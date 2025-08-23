Самовольный тюнинг под запретом: какие доработки превращают автомобиль в "нелегала"
Можно ли поставить новые диски, заменить фары или даже установить другое кресло без визита в сервис? Оказывается, нет. Недавние изменения в законодательстве лишили автомобилистов этой "свободы". Теперь даже за мелкое вмешательство в конструкцию машины грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.
Почему запретили самостоятельные изменения
Автоэксперты объясняют: такие меры приняты не ради формальности, а для реальной защиты участников дорожного движения. Производители тщательно тестируют каждую деталь, чтобы при аварии она не превратилась в источник дополнительной опасности. Специальные материалы снижают риск травм, а любые самодельные замены могут этот баланс нарушить.
"Основная цель такого ограничения — повысить безопасность всех участников дорожного движения, включая пешеходов и других водителей", — отмечают специалисты.
Какие детали под запретом
Ограничения касаются не только внешнего вида машины, но и ключевых элементов интерьера. В список запрещённых для самостоятельной замены вошли:
-
бамперы и пластиковые обвесы;
-
спойлеры;
-
передние и задние фары, а также другая светотехника;
-
колесные диски;
-
наружные зеркала заднего вида.
При аварии именно эти детали чаще всего отлетают или разрушаются на острые фрагменты, способные причинить вред окружающим.
Но и внутренние элементы теперь под особым контролем. Под запрет попали:
-
рулевое колесо;
-
передняя панель;
-
кресла водителя и пассажиров;
-
дверные карты.
Все эти компоненты должны соответствовать жёстким стандартам безопасности и проходят обязательные заводские проверки.
Когда замена всё же разрешена
Полный запрет на изменения не означает, что модернизация автомобиля невозможна. Но действовать нужно строго по правилам:
-
пройти техническую экспертизу в лицензированной лаборатории;
-
получить сертификат соответствия;
-
зарегистрировать изменения в ГАИ.
Только после этого обновлённые детали будут считаться легальными.
