Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:00

Лучший момент для покупки машины был вчера, а худший — завтра: прогноз на 2026 год

Автомобили в 2026 году будут дорожать, даже если вернутся старые бренды — Газета.Ru

Начало 2026 года не принесло автомобильному рынку облегчения, на которое рассчитывали многие покупатели. Рост цен, сокращение предложения и жёсткие условия кредитования формируют реальность, в которой ожидание "лучшего момента" для покупки машины может обернуться дополнительными потерями. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", опросившее участников рынка и профильных экспертов.

Цены будут расти независимо от сценариев

Эксперты сходятся во мнении: в 2026 году новые автомобили продолжат дорожать, причём существенными темпами. Экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев подчёркивает, что даже возможное возвращение ушедших брендов не приведёт к снижению цен. По его словам, стоимость машин, поставляемых сегодня по параллельному импорту, отражает тот уровень, который сохранится и в будущем.

"Если кто-то рассчитывает, что Solaris будет стоить 1 млн рублей — этого уже не случится, он будет стоить нынешние 2,5 млн рублей", — заявил экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

Эксперт также отмечает, что в 2027 году ситуация принципиально не изменится и рассчитывать на улучшение не стоит.

Кредиты: новые — доступнее, подержанные — под давлением

На фоне роста цен важным фактором остаётся автокредитование. По словам Мосеева, ставки на новые автомобили пока выглядят привлекательнее за счёт субсидирования со стороны автопроизводителей. В то же время кредиты на машины с пробегом напрямую зависят от ключевой ставки Центробанка и остаются заметно дороже.

Ситуацию осложняет и осторожность банков. В Национальном бюро кредитных историй отмечают снижение объёмов автокредитования: с января по ноябрь 2025 года было выдано займов на 1,38 млрд рублей — в полтора раза меньше, чем годом ранее. Банки ужесточают требования к заёмщикам, опасаясь роста просрочек.

"Лучшие времена не настанут"

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков также не советует откладывать покупку автомобиля при наличии финансовых возможностей. Он считает, что 2026 год будет сложнее предыдущего, а ожидание снижения цен не имеет оснований.

"Я бы не стал ждать, лучшие времена в этом смысле не настанут", — подчеркнул главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

Он отмечает, что в ценовом сегменте 2,5-3 млн рублей локально произведённые автомобили не становятся заметно дешевле импортных, и предпосылок к снижению стоимости нет.

Вторичный рынок и "критический" пробег

На вторичном рынке цены после перегрева 2022-2023 годов стабилизировались, однако значительного роста предложения не ожидается. По словам Кадакова, ежегодно в России продаётся 5,5-6 млн подержанных автомобилей, и дефицит качественных машин сохраняется.

Эксперт также обращает внимание на пробег как фактор смены автомобиля. Для малолитражек критическим считается диапазон 120-140 тыс. км, для более высоких классов порог выше, но возраст и престиж начинают играть большую роль. В дилерских холдингах "Автодом" и "Автоспеццентр" рекомендуют задуматься о продаже машин возрастом 3-6 лет, чтобы избежать роста затрат на обслуживание.

Ремонт и запчасти станут дороже

Дополнительным аргументом в пользу обновления автомобиля становится прогноз по росту расходов на ремонт. В сети автосервисов FitService ожидают, что к концу 2026 года стоимость обслуживания и запчастей увеличится на 20-25%. Это связано с ростом налоговой нагрузки, дорогими кредитами и дефицитом квалифицированных специалистов.

Олег Мосеев добавляет, что возможное ослабление рубля до 95-100 рублей за доллар приведёт к подорожанию импортных запчастей примерно на 20%. Учитывая, что большинство комплектующих в России импортные, этот фактор может серьёзно ударить по владельцам автомобилей с большим пробегом.

