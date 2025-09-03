Продажи авто в России рванули вверх, но ситуация оказалась совсем другой

К концу августа российский авторынок заметно оживился — продажи вновь перешагнули психологическую отметку в 100 тысяч автомобилей за месяц. Однако за фасадом этого рекорда скрывается другая история: склады дилеров и дистрибьюторов по-прежнему забиты сотнями тысяч непроданных машин.

Запасы старых моделей

По словам бывшего президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олега Мосеева, на складах всё ещё остаётся около 300 тысяч автомобилей прошлых модельных годов.

"На их реализацию уйдет порядка трёх месяцев. Как минимум на протяжении этого срока компании будут стимулировать продажи с помощью скидок", — заявил экс-президент РОАД Олег Мосеев.

Ситуация в цифрах

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин приводит ещё более пессимистичные оценки — по его данным, в наличии около 400 тысяч непроданных машин.

"С учётом этого маркетинговые программы и спецпредложения останутся актуальными и в сентябре", — отметил президент НАС Антон Шапарин.

Рынок оживает, но неравномерно

Аналитическое агентство "Автостат" зафиксировало, что в июле было реализовано 120,6 тысячи новых автомобилей. Это на 11% меньше, чем год назад, но одновременно — лучший показатель 2025 года.

По сравнению с июнем продажи выросли сразу на 34%. До этого рекордом считался апрельский результат — 102,1 тысячи проданных машин. Таким образом, июль стал лишь вторым месяцем за год, когда рынок превысил отметку в 100 тысяч автомобилей.