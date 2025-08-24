Конец эры распродаж: почему новые автомобили становятся дороже прямо на глазах

Почему привычные скидки на автомобили исчезают именно сейчас? Российский рынок новых машин переживает любопытный перелом: то, что еще недавно радовало покупателей, теперь стало поводом для беспокойства.

От стагнации к оживлению

Еще в начале года ситуация выглядела довольно мрачно. С января по июль в стране было продано всего 640,6 тысяч легковых автомобилей — на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает "АСМ-Холдинг". Причинами стали высокие ставки по кредитам и слабый интерес к новым моделям. Но в июле рынок заметно оживился. На это повлияло сразу несколько факторов: снижение ключевой ставки Центробанка, а также сокращение складских запасов.

Кто теряет позиции

Интересно, что на фоне оживления лидеры прошлого начали сдавать свои позиции. Особенно сильно просели продажи премиального китайского бренда Exeed — минус 57,5% за семь месяцев. В числе аутсайдеров оказались также Geely, Tank, Omoda, BAIC, Changan, Voyah и Jetta.

Совсем иная динамика у новичков. Белорусский производитель BelGee прибавил 35,7%. Причем его линейка состоит из переименованных моделей Geely: например, Coolray старого поколения представлен как Х50, а Atlas Pro — как Х70. Сильный рост показали также Evolute, Solaris, GAC и Jetour.

Скидки под нож

Главный тренд последних месяцев — массовая отмена скидок. Особенно выделяется Changan: компания полностью отказалась от бонусных предложений по ряду моделей или же сократила их до минимума. Аналогичным путем пошли Geely и Soueast, убрав специальные программы для популярных кроссоверов Coolray и S09.

Есть и исключения: калининградский "Автотор" вместе с "Амберавто" вовсе повысили цены на модель A5. Этот шаг выглядит смелым, учитывая общую динамику, но объясняется растущим спросом и уменьшением складских остатков.

Что говорят эксперты

"Склады дилеров пустеют. Если еще полгода назад автомобилей хватало на два месяца продаж, то сегодня — меньше чем на полтора", — отмечает Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам автомобилей группы "Авилон".

По его словам, объем прошлогодних машин успешно реализуется, и в скидках просто отпала необходимость.

Что будет дальше

Отмена акций и бонусов во многом связана именно с уменьшением стоков. Когда нет давления "срочно продавать", нет и стимулов делать щедрые предложения. По прогнозам, тенденция сохранится и осенью. Более того, в перспективе автомобили могут начать дорожать.

Эксперты считают, что сентябрьские цены, скорее всего, останутся на уровне августа, но затем рост может ускориться. Для покупателей это означает одно: лучше поторопиться. Пока на рынке все еще можно найти машины по прошлым условиям, а отдельные бонусные программы продолжают действовать.