© www.freepik.com by senivpetro
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:28

Машины снова в цене: что изменится для покупателей уже в сентябре

Алексей Подщеколдин: снижение ставки ЦБ в сентябре подтолкнёт рост продаж автомобилей в России

Осенью 2025 года российский авторынок может столкнуться с долгожданным переломным моментом. После затяжного периода падения продаж эксперты прогнозируют рост интереса к новым машинам. Причиной этого станет ожидаемое снижение ключевой ставки, которое Банк России должен объявить уже в середине сентября.

Когда ждать оживления рынка

По мнению президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексея Подщеколдина, именно этот шаг Центробанка станет сигналом для покупателей, которые пока откладывают крупные траты.

"Конечно, мы все хотим 10-12%, но и это уже что-то, если сравнивать с 21%, с которых начинался год", — сказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

Эксперт подчеркнул, что даже небольшое снижение ставок заметно оживит рынок. В условиях, когда стоимость автокредитов напрямую зависит от политики регулятора, каждая десятая доля процента становится решающей.

Деньги из банков вернутся на рынок

Подщеколдин обратил внимание, что многие россияне в начале года предпочли не тратить сбережения, а разместить их на депозитах. Однако по мере снижения доходности вкладов часть средств снова начнёт уходить в реальный сектор, включая автопокупки.

"Спрос подстегнет и то, что часть денег начнут снимать с депозитов и в том числе тратить на покупки, включая автомобили", — отметил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

