной замены вошли:

бамперы и пластиковые обвесы;

спойлеры;

передние и задние фары, а также другая светотехника;

колесные диски;

наружные зеркала заднего вида.

При аварии именно эти детали чаще всего отлетают или разрушаются на острые фрагменты, способные причинить вред окружающим.

Но и внутренние элементы теперь под особым контролем. Под запрет попали:

рулевое колесо;

передняя панель;

кресла водителя и пассажиров;

дверные карты.

Все эти компоненты должны соответствовать жёстким стандартам безопасности и проходят обязательные заводские проверки.

Когда замена всё же разрешена

Полный запрет на изменения не означает, что модернизация автомобиля невозможна. Но действовать нужно строго по правилам:

пройти техническую экспертизу в лицензированной лаборатории; получить сертификат соответствия; зарегистрировать изменения в ГАИ.

Только после этого обновлённые детали будут считаться легальными.