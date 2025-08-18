Летний всплеск продаж не спас рынок: россияне всё чаще выбирают бюджетные модели

Почему траты на новые автомобили растут, но до рекордов прошлого года им всё же далеко? В июле 2025-го россияне заметно увеличили расходы на покупку легковых машин, однако рынок всё равно остаётся под давлением.

Всплеск расходов в середине лета

По данным исследования "Газпромбанк Автолизинг" и агентства "Автостат", общий объём затрат на новые автомобили в июле достиг 389,7 млрд рублей. Это на 35,5% больше по сравнению с июнем, когда показатель составлял 287,7 млрд рублей.

Тем не менее, прошлогоднюю планку рынок пока не взял: в июле 2024 года на покупку машин было потрачено 404,7 млрд рублей — нынешний результат оказался ниже на 3,7%.

Сезонное оживление и его пределы

Аналитики подчёркивают, что рост связан в первую очередь с сезонными факторами: середина лета традиционно считается активным временем для сделок. Однако устойчивого подъёма это пока не гарантирует. "Высокие процентные ставки делают автокредит менее привлекательным, а именно на него приходилась значительная часть сделок", — отмечают эксперты.

Из-за этого многие покупатели предпочитают либо откладывать покупку, либо выбирать более бюджетные модели.

Что мешает покупателям

Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков подтверждает: ключевая проблема действительно кроется в условиях кредитования.

"63% респондентов назвали именно дорогие займы ключевой причиной снижения спроса", — рассказал Целиков.

На втором месте — снижение покупательской способности. Об этом упомянули 43% участников опроса, что также демонстрирует: даже те, кто готов приобрести машину, всё чаще ограничены в возможностях.