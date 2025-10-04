Салон пустует, а банки выигрывают: россияне изменили авто-привычки

Большинство жителей страны не спешат в автосалоны — результаты свежего опроса показали, что подавляющее число россиян решили отложить приобретение автомобиля как минимум до конца текущего года. Ситуация объясняется не только высокими ценами на новые машины, но и экономическими настроениями потребителей, которые всё чаще выбирают более консервативные способы сбережения средств.

Почему россияне не спешат покупать машины

Согласно исследованию телеграм-канала Autonews, в котором приняли участие около 1400 человек, 87% респондентов заявили, что не планируют приобретать автомобиль в ближайшие месяцы.

Причины распределились почти поровну. Так, 46% участников опроса предпочли бы разместить накопленные средства на депозит, а 41% считают, что цены на автомобили растут быстрее, чем они способны откладывать деньги.

Оставшиеся 13% настроены решительнее: они планируют оформить покупку автомобиля до ноября, опасаясь, что возможное изменение методики расчёта утилизационного сбора приведёт к новому витку подорожания.

Сравнение: депозит или автомобиль

Вариант Доля респондентов Аргументы Вложение в депозит 46% Стабильный доход, защита от инфляции Отказ от покупки из-за роста цен 41% Автомобили дорожают быстрее, чем удаётся копить Покупка до ноября 13% Опасение изменения утильсбора и скачка цен

Советы шаг за шагом: как действовать тем, кто планирует покупку

Оцените бюджет и рассчитайте ежемесячные расходы: страховка (КАСКО/ОСАГО), ТО, шины, парковка. Сравните предложения автосалонов и параллельных импортёров — цены могут различаться. Рассмотрите альтернативу: покупку поддержанного автомобиля с прозрачной историей через онлайн-сервисы проверки. Если есть сомнения — откройте банковский вклад или инвестиционный счёт, чтобы "заморозить" средства до лучших времён. Следите за изменениями в законодательстве, особенно в части утильсбора и налогов на мощные автомобили.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать, что цены упадут.

Последствие: машины могут подорожать ещё больше.

Альтернатива: зафиксировать цену через предзаказ или аванс.

Ошибка: покупать "с рук" без проверки.

Последствие: риск нарваться на битый или кредитный автомобиль.

Альтернатива: использовать сервисы диагностики и проверки VIN.

Ошибка: игнорировать расходы на обслуживание.

Последствие: неожиданные траты, превышающие выгоду от "выгодной" покупки.

Альтернатива: заранее рассчитать стоимость владения, включая страховку и расходники.

А что если…

А что если цены действительно продолжат расти после изменения утильсбора? Тогда покупатели, которые решатся на приобретение до конца октября, могут оказаться в выигрыше. Однако риск заключается в другом: быстрые покупки под давлением обстоятельств не всегда рациональны. Иногда лучше потерять часть выгоды, но приобрести автомобиль обдуманно.

Плюсы и минусы покупки авто в 2025 году

Плюсы Минусы Возможность "зафиксировать" цену до повышения Высокая стоимость новых машин Большой выбор китайских брендов Поддержанные авто тоже дорожают Возможность оформить кредит или лизинг Рост расходов на страховку и обслуживание

FAQ

Как выбрать автомобиль в 2025 году?

Обратите внимание на мощность двигателя (до 160 л. с. утилизационный сбор ниже), сравните условия покупки у официальных дилеров и через параллельный импорт.

Сколько стоит новая машина?

Цена зависит от марки и класса. Кроссоверы из Китая начинаются примерно от 2 млн руб., седаны — чуть дешевле, а премиум-класс стартует от 5-6 млн руб.

Что лучше: купить сейчас или подождать?

Если есть уверенность в финансах — разумно рассмотреть покупку до ноября. Если нет — лучше сохранить деньги на депозите и вернуться к вопросу позже.

Мифы и правда

Миф: "Автомобили всегда дешевеют зимой".

Правда: последние годы цены растут вне зависимости от сезона.

Миф: "Лучше подождать скидок от дилеров".

Правда: значимых акций практически не проводят, так как спрос всё равно высок.

Миф: "Подержанные авто выгоднее".

Правда: рынок вторички также дорожает, и часто разница с новыми моделями минимальна.

Три интересных факта

В 2024 году Россия впервые вошла в топ-3 стран по объёмам импорта китайских автомобилей.

Вложения в автомобили по доходности за последние два года сравнимы с валютными депозитами.

Некоторые банки предлагают кредиты на электромобили с льготными ставками, стимулируя спрос на "зелёный" транспорт.

Исторический контекст