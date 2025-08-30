Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Tenet, JAC и Tank ворвались на рынок: какие машины заставят россиян пересмотреть выбор

Новые автомобили для России осенью 2025 года: Tenet, JAC, Tank, Jetour и другие модели

Конец лета на российском авторынке обещает быть особенно насыщенным: производители и дилеры решили встретить осень множеством новинок. Часть автомобилей поступит официально, а некоторые модели попадут к покупателям через параллельный импорт. Autonews. ru разобрался, какие машины можно будет приобрести уже этой осенью.

Российские и китайские новинки

Tenet T4

Новая марка Tenet стартует с кроссовера T4. Производство наладили в Калуге, на бывшем заводе Volkswagen. Стоимость — от 2,22 до 2,35 млн руб.
Модель напоминает Chery Tiggo 4 и по внешности, и по "начинке". Даже в базе есть цифровая приборка, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль и подогрев сидений. В старших версиях добавлены круговой обзор и двухзонный климат.

Tenet T7

Второй кроссовер бренда — T7 — фактически аналог Chery Tiggo 7L. Продается только с передним приводом, цена — от 2,68 до 2,88 млн руб. В салоне — два больших дисплея на 12,3 дюйма, а в "топе" добавлены панорамная крыша, атмосферная подсветка и беспроводная зарядка.

JAC T9

Китайский пикап теперь доступен и в дизельной версии. Оснащение щедрое: полный привод, "автомат" на восемь ступеней, ассистенты и круговые камеры. Цена — 3,76 млн руб.

Tank 500 Hi-Charge

Гибридный внедорожник мощностью 394 л. с. стал самой дорогой новинкой среди "официалов" — от 7,3 млн руб. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а запас хода на электротяге достигает 115 км.

Jetour T1

Компактный внедорожник Jetour T1 обещают представить в сентябре. У него 45 ниш для мелочей в салоне, багажник от 574 до 1455 литров и кузов из прочной стали.

GAC GS4

Семейный кроссовер теперь получил полноприводную версию с мотором на 231 л. с. и автоматом Aisin. Пока цена не объявлена, но дешевым этот вариант точно не будет.

Jaecoo J7

Обновленный кроссовер с дизайном в стиле Range Rover Evoque появится на российском рынке совсем скоро. Новый мотор на 1,5 литра и заметный рестайлинг — главные отличия модели.

Параллельный импорт

Hyundai Palisade

Второе поколение большого кроссовера уже доступно у дилеров. Цена — 9,6 млн руб. За эти деньги покупатель получит аудиосистему Bose, кожаный салон, активную подвеску и полный набор современных "помощников".

Volkswagen Teramont Pro

Кроссовер для китайского рынка с приставкой Pro начали завозить в Россию. Стоимость — 5,75-6 млн руб. Фишка модели — три дисплея в салоне и адаптивная подвеска.

Toyota Land Cruiser 300

Обновленный "трехсотый" теперь стоит около 14,5 млн руб. Помимо цифровой приборки, внедорожник получил мощный противоугонный комплекс, адаптивный круиз и фирменную аудиосистему JBL.

