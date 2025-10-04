Бегут за машинами, будто за поездом: Белоруссия стала последним шансом обойти удар по кошельку
Россияне всё активнее едут за автомобилями в Белоруссию. Причина проста: уже скоро вступят в силу новые правила по утильсбору, и нынешние льготные условия станут недоступны. Пока же машины, ввезённые на территорию страны больше года назад, можно без проблем поставить на учёт в ГИБДД, заплатив заметно меньшую пошлину. Этим и пользуются автолюбители.
По данным издания AV, наибольшим спросом пользуются подержанные автомобили немецких брендов: Audi, BMW и Mercedes-Benz. Но не остаются без внимания и японские и корейские кроссоверы, особенно популярные на российском рынке.
Почему меняются правила
Ранее размер утильсбора зависел от возраста автомобиля и объёма двигателя. С 1 ноября 2025 года всё изменится: теперь базовая ставка будет рассчитываться по рабочему объёму, а коэффициент — по мощности двигателя. Иными словами, чем больше "лошадей" у машины, тем выше платеж. Это ударит именно по ходовым моделям — Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade, KIA Sorento и другим.
"Теперь (с 1 ноября 2025 года) планируется ввести иной принцип", — отметил источник издания AV.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Страна производства
|Категория
|Риск подорожания
|Toyota RAV4
|Япония
|Кроссовер
|Высокий
|BMW X3
|Германия
|Премиум SUV
|Высокий
|Hyundai Palisade
|Южная Корея
|Семейный SUV
|Средний
|KIA Carnival
|Южная Корея
|Минивэн
|Средний
|Mercedes-Benz E-Class
|Германия
|Седан премиум
|Высокий
Как действовать: советы шаг за шагом
-
Изучите предложения в Белоруссии: авторынки в Минске и Гомеле сейчас особенно оживлённые.
-
Проверьте историю автомобиля: сервисные книжки, состояние кузова, наличие оригинального ПТС.
-
Рассчитайте утильсбор заранее: до ноября 2025 года он будет в разы ниже.
-
Заранее узнайте о страховке: "КАСКО" и "ОСАГО" на иномарки обходятся дороже.
-
Рассмотрите альтернативы в Китае: в приграничном Хоргосе тоже активно скупают авто, но выбор шире, чем в Белоруссии.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить машину без проверки VIN.
→ Последствие: возможные проблемы с регистрацией в ГИБДД.
→ Альтернатива: использовать сервисы "Автокод" или "Автотека".
-
Ошибка: откладывать покупку до конца 2025 года.
→ Последствие: утильсбор может увеличиться в несколько раз.
→ Альтернатива: приобрести "проходной" автомобиль уже сейчас.
-
Ошибка: экономить на страховке.
→ Последствие: дорогой ремонт при ДТП.
→ Альтернатива: оформить хотя бы минимальный пакет "КАСКО".
А что если…
А что если покупатель решит подождать и купить машину в 2026 году? В таком случае он заплатит заметно больше за оформление. Для премиум-кроссоверов сумма может вырасти на сотни тысяч рублей. С другой стороны, производители и дилеры обещают расширение поставок электромобилей, на которые правила утильсбора могут распространяться иначе. Это оставляет пространство для манёвра: ждать новинок или брать проверенные модели сейчас.
Плюсы и минусы покупки в Белоруссии
|Плюсы
|Минусы
|Льготная ставка утильсбора
|Ограниченный выбор свежих машин
|Состояние авто выше, чем на российских рынках
|Возможность скрытых дефектов
|Более низкие цены на ряд моделей
|Транспортные расходы и оформление
|Удобное оформление в ГИБДД РФ
|Высокий спрос — дефицит ходовых вариантов
FAQ
Как выбрать подержанную машину в Белоруссии?
Проверяйте не только цену, но и историю эксплуатации. Обязательно изучите сервисную книжку и запросите диагностику.
Сколько стоит перегон автомобиля?
В среднем от 30 до 70 тысяч рублей, включая топливо, страховку и временные расходы на границе.
Что лучше купить сейчас — кроссовер или седан?
Кроссоверы остаются самыми востребованными, особенно Toyota и Hyundai. Но если нужен комфорт на трассе, седаны Mercedes и BMW тоже привлекательны.
Мифы и правда
-
Миф: все машины в Белоруссии дешевле, чем в России.
Правда: цены на популярные модели уже выросли из-за ажиотажного спроса.
-
Миф: можно обойтись без утильсбора.
Правда: даже "проходные" автомобили требуют его уплаты, но пока действует сниженный тариф.
-
Миф: проще купить авто в Китае.
Правда: в Хоргосе тоже дефицит, и перекупщики активно поднимают цены.
Три интересных факта
-
В 2024 году через Белоруссию ввезли рекордное количество машин из Европы — более 150 тысяч.
-
В Минске работает один из крупнейших рынков подержанных автомобилей в Восточной Европе.
-
Наиболее популярные автомобили у россиян в Белоруссии — это дизельные BMW X5 и Toyota RAV4.
Исторический контекст
-
2014 год: после введения первых санкций против России резко вырос интерес к белорусским авторынкам.
-
2020 год: пандемия и закрытые границы снизили поток покупателей.
-
2022 год: новая волна спроса после ухода ряда западных автоконцернов из России.
-
2025 год: подготовка к изменению правил утильсбора вновь вызывает ажиотаж.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru