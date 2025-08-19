Китайские бренды убрали скидки — и запустили цепную реакцию

Можно ли представить себе российский рынок без щедрых скидок от китайских автопроизводителей? Еще недавно они казались главным аргументом в борьбе за покупателей, но ситуация меняется стремительно. С июля динамика продаж автомобилей начала расти, и вместе с этим производители стали пересматривать политику бонусов.

Продажи выросли — скидки исчезают

По данным агентства "АСМ-Холдинг", в январе-июле этого года было продано 640,6 тысячи машин, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Однако июль принес неожиданный скачок: рост на 33% и итоговые 120 тысяч автомобилей. Экономисты объясняют это снижением ключевой ставки ЦБ и тем, что покупатели, долго откладывавшие решение, наконец решились на крупные покупки.

Но именно на этом фоне производители начали менять стратегию. Вместо стимулирования спроса — постепенное ужесточение условий. Китайские бренды оказались в авангарде этого процесса.

Кто первым убрал бонусы

Компания Changan в августе резко сократила или вовсе отменила скидки на свои модели Alsvin, CS35 Plus и CS75 Plus. Geely урезала бонусные программы для отдельных версий Coolray, а Soueast пересмотрела условия по кроссоверу S09. Даже калининградский "Автотор" пересчитал цену на электрокар Amberauto A5.

Примечательно, что одни бренды при этом теряют покупателей, а другие выходят на волну роста. Например, продажи Belgee, Jetour и Solaris показывают уверенную положительную динамику. В то же время Omoda, Voyah и Tank фиксируют падение интереса. Таким образом, рынок раскололся на два лагеря: часть игроков сдает позиции, часть неожиданно усиливает их.

Складских запасов больше нет

Почему же компании начали сворачивать акции? Эксперты объясняют это изменением ситуации на складах.

"Еще полгода назад у дилеров было машин на два месяца продаж, сегодня показатель снизился ниже уровня 1,5", — отмечают аналитики.

Это значит, что у производителей исчезла необходимость стимулировать спрос агрессивными скидками: машины стали разлетаться быстрее.

Что будет дальше

Прогнозы на осень остаются осторожными. Специалисты уверены: практика отмены бонусов продолжится. Постепенно это приведет к росту реальной стоимости автомобилей, а покупатели, привыкшие к постоянным акциям, окажутся перед фактом подорожания.