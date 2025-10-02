Бентли дорожают, как золото, а "китайцы" стоят на месте: что творится с ценами
В Тюмени наметилась стабилизация цен на автомобили массового сегмента иностранных производителей. Как рассказал кандидат экономических наук, автоэксперт Дамир Мустафин, рост стоимости машин в этом сегменте остановился благодаря совокупности факторов.
Массовый сегмент: кроссоверы, седаны и хэтчбеки
По словам эксперта, речь идёт об автомобилях стоимостью до 4 млн рублей - в основном китайского, иранского и частично локального производства.
Причины стабилизации:
-
рост поставок через параллельный импорт (Казахстан, ОАЭ, Армения);
-
усиление конкуренции между китайскими брендами (Chery, Geely, Haval, Exeed);
-
снижение покупательского спроса на фоне высоких ставок и увеличения расходов населения.
"Наиболее заметная тенденция — стабилизация цен в массовом сегменте", — подчеркнул Мустафин.
Премиальный рынок: рост продолжается
Совсем иная ситуация наблюдается в сегменте премиальных авто. Цены на BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Bentley и Lexus продолжают расти.
Основные причины:
-
ограниченный доступ к новым машинам через параллельный импорт,
-
дефицит сложных комплектующих,
-
повышенный интерес к эксклюзивным версиям и автомобилям с уникальной историей.
Прогноз до конца года
По мнению Мустафина, структура рынка сохранится неоднородной:
-
массовый сегмент будет корректироваться под давлением избытка предложения,
-
премиальный — продолжит рост цен из-за дефицита и высокого спроса.
