Спидометр: стрелка показывает высокую скорость (крупный план)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:47

Платить придётся больше: российский авторынок входит в фазу подорожания

Новые автомобили в России дорожают из-за утильсбора — глава группы Шкуматов

Российский рынок новых автомобилей в ближайшие годы может войти в фазу подорожания и осторожного снижения спроса. На фоне изменений в налоговой и таможенной политике участники отрасли уже сейчас закладывают дополнительные издержки в цены, что, по оценкам экспертов, неизбежно скажется на покупателях. Об этом сообщает издание "Ридус".

Факторы роста цен на новые автомобили

Руководитель рабочей группы Национального фонда "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов заявил, что в следующем году новые автомобили в России снова подорожают. Основными причинами он назвал увеличение утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость, а также ужесточение правил ввоза машин с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил.

"Для таких автомобилей ставка утилизационного сбора повышается с нескольких тысяч рублей до одного-трёх миллионов рублей", — пояснил руководитель рабочей группы Национального фонда "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов.

По его словам, подобные изменения особенно сильно ударят по сегменту более мощных и дорогих автомобилей.

Влияние мер на рынок и продажи

Шкуматов считает, что совокупность новых требований и сборов приведёт к заметному охлаждению рынка. По его оценке, в 2025 году продажи новых автомобилей в России могут составить около 1,3 млн единиц. Однако уже в 2026 году он прогнозирует снижение объёма реализации до примерно 1,15 млн машин.

Эксперт подчёркивает, что речь идёт не о резком обвале, а о постепенном сокращении рынка. При этом дополнительные расходы для покупателей могут изменить структуру спроса, сместив интерес в сторону менее мощных или более доступных моделей.

Альтернативный прогноз и условия стабильности

Более сдержанно оценивает перспективы директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи. По её мнению, при отсутствии серьёзных негативных факторов спрос на новые автомобили может сохраниться на текущем уровне. Она оценивает возможный объём рынка в диапазоне от 1,2 до 1,4 млн автомобилей.

Арабаджи также указала на потенциальные позитивные сценарии. В частности, окончание специальной военной операции и снятие санкций могли бы поддержать рынок. Однако даже в этом случае, по её словам, возвращение ушедших производителей, прежде всего корейских брендов, займёт около года после отмены ограничений.

