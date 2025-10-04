Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автосалон
автосалон
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:36

Салон пустует, а банки выигрывают: россияне изменили авто-привычки

Autonews: 87% россиян отложили покупку автомобиля до конца года

Большинство жителей страны не спешат в автосалоны — результаты свежего опроса показали, что подавляющее число россиян решили отложить приобретение автомобиля как минимум до конца текущего года. Ситуация объясняется не только высокими ценами на новые машины, но и экономическими настроениями потребителей, которые всё чаще выбирают более консервативные способы сбережения средств.

Почему россияне не спешат покупать машины

Согласно исследованию телеграм-канала Autonews, в котором приняли участие около 1400 человек, 87% респондентов заявили, что не планируют приобретать автомобиль в ближайшие месяцы.

Причины распределились почти поровну. Так, 46% участников опроса предпочли бы разместить накопленные средства на депозит, а 41% считают, что цены на автомобили растут быстрее, чем они способны откладывать деньги.

Оставшиеся 13% настроены решительнее: они планируют оформить покупку автомобиля до ноября, опасаясь, что возможное изменение методики расчёта утилизационного сбора приведёт к новому витку подорожания.

Сравнение: депозит или автомобиль

Вариант Доля респондентов Аргументы
Вложение в депозит 46% Стабильный доход, защита от инфляции
Отказ от покупки из-за роста цен 41% Автомобили дорожают быстрее, чем удаётся копить
Покупка до ноября 13% Опасение изменения утильсбора и скачка цен

Советы шаг за шагом: как действовать тем, кто планирует покупку

  1. Оцените бюджет и рассчитайте ежемесячные расходы: страховка (КАСКО/ОСАГО), ТО, шины, парковка.

  2. Сравните предложения автосалонов и параллельных импортёров — цены могут различаться.

  3. Рассмотрите альтернативу: покупку поддержанного автомобиля с прозрачной историей через онлайн-сервисы проверки.

  4. Если есть сомнения — откройте банковский вклад или инвестиционный счёт, чтобы "заморозить" средства до лучших времён.

  5. Следите за изменениями в законодательстве, особенно в части утильсбора и налогов на мощные автомобили.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать, что цены упадут.
    Последствие: машины могут подорожать ещё больше.
    Альтернатива: зафиксировать цену через предзаказ или аванс.

  • Ошибка: покупать "с рук" без проверки.
    Последствие: риск нарваться на битый или кредитный автомобиль.
    Альтернатива: использовать сервисы диагностики и проверки VIN.

  • Ошибка: игнорировать расходы на обслуживание.
    Последствие: неожиданные траты, превышающие выгоду от "выгодной" покупки.
    Альтернатива: заранее рассчитать стоимость владения, включая страховку и расходники.

А что если…

А что если цены действительно продолжат расти после изменения утильсбора? Тогда покупатели, которые решатся на приобретение до конца октября, могут оказаться в выигрыше. Однако риск заключается в другом: быстрые покупки под давлением обстоятельств не всегда рациональны. Иногда лучше потерять часть выгоды, но приобрести автомобиль обдуманно.

Плюсы и минусы покупки авто в 2025 году

Плюсы Минусы
Возможность "зафиксировать" цену до повышения Высокая стоимость новых машин
Большой выбор китайских брендов Поддержанные авто тоже дорожают
Возможность оформить кредит или лизинг Рост расходов на страховку и обслуживание

FAQ

Как выбрать автомобиль в 2025 году?
Обратите внимание на мощность двигателя (до 160 л. с. утилизационный сбор ниже), сравните условия покупки у официальных дилеров и через параллельный импорт.

Сколько стоит новая машина?
Цена зависит от марки и класса. Кроссоверы из Китая начинаются примерно от 2 млн руб., седаны — чуть дешевле, а премиум-класс стартует от 5-6 млн руб.

Что лучше: купить сейчас или подождать?
Если есть уверенность в финансах — разумно рассмотреть покупку до ноября. Если нет — лучше сохранить деньги на депозите и вернуться к вопросу позже.

Мифы и правда

  • Миф: "Автомобили всегда дешевеют зимой".
    Правда: последние годы цены растут вне зависимости от сезона.

  • Миф: "Лучше подождать скидок от дилеров".
    Правда: значимых акций практически не проводят, так как спрос всё равно высок.

  • Миф: "Подержанные авто выгоднее".
    Правда: рынок вторички также дорожает, и часто разница с новыми моделями минимальна.

Три интересных факта

  • В 2024 году Россия впервые вошла в топ-3 стран по объёмам импорта китайских автомобилей.
  • Вложения в автомобили по доходности за последние два года сравнимы с валютными депозитами.
  • Некоторые банки предлагают кредиты на электромобили с льготными ставками, стимулируя спрос на "зелёный" транспорт.

Исторический контекст

  1. В 2014 году массовый рост цен начался после введения санкций и девальвации рубля.

  2. В 2020-м пандемия и сбои в поставках также спровоцировали дефицит и скачок стоимости.

  3. В 2022–2023 гг. параллельный импорт позволил насытить рынок, но не вернул доступных цен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД России: с 2025 года водительские права автоматически продлят на три года сегодня в 2:16

Замена водительских прав без экзамена: в каких случаях это работает

Узнайте, когда и почему нужно менять водительское удостоверение в России, какие документы потребуются и как избежать ошибок в процессе.

Читать полностью » Toyota возобновила выпуск Corolla и Corolla Cross в Бразилии после месячного простоя сегодня в 2:10

Бензин ещё не приехал, а гибриды уже в строю: Toyota выбрала, с чего начать возрождение конвейеров

Toyota возвращает производство Corolla и Yaris в Бразилии, делая ставку на гибридные версии. Но у одного кроссовера планы оказались под вопросом.

Читать полностью » Вице-президент НАС Хайцеэр заявил о штрафах до 40% при оплате авто криптой сегодня в 1:25

Перевёл крипту и остался без колёс: новая мода обернулась ловушкой

Оплата автомобиля криптовалютой выглядит заманчиво, но за удобством скрываются юридические ловушки и схемы обмана.

Читать полностью » Tesla и Rivian изменят конструкцию дверных ручек ради безопасности пассажиров сегодня в 1:07

Огненная ловушка на колёсах: как дверные ручки Tesla и Rivian превратились в испытание для пассажиров

Tesla и Rivian меняют конструкцию дверных ручек в электромобилях. Поводом стали трагические случаи, которые выявили слабые места нынешних решений.

Читать полностью » Чёрно-белые полосы на опорах мостов впервые появились в СССР в 1960-х годах сегодня в 0:29

Наказания нет, но риск огромен: что скрывает разметка 2.2 на дорогах

Разметка 2.2 выглядит как вертикальная "зебра" на мостах и тоннелях. Для чего она нужна, какие ошибки делают водители и чем это может обернуться?

Читать полностью » В США расширили приложение Jeep Badge of Honor для владельцев внедорожников сегодня в 0:03

Когда офф-роуд превращается в настольную игру: как Jeep раздаёт значки за каждую пройденную трассу

Jeep расширяет свою программу Badge of Honor: новые маршруты, награды и вызовы для тех, кто готов проверить внедорожник на прочность.

Читать полностью » В 70% случаев парковку под знаком Служебный транспорт можно считать законной вчера в 23:29

Эвакуировали машину со служебной парковки? Эти действия помогут вернуть авто без штрафа

Можно ли парковаться под знаком "Стоянка только для служебного транспорта"? Автоюрист объяснил, когда это грозит штрафом, а когда знак не имеет юридической силы.

Читать полностью » 70% случаев мошенничества при покупке авто связаны с неправильной передачей денег вчера в 23:26

Мошенники придумали новый способ украсть ваши деньги при покупке авто — полиция раскрыла схему

Как безопасно передать деньги при покупке подержанного авто? Полиция объяснила, какой способ оплаты минимизирует риски и что обязательно фиксировать в договоре.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Отоларинголог Людмила Джапаридзе: эфирные масла опасны для детей при простуде
Садоводство

Для защиты семян рекомендуют использовать герметичные банки и влагопоглотители
Авто и мото

Автостат: продажи новых машин в России в сентябре упали на 19%
Питомцы

Ветеринары: морским свинкам чистят уши только при загрязнении или запахе
Красота и здоровье

Полезные жиры и белок в тыквенных семечках насыщают организм и восстанавливают ткани
Технологии

Goldman Sachs: интернет-данные для обучения ИИ практически исчерпаны
Садоводство

Жимолость морозостойкая, урожайная и декоративная культура, которая плодоносит на даче десятилетиями
Наука

Космические лучи оставили аномалию в океанической коре Земли десять миллионов лет назад
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet