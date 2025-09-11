Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:10

Сентябрь ударил по автосалонам: выгодные предложения тают на глазах

Российский авторынок в сентябре: Changan и Jetour сократили скидки, Solaris повысил цены

Сентябрь принес новые изменения на российском авторынке. Несколько популярных брендов пересмотрели ценовую политику, и для покупателей это стало сигналом: условия игры снова меняются. Одни марки сокращают скидки и поднимают ценники, другие наоборот стараются привлечь клиентов дополнительными акциями и снижением стоимости.

Китайские бренды: меньше скидок, выше цены

Активнее всего корректировать цены начали китайские автопроизводители, которые за последние годы прочно закрепились среди лидеров по продажам в России. Changan сократил размер скидок на ряд моделей, и это сразу сказалось на итоговой стоимости машин в салонах. Автомобили этой марки подорожали, а доступных предложений стало заметно меньше.

Аналогичный шаг предпринял и Jetour. Компания частично урезала или вовсе убрала скидки с некоторых моделей. Для покупателей это означает, что те самые «выгодные предложения», которые были особенно популярны летом, становятся редкостью. Теперь выбор зависит не только от желания, но и от готовности переплачивать.

Solaris: рост цен на автоматы

Не остался в стороне и Solaris, который увеличил цены на автомобили с автоматической коробкой передач. Теперь минимальные прайсы выглядят так:

  • Solaris NS — от 2 428 000 рублей
  • Solaris KRS — от 2 255 000 рублей
  • Solaris KRX — от 2 336 000 рублей

Geely Emgrand: приятное исключение

На фоне общего подорожания выделяется Geely. Производитель продолжает удерживать внимание покупателей за счет снижения цен. В сентябре седан Emgrand во всех комплектациях стал дешевле на 100 тысяч рублей. Теперь эта модель выглядит одним из самых доступных предложений в сегменте.

