Бегут за машинами, будто за поездом: Белоруссия стала последним шансом обойти удар по кошельку

Россияне всё активнее едут за автомобилями в Белоруссию. Причина проста: уже скоро вступят в силу новые правила по утильсбору, и нынешние льготные условия станут недоступны. Пока же машины, ввезённые на территорию страны больше года назад, можно без проблем поставить на учёт в ГИБДД, заплатив заметно меньшую пошлину. Этим и пользуются автолюбители.

По данным издания AV, наибольшим спросом пользуются подержанные автомобили немецких брендов: Audi, BMW и Mercedes-Benz. Но не остаются без внимания и японские и корейские кроссоверы, особенно популярные на российском рынке.

Почему меняются правила

Ранее размер утильсбора зависел от возраста автомобиля и объёма двигателя. С 1 ноября 2025 года всё изменится: теперь базовая ставка будет рассчитываться по рабочему объёму, а коэффициент — по мощности двигателя. Иными словами, чем больше "лошадей" у машины, тем выше платеж. Это ударит именно по ходовым моделям — Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade, KIA Sorento и другим.

"Теперь (с 1 ноября 2025 года) планируется ввести иной принцип", — отметил источник издания AV.

Сравнение популярных моделей

Модель Страна производства Категория Риск подорожания Toyota RAV4 Япония Кроссовер Высокий BMW X3 Германия Премиум SUV Высокий Hyundai Palisade Южная Корея Семейный SUV Средний KIA Carnival Южная Корея Минивэн Средний Mercedes-Benz E-Class Германия Седан премиум Высокий

Как действовать: советы шаг за шагом

Изучите предложения в Белоруссии: авторынки в Минске и Гомеле сейчас особенно оживлённые. Проверьте историю автомобиля: сервисные книжки, состояние кузова, наличие оригинального ПТС. Рассчитайте утильсбор заранее: до ноября 2025 года он будет в разы ниже. Заранее узнайте о страховке: "КАСКО" и "ОСАГО" на иномарки обходятся дороже. Рассмотрите альтернативы в Китае: в приграничном Хоргосе тоже активно скупают авто, но выбор шире, чем в Белоруссии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: купить машину без проверки VIN.

→ Последствие: возможные проблемы с регистрацией в ГИБДД.

→ Альтернатива: использовать сервисы "Автокод" или "Автотека".

Ошибка: откладывать покупку до конца 2025 года.

→ Последствие: утильсбор может увеличиться в несколько раз.

→ Альтернатива: приобрести "проходной" автомобиль уже сейчас.

Ошибка: экономить на страховке.

→ Последствие: дорогой ремонт при ДТП.

→ Альтернатива: оформить хотя бы минимальный пакет "КАСКО".

А что если…

А что если покупатель решит подождать и купить машину в 2026 году? В таком случае он заплатит заметно больше за оформление. Для премиум-кроссоверов сумма может вырасти на сотни тысяч рублей. С другой стороны, производители и дилеры обещают расширение поставок электромобилей, на которые правила утильсбора могут распространяться иначе. Это оставляет пространство для манёвра: ждать новинок или брать проверенные модели сейчас.

Плюсы и минусы покупки в Белоруссии

Плюсы Минусы Льготная ставка утильсбора Ограниченный выбор свежих машин Состояние авто выше, чем на российских рынках Возможность скрытых дефектов Более низкие цены на ряд моделей Транспортные расходы и оформление Удобное оформление в ГИБДД РФ Высокий спрос — дефицит ходовых вариантов

FAQ

Как выбрать подержанную машину в Белоруссии?

Проверяйте не только цену, но и историю эксплуатации. Обязательно изучите сервисную книжку и запросите диагностику.

Сколько стоит перегон автомобиля?

В среднем от 30 до 70 тысяч рублей, включая топливо, страховку и временные расходы на границе.

Что лучше купить сейчас — кроссовер или седан?

Кроссоверы остаются самыми востребованными, особенно Toyota и Hyundai. Но если нужен комфорт на трассе, седаны Mercedes и BMW тоже привлекательны.

Мифы и правда

Миф: все машины в Белоруссии дешевле, чем в России.

Правда: цены на популярные модели уже выросли из-за ажиотажного спроса.

Миф: можно обойтись без утильсбора.

Правда: даже "проходные" автомобили требуют его уплаты, но пока действует сниженный тариф.

Миф: проще купить авто в Китае.

Правда: в Хоргосе тоже дефицит, и перекупщики активно поднимают цены.

Три интересных факта

В 2024 году через Белоруссию ввезли рекордное количество машин из Европы — более 150 тысяч. В Минске работает один из крупнейших рынков подержанных автомобилей в Восточной Европе. Наиболее популярные автомобили у россиян в Белоруссии — это дизельные BMW X5 и Toyota RAV4.

Исторический контекст