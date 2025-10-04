Салон пустует, а банки выигрывают: россияне изменили авто-привычки
Большинство жителей страны не спешат в автосалоны — результаты свежего опроса показали, что подавляющее число россиян решили отложить приобретение автомобиля как минимум до конца текущего года. Ситуация объясняется не только высокими ценами на новые машины, но и экономическими настроениями потребителей, которые всё чаще выбирают более консервативные способы сбережения средств.
Почему россияне не спешат покупать машины
Согласно исследованию телеграм-канала Autonews, в котором приняли участие около 1400 человек, 87% респондентов заявили, что не планируют приобретать автомобиль в ближайшие месяцы.
Причины распределились почти поровну. Так, 46% участников опроса предпочли бы разместить накопленные средства на депозит, а 41% считают, что цены на автомобили растут быстрее, чем они способны откладывать деньги.
Оставшиеся 13% настроены решительнее: они планируют оформить покупку автомобиля до ноября, опасаясь, что возможное изменение методики расчёта утилизационного сбора приведёт к новому витку подорожания.
Сравнение: депозит или автомобиль
|Вариант
|Доля респондентов
|Аргументы
|Вложение в депозит
|46%
|Стабильный доход, защита от инфляции
|Отказ от покупки из-за роста цен
|41%
|Автомобили дорожают быстрее, чем удаётся копить
|Покупка до ноября
|13%
|Опасение изменения утильсбора и скачка цен
Советы шаг за шагом: как действовать тем, кто планирует покупку
-
Оцените бюджет и рассчитайте ежемесячные расходы: страховка (КАСКО/ОСАГО), ТО, шины, парковка.
-
Сравните предложения автосалонов и параллельных импортёров — цены могут различаться.
-
Рассмотрите альтернативу: покупку поддержанного автомобиля с прозрачной историей через онлайн-сервисы проверки.
-
Если есть сомнения — откройте банковский вклад или инвестиционный счёт, чтобы "заморозить" средства до лучших времён.
-
Следите за изменениями в законодательстве, особенно в части утильсбора и налогов на мощные автомобили.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать, что цены упадут.
Последствие: машины могут подорожать ещё больше.
Альтернатива: зафиксировать цену через предзаказ или аванс.
-
Ошибка: покупать "с рук" без проверки.
Последствие: риск нарваться на битый или кредитный автомобиль.
Альтернатива: использовать сервисы диагностики и проверки VIN.
-
Ошибка: игнорировать расходы на обслуживание.
Последствие: неожиданные траты, превышающие выгоду от "выгодной" покупки.
Альтернатива: заранее рассчитать стоимость владения, включая страховку и расходники.
А что если…
А что если цены действительно продолжат расти после изменения утильсбора? Тогда покупатели, которые решатся на приобретение до конца октября, могут оказаться в выигрыше. Однако риск заключается в другом: быстрые покупки под давлением обстоятельств не всегда рациональны. Иногда лучше потерять часть выгоды, но приобрести автомобиль обдуманно.
Плюсы и минусы покупки авто в 2025 году
|Плюсы
|Минусы
|Возможность "зафиксировать" цену до повышения
|Высокая стоимость новых машин
|Большой выбор китайских брендов
|Поддержанные авто тоже дорожают
|Возможность оформить кредит или лизинг
|Рост расходов на страховку и обслуживание
FAQ
Как выбрать автомобиль в 2025 году?
Обратите внимание на мощность двигателя (до 160 л. с. утилизационный сбор ниже), сравните условия покупки у официальных дилеров и через параллельный импорт.
Сколько стоит новая машина?
Цена зависит от марки и класса. Кроссоверы из Китая начинаются примерно от 2 млн руб., седаны — чуть дешевле, а премиум-класс стартует от 5-6 млн руб.
Что лучше: купить сейчас или подождать?
Если есть уверенность в финансах — разумно рассмотреть покупку до ноября. Если нет — лучше сохранить деньги на депозите и вернуться к вопросу позже.
Мифы и правда
-
Миф: "Автомобили всегда дешевеют зимой".
Правда: последние годы цены растут вне зависимости от сезона.
-
Миф: "Лучше подождать скидок от дилеров".
Правда: значимых акций практически не проводят, так как спрос всё равно высок.
-
Миф: "Подержанные авто выгоднее".
Правда: рынок вторички также дорожает, и часто разница с новыми моделями минимальна.
Три интересных факта
- В 2024 году Россия впервые вошла в топ-3 стран по объёмам импорта китайских автомобилей.
- Вложения в автомобили по доходности за последние два года сравнимы с валютными депозитами.
- Некоторые банки предлагают кредиты на электромобили с льготными ставками, стимулируя спрос на "зелёный" транспорт.
Исторический контекст
-
В 2014 году массовый рост цен начался после введения санкций и девальвации рубля.
-
В 2020-м пандемия и сбои в поставках также спровоцировали дефицит и скачок стоимости.
-
В 2022–2023 гг. параллельный импорт позволил насытить рынок, но не вернул доступных цен.
