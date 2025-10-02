Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Конфликт в автосалоне
Конфликт в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:11

Бентли дорожают, как золото, а "китайцы" стоят на месте: что творится с ценами

Эксперт Мустафин: в Тюмени стабилизировались цены на массовые авто иностранных брендов

В Тюмени наметилась стабилизация цен на автомобили массового сегмента иностранных производителей. Как рассказал кандидат экономических наук, автоэксперт Дамир Мустафин, рост стоимости машин в этом сегменте остановился благодаря совокупности факторов.

Массовый сегмент: кроссоверы, седаны и хэтчбеки

По словам эксперта, речь идёт об автомобилях стоимостью до 4 млн рублей - в основном китайского, иранского и частично локального производства.

Причины стабилизации:

  • рост поставок через параллельный импорт (Казахстан, ОАЭ, Армения);

  • усиление конкуренции между китайскими брендами (Chery, Geely, Haval, Exeed);

  • снижение покупательского спроса на фоне высоких ставок и увеличения расходов населения.

"Наиболее заметная тенденция — стабилизация цен в массовом сегменте", — подчеркнул Мустафин.

Премиальный рынок: рост продолжается

Совсем иная ситуация наблюдается в сегменте премиальных авто. Цены на BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Bentley и Lexus продолжают расти.

Основные причины:

  • ограниченный доступ к новым машинам через параллельный импорт,

  • дефицит сложных комплектующих,

  • повышенный интерес к эксклюзивным версиям и автомобилям с уникальной историей.

Прогноз до конца года

По мнению Мустафина, структура рынка сохранится неоднородной:

  • массовый сегмент будет корректироваться под давлением избытка предложения,

  • премиальный — продолжит рост цен из-за дефицита и высокого спроса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Счётная палата: более 3 млн рублей в зоопарке Екатеринбурга направили на повышение зарплат руководства вчера в 23:38

Три миллиона мимо сотрудников: руководство зоопарка поделило деньги между собой

Счётная палата выявила в екатеринбургском зоопарке хищения и махинации с бюджетом: деньги для сотрудников ушли руководству, имущество — коммерсантам.

Читать полностью » В Екатеринбурге учителя осудили за заломленную руку ученику — полтора года исправработ вчера в 22:22

Заломал руку — получил срок: физик ответил за эмоции на уроке

Учитель из Екатеринбурга получил приговор за грубое обращение с учеником, а Общественный совет при Минпросвещения взял ситуацию на контроль.

Читать полностью » Рабочего завода в Каменске-Уральском уволили за уход на 2 минуты раньше, суд восстановил его вчера в 21:18

Дисциплина против здравого смысла: уволенный рабочий добился справедливости

Заводской рабочий из Каменска-Уральского был уволен за уход на пару минут раньше. Суд восстановил его в должности и присудил крупную компенсацию.

Читать полностью » Суд обязал РЖД выплатить 250 тысяч рублей жительнице Екатеринбурга за травму на вокзале вчера в 20:28

Не заметили яму — теперь заплатят: РЖД признали виновными в травме на платформе

В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у РЖД 250 тысяч рублей после падения на платформе вокзала. Суд признал виноватыми железнодорожников.

Читать полностью » Артемий Лебедев предложил назвать будущий парк Екатеринбурга вчера в 19:18

Город в парке, а не парк в городе: Екатеринбург может получить зелёное сердце

В Екатеринбурге к 2030 году появится крупнейший городской парк площадью более 20 гектаров. Артемий Лебедев уже предложил для него название — «Главпарк».

Читать полностью » С 1 октября в Центральном военном округе началась призывная кампания по новым правилам вчера в 18:43

Повестка теперь не потеряется: осенний призыв впервые ушёл в онлайн

В ЦВО стартовал осенний призыв: повестки теперь приходят через «Госуслуги» и действуют год. Рассказываем, какие новые правила ждут призывников.

Читать полностью » В Екатеринбурге трещины в многоэтажках связали с просадкой грунта — форум 100+TechnoBuild вчера в 17:17

Трещина не шутит: почему под домами Екатеринбурга буквально уходит земля

В Екатеринбурге трещины в домах могут появляться из-за просадки грунта. Эксперт рассказал, как это связано со стройками и чем опасны «незаметные» дефекты.

Читать полностью » В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет вчера в 16:16

Сирены завыли — а город замер: что делать, если тревога оказалась не учебной

Утро в Екатеринбурге началось с воющих сирен. Мы рассказываем, как правильно действовать при сигнале тревоги и что должно быть в тревожном чемоданчике.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Поездка в Китай: весна и осень считаются оптимальными сезонами для путешествий
Садоводство

Удобрения дают растениям азот, фосфор и калий, а кондиционеры улучшают структуру почвы
Красота и здоровье

Уролог Владислав Гладышев назвал учащённое мочеиспускание симптомом проблем с мочеполовой системой
Питомцы

Усы у кошек реагируют на сквозняки и помогают охотиться в темноте
Технологии

Приложение Sora от OpenAI научилось вставлять своё изображение в ролики друзей
Еда

Дрожжевой пирог с яблоками и брусникой получается пышным при соблюдении технологии приготовления
Авто и мото

Автоэксперт заявил, что заливать замок кипятком в мороз категорически нельзя
Дом

Цвета в спальне: правила сочетаний и готовые решения для интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet