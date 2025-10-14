Hyundai теряет позиции, а китайцы падают в пропасть: что происходит с казахстанским авторынком

Казахстанский рынок новых автомобилей продолжает демонстрировать рост, несмотря на отдельные колебания спроса среди брендов. Сентябрь 2025 года отметился положительной динамикой: было продано 18 357 легковых и коммерческих машин, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Если рассматривать продажи за период с января по сентябрь, цифры впечатляют — 161 584 автомобиля, что на 17,9% превышает результат первых девяти месяцев 2024 года. В "Казахстанском автомобильном союзе" отмечают, что третий квартал характеризуется стабильным высоким спросом, который заметно опережает показатели прошлого года.

Лидеры и аутсайдеры рынка

Среди марок без изменений сохраняется лидерство Hyundai, хотя продажи бренда в сентябре снизились на 1% до 4 169 автомобилей. На втором месте — Chevrolet, который реализовал 2 942 машины, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Kia уверенно занимает третью позицию, увеличив продажи на 2,5% и достигнув отметки в 2 001 автомобиль. На четвертом месте — Toyota, которая показала впечатляющий рост на 18,7%, продав 1 145 машин. Пятерку замыкает китайский бренд Chery, чьи продажи сократились на 30,6% до 919 автомобилей.

Сравнение брендов (сентябрь 2025)

Место Марка Продано автомобилей Изменение к прошлому году 1 Hyundai 4 169 -1% 2 Chevrolet 2 942 -2,8% 3 Kia 2 001 +2,5% 4 Toyota 1 145 +18,7% 5 Chery 919 -30,6%

Как выбрать автомобиль в текущей ситуации

Определите бюджет и категорию автомобиля: легковая, кроссовер или коммерческий транспорт. Оцените расход топлива и стоимость обслуживания: важные показатели для ежедневной эксплуатации. Обратите внимание на популярные модели: Hyundai и Kia показывают стабильный спрос, Toyota отличается высоким ростом продаж. Изучите акции и программы кредитования: это может существенно снизить стоимость покупки. Сравните предложения дилеров по страховке и сервисному обслуживанию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка автомобиля без проверки динамики рынка → риск переплаты или потери ликвидности → обратить внимание на растущие модели и проверенные бренды.

Игнорирование расходов на ТО и страховку → неожиданные дополнительные траты → учитывать комплексные затраты сразу при покупке.

Сосредоточение только на цене → снижение надежности и безопасности → выбирать оптимальное соотношение цена/качество.

А что если…

Если спрос на отдельные бренды продолжит колебаться, дилерам и покупателям стоит ориентироваться на прогнозы продаж и тенденции рынка. Это поможет избежать переплат и неактуальных инвестиций в автомобили, которые могут терять популярность.

Плюсы и минусы популярных брендов

Бренд Плюсы Минусы Hyundai Стабильный спрос, широкий выбор моделей Незначительное снижение продаж Chevrolet Доступные цены, распространенность сервисов Снижение продаж Kia Надежность, рост спроса Ограниченный выбор некоторых моделей Toyota Высокий рост продаж, качество сборки Более высокая стоимость Chery Доступная цена Сильное снижение спроса

FAQ

Как выбрать автомобиль в Казахстане?

Определите категорию, бюджет, оцените расход топлива, надежность бренда и условия кредитования.

Сколько стоит владение популярным автомобилем?

Стоимость зависит от модели, страховки, ТО и расхода топлива. Учитывайте эти расходы при выборе.

Что лучше покупать — популярный бренд или менее известный?

Популярные бренды обеспечивают доступ к сервису и более стабильную ликвидность, менее известные могут быть дешевле, но с ограниченной поддержкой.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили всегда хуже японских.

Правда: качество моделей Chery улучшается, но спрос может колебаться из-за восприятия бренда.

Миф: высокая цена — гарантия надежности.

Правда: многие доступные модели демонстрируют достойное качество при правильном обслуживании.

Три интересных факта

Продажи Toyota в сентябре выросли почти на 19%, несмотря на общий рост рынка всего на 2,4%. Chery потерял треть своего рынка, хотя китайские автомобили ранее показывали стабильный рост. С января по сентябрь казахстанцы купили более 160 тысяч новых автомобилей — это рекордный показатель за последние годы.

Исторический контекст

За последние пять лет казахстанский авторынок демонстрирует устойчивый рост: если в 2020 году было продано около 120 тысяч машин, то в 2025 году эта цифра превысила 160 тысяч. Основной драйвер — доступные кредиты и увеличение числа дилеров.