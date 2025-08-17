Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парковка с автомобилями
Парковка с автомобилями
© freepik.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:12

Как не заблудиться в потоке предложений: реальный рынок — это всего несколько моделей

Автостат: 15 моделей заняли 54% рынка новых автомобилей в России в 2025 году

Казалось бы, разнообразие огромно: на российском рынке в 2025 году представлено свыше 800 моделей легковых автомобилей. Но стоит присмотреться к цифрам — и картина меняется: на половину всех продаж приходится лишь крошечный сегмент из 15 моделей.

Концентрация спроса

По данным директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, за первые семь месяцев текущего года на учет в России было поставлено 651 тысяча новых легковых автомобилей. Эти машины относятся к 130 брендам и охватывают около 800 моделей. Однако только треть из них попала на рынок через официальные каналы поставки, а две трети — результат параллельного импорта.

"Всего 15 моделей, что составляет всего 2% от общего числа, аккумулируют более половины — 54% — всех продаж новых легковых автомобилей", — отметил Целиков.

Остальные 98% модельного ряда делят между собой вторую половину рынка, фактически оставаясь в тени.

Лидеры рынка

На вершине рейтинга по-прежнему находится Lada Granta. Её доля в продажах составила 12,5%. Следом идёт Lada Vesta с результатом 7,6%. Среди иномарок первое место у китайского кроссовера Haval Jolion (4,8%), затем Chery Tiggo 7 Pro Max (3,3%).
Не теряют позиций и обе версии Lada Niva: Travel с долей 2,9% и Legend с 2,8%.

Контраст цифр и фактов

Если взглянуть шире, становится заметна парадоксальная ситуация: несмотря на кажущееся богатство выбора, основная масса покупателей делает ставку на ограниченный набор доступных и популярных моделей. С одной стороны, это связано с традиционной популярностью отечественных автомобилей, с другой — с усилением позиций китайских производителей, активно закрывающих освободившиеся ниши.

