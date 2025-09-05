Осенью машины могут стать доступнее: когда дилеры прогнозируют оживление

После затяжного спада российский рынок автомобилей может оживиться уже этой осенью. Об этом в интервью URA.RU рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Главный фактор — снижение ключевой ставки

Эксперт отметил, что решающим стимулом для восстановления станет очередное понижение ключевой ставки ЦБ, которое ожидается 12 сентября 2025 года.

"Конечно, мы все хотим 10-12%, но и это уже что-то, если сравнивать с 21%, с которых начинался год. Спрос подстегнет и то, что часть денег начнут снимать с депозитов и в том числе тратить на покупки, включая автомобили", — сказал Подщеколдин.

Почему это важно

В начале 2025 года высокая ключевая ставка фактически заморозила доступность автокредитов.

Даже её постепенное снижение всё ещё оставляет займы дорогими, но рынок уже реагирует.

Дополнительным фактором станет вывод средств с депозитов: часть этих денег, по прогнозу экспертов, направят на крупные покупки, в том числе автомобили.

Перспектива

Таким образом, дилеры ожидают, что именно осенью начнётся восстановление спроса, пусть и не резкое, но заметное по сравнению с первым полугодием 2025-го.