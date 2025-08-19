Китайские машины захватили рынок в России — сумма потраченного шокирует

Июль 2025-го стал для российского авторынка самым активным месяцем с начала года. По данным агентства "Автостат" и "Газпромбанк Автолизинг", на новые автомобили россияне потратили 389,7 млрд рублей. Это на 35,5% больше, чем месяцем ранее, однако показатель оказался на 3,7% ниже прошлогоднего результата.

Итоги первых месяцев

За семь месяцев текущего года россияне вложили в новые автомобили более 2 трлн рублей. Но в сравнении с аналогичным периодом 2024-го рынок потерял около 23%. Таким образом, даже рекордный июль не смог компенсировать общее снижение.

Премиум против массмаркета

Премиум-сегмент: траты составили 87,9 млрд рублей. Сумма выросла почти на треть, но доля снизилась с 22,9% до 22,6%.

Массмаркет: продажи превысили 301 млрд рублей, а доля рынка увеличилась до 77,4%.

Национальные предпочтения

Лидером по объёму продаж вновь стали автомобили китайских марок — 219,5 млрд рублей (+35,1%).

На втором месте — российские бренды (60,6 млрд), далее следуют европейские (50,2 млрд), японские (28,3 млрд), корейские (9 млрд) и американские (4,2 млрд). При этом именно японские машины показали наибольшую динамику роста — плюс 47,4% к июню.

Кроссоверы вне конкуренции

Основная часть расходов пришлась на сегмент SUV — 310,8 млрд рублей, то есть почти 80% от всего объёма. Машины B-класса заняли лишь 8,7% рынка (34 млрд рублей). Остальные категории автомобилей показали значительно меньшие результаты.