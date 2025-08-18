Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:12

Боковые зеркала машин массово выходят из строя — водители нашли простейший выход

Автовладельцы закрывают зеркала пакетами для защиты от птиц в сезон размножения

Если вы замечали автомобили с зеркалами заднего вида, аккуратно укутанными в полиэтиленовые пакеты, — это вовсе не причуда их владельцев. На первый взгляд выглядит странно, но за этим скрывается реальная проблема, с которой сталкиваются тысячи водителей каждую весну.

Птицы как неожиданный противник

Виновниками оказываются вовсе не хулиганы, а птицы. В сезон размножения самцы становятся крайне ревнивыми к своей территории. Увидев в отражении зеркала "соперника", они вступают в упорную схватку с собственным отражением.

Эта "битва" может продолжаться часами: птицы клюют и царапают поверхность, пытаясь прогнать мнимого врага. В итоге страдает не только зеркало, но и весь автомобиль.

Повреждения серьёзнее, чем кажется

Кажется, что речь идёт о паре царапин, но последствия могут быть куда серьёзнее. Постоянные удары разрушают стекло и корпус зеркала, а в некоторых случаях ломается сам механизм. Дополнительную угрозу представляет птичий помёт: из-за своей кислотности он разъедает краску и оставляет глубокие следы на кузове.

Простое решение — полиэтиленовый пакет

Оказывается, самый доступный способ защиты — это обычный пакет. Стоит лишь закрыть отражающую поверхность, и птица перестаёт видеть "конкурента". Чаще всего достаточно пакета для покупок и резинки или прищепки, чтобы обезопасить зеркало от нападений.

Кроме того, такая импровизированная защита спасает и от других неприятностей: пыли, инея и даже лёгких механических повреждений. Неудивительно, что метод, появившийся сначала в сельской местности, быстро завоевал популярность в соцсетях и на автомобильных форумах.

Альтернативы для заботливых автовладельцев

Тем, кто не хочет портить внешний вид машины полиэтиленом, предлагают специальные чехлы. Их делают из прочных материалов и снабжают рисунками или фактурами, которые сбивают птиц с толку. Такой вариант не только практичен, но и смотрится аккуратнее.

