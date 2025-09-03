Машины в России рискуют подорожать уже в сентябре — причина ошарашила

С начала 2025 года цены на новые машины в России демонстрировали спад. Складские излишки, подорожавшие кредиты и снижение интереса покупателей вынуждали дилеров стимулировать спрос скидками. Однако ближе к осени ситуация стала меняться: одни компании урезали дисконтные программы, другие пошли на пересмотр ценников — чаще в сторону повышения. Вопрос в том, что же ждет покупателей в сентябре.

Запасы на складах ещё велики

Экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев отметил, что затоваривание у дистрибьюторов сохраняется. По его словам, на складах по-прежнему около 300 тысяч машин, реализация которых растянется примерно на три месяца.

"Как минимум на протяжении этого срока компании будут стимулировать продажи с помощью скидок. Впрочем, одновременно надо понимать, что стоки сейчас достаточно быстро "тают"", — подчеркнул Мосеев.

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин подтверждает эту картину: по его данным, на складах все еще около 400 тысяч машин прошлых модельных годов.

"Поэтому маркетинговые акции, безусловно, перенесутся на сентябрь", — уверен эксперт.

Аргументы в пользу подорожания

Совсем иного мнения придерживаются представители лизингового и дилерского бизнеса. Заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" по направлению автолизинга Александр Ганчев прогнозирует рост цен уже в сентябре на 2-5%.

"Причина — усиление покупательской активности, а также отложенный спрос после окончания летних отпусков и возможного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России", — заявил он.

С ним согласен директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов: его расчеты показывают рост цен на 1-3%. По словам Иванова, эффект даст отмена части скидок — итоговая стоимость для потребителя будет выше.

Директор по маркетингу Emex Иларион Демчиков также ожидает роста на 2-5%. Он связывает это не только с сокращением запасов, но и с возможной отменой льготного утильсбора и снижением импорта китайских автомобилей почти на 60% за семь месяцев 2024 года.

Скидки остаются, но изменятся условия

По мере сокращения складских запасов производители будут пересматривать подход к бонусам.

"Для них нет никакого смысла давать увесистый дисконт на автомобили, которые пользуются серьезным спросом. Такие машины на складах не задерживаются", — отметил Мосеев.

Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков полагает, что скидки будут постепенно уходить на менее популярные модели. Иванов добавляет: речь скорее идет о коррекции, а не об отказе от программ.

В то же время Ганчев уверен: уже в сентябре дилеры начнут сокращать акции, а где-то вовсе откажутся от них. "Мне кажется, автолюбителям выгоднее приобрести машину в ближайшие две недели, когда скидки у дилеров могут достигать 100-110 тыс. руб.", — уточнил он.

Заместитель гендиректора АГ "Авилон" Ренат Тюктеев считает возможным даже увеличение бонусов на 2-3% из-за снижения ставки ЦБ. "Для потребителя это будет означать прямую скидку на 1-2%", — пояснил он.