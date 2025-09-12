Стали известны реальные зарплаты автомехаников в России: доходы удивляют

Рынок труда для автомехаников в России становится всё более живым и непредсказуемым. Зарплаты заметно растут, но вместе с этим усиливается и конкуренция, что делает профессию одновременно привлекательной и более напряжённой.

Общая ситуация на рынке

По последним данным, в августе средний доход автомехаников достиг 130 036 рублей. Это на четверть больше, чем год назад, и сразу на 12% выше по сравнению с июлем. Столь быстрый рост отражает повышенный спрос на специалистов, но и требования к ним становятся выше. Работодатели начинают предлагать больше, чтобы удержать кадры, однако свободных вакансий хватает не везде.

За последний месяц конкуренция среди соискателей выросла на 11%. При этом в годовой динамике наблюдается снижение на 9%. Иными словами, желающих устроиться становится больше, но специалистов всё равно не хватает, а значит, рынок смещается в сторону работников.

Центральный федеральный округ

Наиболее выгодные условия сейчас предлагает Центральный округ. Средняя зарплата здесь составляет 148 338 рублей — это на 30% выше прошлогоднего уровня и заметно выше средней по стране.

Количество вакансий в регионе выше среднего, поэтому специалисты могут выбирать подходящие предложения. Но вместе с этим растёт и конкуренция: за месяц она увеличилась на 17%. За год же показатель снизился на 7%, что подтверждает долгосрочный дефицит кадров.

Урал: стабильный рост

Уральский регион демонстрирует неплохие показатели. Средняя зарплата здесь составляет 114 698 рублей. Это ниже среднего уровня по стране, но рост впечатляет: за год +25%, а только за август +21%.

Вакансий на Урале примерно столько же, сколько в других регионах, а конкуренция выросла на 9% за месяц. Годовой тренд остаётся положительным: показатель снизился на 3%. Это говорит о том, что условия работы постепенно становятся комфортнее для специалистов.

Южный округ: доходы ниже, но рынок оживает

В Южном федеральном округе зарплаты остаются самыми скромными среди крупных регионов — около 101 255 рублей. Тем не менее за год доходы выросли на 12%, а в августе прибавили ещё 3%.

Количество вакансий здесь соответствует среднероссийскому уровню. Конкуренция за месяц выросла на 9%, но в годовом выражении упала на 8%. Это указывает на постепенное улучшение положения работников: предложения работодателей становятся разнообразнее, а соискатели получают больше возможностей для выбора.

Дальний Восток: трудности сохраняются

Самая сложная ситуация складывается на Дальнем Востоке. Зарплаты здесь находятся на уровне 100 892 рублей — чуть выше психологической отметки в 100 тысяч, но заметно ниже доходов коллег в центре страны.

Вакансий немного, а конкуренция высока: рост составил 12% за месяц и 8% за год. Дополнительным минусом является формат работы: работодатели чаще предлагают полный график, что снижает гибкость и делает регион менее привлекательным для молодых специалистов, предпочитающих сменные варианты.