Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Машины раскупают как горячие пирожки: июльский скачок продаж в России поразил экспертов

АвтоВАЗ и китайские бренды стали лидерами российского авторынка в июле 2025 года

Июль 2025 года стал одним из самых "дорогих" месяцев для российского авторынка: на новые автомобили жители страны потратили 372 млрд рублей. По оценкам аналитического агентства "Автостат-Инфо", это один из лучших результатов текущего года.

"На фоне январско-мартовской просадки, когда объёмы обрушились до 231-237 млрд руб., рынок демонстрирует признаки оживления, хотя до осенних пиков 2024 года (440-500 млрд руб.) ситуация пока не дотягивает", — сообщили в агентстве.

Кто заработал больше всех

Безусловным лидером июля стал АвтоВАЗ. Продажи Lada принесли компании 37,1 млрд рублей против 32 млрд месяцем ранее. Главным драйвером роста оказалась Lada Granta, показавшая результат в 14 млрд рублей (в июне — 12,5 млрд). Укрепила позиции и Lada Vesta, продажи которой достигли 10,8 млрд рублей против 9,6 млрд в июне.

Китайские бренды не отставали. Haval увеличил выручку с 26,4 до 35,5 млрд рублей. Наибольший вклад внёс кроссовер Jolion, принёсший компании 13,5 млрд.

Chery показала аналогичный результат — 35,5 млрд рублей. Здесь основным локомотивом стал Tiggo 7 Pro Max, обеспечивший 13,7 млрд выручки. Geely заняла четвёртое место: её продажи составили 30 млрд рублей, при этом спрос на Monjaro достиг 11,7 млрд.

Продажи растут, но с оговорками

По данным "Автостат", в июле россияне приобрели 120,6 тыс. новых автомобилей. Это на 11% меньше, чем год назад, но в то же время — лучший результат 2025 года.

Рост по сравнению с июнем оказался впечатляющим: сразу плюс 34%. Ранее рекордным считался апрель с 102,1 тыс. реализованных машин. Таким образом, июль стал лишь вторым месяцем за последние 12, когда объём продаж превысил отметку в 100 тыс. автомобилей.

Автомобильный рынок России показывает устойчивый тренд к восстановлению. Пока показатели не дотягивают до прошлогодних рекордов, но динамика говорит о том, что покупательская активность постепенно возвращается.

