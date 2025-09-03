Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автосалон
Автосалон
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Машины в России рискуют подорожать уже в сентябре — причина ошарашила

Цены на новые автомобили в России в сентябре: эксперты прогнозируют рост до 5%

С начала 2025 года цены на новые машины в России демонстрировали спад. Складские излишки, подорожавшие кредиты и снижение интереса покупателей вынуждали дилеров стимулировать спрос скидками. Однако ближе к осени ситуация стала меняться: одни компании урезали дисконтные программы, другие пошли на пересмотр ценников — чаще в сторону повышения. Вопрос в том, что же ждет покупателей в сентябре.

Запасы на складах ещё велики

Экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев отметил, что затоваривание у дистрибьюторов сохраняется. По его словам, на складах по-прежнему около 300 тысяч машин, реализация которых растянется примерно на три месяца.

"Как минимум на протяжении этого срока компании будут стимулировать продажи с помощью скидок. Впрочем, одновременно надо понимать, что стоки сейчас достаточно быстро "тают"", — подчеркнул Мосеев.

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин подтверждает эту картину: по его данным, на складах все еще около 400 тысяч машин прошлых модельных годов.

"Поэтому маркетинговые акции, безусловно, перенесутся на сентябрь", — уверен эксперт.

Аргументы в пользу подорожания

Совсем иного мнения придерживаются представители лизингового и дилерского бизнеса. Заместитель гендиректора "ВТБ Лизинг" по направлению автолизинга Александр Ганчев прогнозирует рост цен уже в сентябре на 2-5%.

"Причина — усиление покупательской активности, а также отложенный спрос после окончания летних отпусков и возможного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России", — заявил он.

С ним согласен директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов: его расчеты показывают рост цен на 1-3%. По словам Иванова, эффект даст отмена части скидок — итоговая стоимость для потребителя будет выше.

Директор по маркетингу Emex Иларион Демчиков также ожидает роста на 2-5%. Он связывает это не только с сокращением запасов, но и с возможной отменой льготного утильсбора и снижением импорта китайских автомобилей почти на 60% за семь месяцев 2024 года.

Скидки остаются, но изменятся условия

По мере сокращения складских запасов производители будут пересматривать подход к бонусам.

"Для них нет никакого смысла давать увесистый дисконт на автомобили, которые пользуются серьезным спросом. Такие машины на складах не задерживаются", — отметил Мосеев.

Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков полагает, что скидки будут постепенно уходить на менее популярные модели. Иванов добавляет: речь скорее идет о коррекции, а не об отказе от программ.

В то же время Ганчев уверен: уже в сентябре дилеры начнут сокращать акции, а где-то вовсе откажутся от них. "Мне кажется, автолюбителям выгоднее приобрести машину в ближайшие две недели, когда скидки у дилеров могут достигать 100-110 тыс. руб.", — уточнил он.

Заместитель гендиректора АГ "Авилон" Ренат Тюктеев считает возможным даже увеличение бонусов на 2-3% из-за снижения ставки ЦБ. "Для потребителя это будет означать прямую скидку на 1-2%", — пояснил он.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Китае стартовали продажи Zeekr 9X — конкурента Bentley Bentayga сегодня в 2:16

Конкурент Bentley за 5 миллионов: новый китайский кроссовер уже едет в Россию

Лето 2025 стало рекордным по числу авто-премьер в Китае. Какие модели готовятся приехать в Россию и чем они смогут удивить водителей?

Читать полностью » Toyota Corolla сохранила 53% стоимости за 10 лет — данные аналитика Сергея Целикова сегодня в 1:55

Машины, которые стареют красиво: кто через 10 лет стоит дороже, чем ожидали

Эксперт сравнил, какие седаны и хэтчбеки дольше других удерживают цену на вторичном рынке, и выявил неожиданные отличия между массовыми и премиальными моделями.

Читать полностью » В Германии за год уволили 114 тыс. работников автопрома и смежных отраслей — Destatis сегодня в 1:26

Минус 114 тысяч рабочих: в Германии случилось то, чего боялись после пандемии

Немецкий автопром теряет десятки тысяч рабочих мест: кризис усугубляют бюрократия, конкуренция с Китаем и падение экспорта в США.

Читать полностью » Цены на внедорожник Tank 300 в России снизились на 200 тысяч рублей — сегодня в 0:51

Tank 300 сбросил цену: китайский внедорожник пошёл ва-банк на российском рынке

Tank 300 стал ещё доступнее: популярный внедорожник подешевел в России, сохранив богатое оснащение и внедорожные возможности.

Читать полностью » Эксперт Кирилл Чернов: мошенники в автоподборе используют поддельные договоры и реквизиты сегодня в 0:26

Автосалоны копируют чужие договоры: клиенты остаются без денег и машины

Мошенники на рынке авто становятся хитрее: они маскируются под благотворителей, подделывают договоры и воруют реквизиты компаний. Узнайте, как не попасться.

Читать полностью » Сотрудники ГАИ имеют право изымать ножи и огнетушители из машин вчера в 23:42

Запретный багаж: как обычные вещи превращаются в повод для конфискации

Какие вещи из автомобиля сотрудники ГАИ могут изъять без нарушения закона? Разбираемся, что запрещено возить в машине и как избежать штрафов и конфискации.

Читать полностью » В ГИБДД назвали ошибки при использовании стояночного тормоза вчера в 23:19

Что скрывает стояночный тормоз: четыре тайны, которые меняют взгляд на вашу безопасность

Стояночный тормоз — не просто для парковки. Узнайте, какие четыре ошибки при использовании ручника совершают почти все водители и как избежать поломок и опасных ситуаций.

Читать полностью » Водители получают штраф от ГАИ за докатку вчера в 22:12

Как избежать штрафа за докатку: простые правила, которые должен знать каждый водитель

Инспектор ГАИ раскрыл: законно ли штрафовать за езду на докатке? Узнайте, когда можно кататься безопасно и избежать 500 рублей штрафа.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенняя пересадка фиалки: как не навредить и добиться повторного цветения
Наука и технологии

TLS-сертификат: как браузеры Chrome и Firefox проверяют безопасность сайтов
Культура и шоу-бизнес

Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт
Красота и здоровье

Профессор Некрасов: осенью усиливаются проявления сезонной депрессии
Авто и мото

ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо объяснила, какие мышцы работают на скамье для скручиваний
Еда

Королевские креветки варят в панцире без разморозки
Авто и мото

Автоэлектрики объяснили, зачем хранить старый аккумулятор после замены
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet