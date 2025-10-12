Машины снова в моде: Алиханов намекнул, что четвёртый квартал станет переломным для автопрома

Минпромторг ожидает, что российский авторынок оживится к концу 2025 года. По словам главы ведомства Антона Алиханова, уже с середины лета заметна позитивная динамика продаж, и есть основания рассчитывать на рост в четвёртом квартале.

"Да, мы надеемся. И все к этому идет", — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах роста продаж автомобилей в IV квартале по сравнению с III.

Он уточнил, что увеличение объёмов продаж наблюдается с июля, и в августе-сентябре рынок продолжил движение вверх. По мнению Алиханова, эта тенденция может сохраниться до конца года, особенно с учётом сезонного спроса и активизации автосалонов перед зимним периодом.

Как изменился рынок в 2025 году

По данным министерства, за январь-сентябрь 2025 года в России реализовано около 1,014 млн новых легковых, лёгких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов — на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сентябрь показал первые признаки стабилизации: падение продаж замедлилось до 20% в годовом выражении, а по сравнению с августом наблюдался рост на 1%.

Такая динамика может свидетельствовать о том, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям: повышению ставок по автокредитам, ограниченному выбору моделей и изменению логистики поставок.

Сравнение: тенденции III и IV кварталов

Показатель III квартал 2025 IV квартал (прогноз) Средние продажи в месяц ~130 тыс. авто ~145-150 тыс. авто Основные драйверы Распродажи складских остатков, госпрограммы Рост сезонного спроса, обновление модельных линеек Риски Курс валют, стоимость запчастей Снижение господдержки, рост кредитных ставок

Рост в IV квартале ожидается прежде всего за счёт обновления ассортимента у дилеров, а также выхода на рынок новых моделей китайских брендов и возвращения локализованных версий популярных автомобилей.

Шаг за шагом: как рынок может восстановиться

Адаптация ценовой политики. Производители пересматривают прайсы и вводят акции, стимулируя спрос. Развитие лизинга. Для корпоративного сектора это остаётся одним из немногих доступных инструментов обновления автопарка. Переориентация на азиатские бренды. Китайские и иранские производители укрепляют позиции, занимая до 65% рынка. Развитие сервисной инфраструктуры. Расширение сети станций обслуживания и поставок оригинальных запчастей повышает доверие покупателей. Диджитализация продаж. Онлайн-платформы и трейд-ин-сервисы помогают удерживать клиента и сокращают цикл сделки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать ставку только на госпрограммы.

Последствие: при сокращении субсидий продажи резко падают.

Альтернатива: внедрение собственных скидочных программ автопроизводителей и банковских акций с пониженной ставкой.

Ошибка: игнорировать развитие послепродажного сервиса.

Последствие: снижение лояльности и репутационные потери бренда.

Альтернатива: создание фирменных СТО и гибких программ лояльности.

Ошибка: сокращение ассортимента.

Последствие: уход покупателей к конкурентам.

Альтернатива: расширение линейки за счёт параллельного импорта и коллабораций с китайскими марками.

А что если спрос снова упадёт?

Если экономическая ситуация ухудшится или произойдёт рост цен на комплектующие, рынок может вновь просесть. В этом случае аналитики ожидают усиления сегмента подержанных авто, особенно в диапазоне до 1,5 млн рублей. Параллельно вырастет интерес к сервисам подписки и каршерингу, где клиент не несёт рисков владения.

FAQ

Как выбрать автомобиль в условиях нестабильных цен?

Стоит ориентироваться на модели, которые производятся или собираются в России — их стоимость менее подвержена валютным колебаниям.

Что выгоднее в 2025 году — покупка или лизинг?

Для частных лиц выгоднее традиционный кредит с пониженной ставкой от партнёрских банков, а для компаний — лизинг, особенно при вычете НДС.

Когда ждать стабилизации цен на автомобили?

По прогнозам экспертов, к середине 2026 года рынок может выйти на новый баланс, если курс рубля останется стабильным и не произойдёт резких изменений в логистике.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.

Правда: современные модели из КНР демонстрируют остаточную стоимость на уровне 70-75% после года эксплуатации — показатель, сопоставимый с европейскими марками.

Миф: государственные программы больше не работают.

Правда: несмотря на сокращение бюджетов, они по-прежнему стимулируют спрос, особенно на электромобили и коммерческий транспорт.

Миф: российский автопром не способен конкурировать.

Правда: локализованные бренды адаптируют производство, внедряют технологии партнёров из Китая и Индии, снижая зависимость от импорта.

Исторический контекст

После кризиса 2015 года российский авторынок восстанавливался почти три года. Ситуация 2025 года во многом схожа: снижение покупательской активности сочетается с постепенной адаптацией производителей и развитием внутреннего спроса. Именно такая комбинация и может стать фундаментом нового цикла роста.