Hyundai теряет позиции, а китайцы падают в пропасть: что происходит с казахстанским авторынком
Казахстанский рынок новых автомобилей продолжает демонстрировать рост, несмотря на отдельные колебания спроса среди брендов. Сентябрь 2025 года отметился положительной динамикой: было продано 18 357 легковых и коммерческих машин, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Если рассматривать продажи за период с января по сентябрь, цифры впечатляют — 161 584 автомобиля, что на 17,9% превышает результат первых девяти месяцев 2024 года. В "Казахстанском автомобильном союзе" отмечают, что третий квартал характеризуется стабильным высоким спросом, который заметно опережает показатели прошлого года.
Лидеры и аутсайдеры рынка
Среди марок без изменений сохраняется лидерство Hyundai, хотя продажи бренда в сентябре снизились на 1% до 4 169 автомобилей. На втором месте — Chevrolet, который реализовал 2 942 машины, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Kia уверенно занимает третью позицию, увеличив продажи на 2,5% и достигнув отметки в 2 001 автомобиль. На четвертом месте — Toyota, которая показала впечатляющий рост на 18,7%, продав 1 145 машин. Пятерку замыкает китайский бренд Chery, чьи продажи сократились на 30,6% до 919 автомобилей.
Сравнение брендов (сентябрь 2025)
|Место
|Марка
|Продано автомобилей
|Изменение к прошлому году
|1
|Hyundai
|4 169
|-1%
|2
|Chevrolet
|2 942
|-2,8%
|3
|Kia
|2 001
|+2,5%
|4
|Toyota
|1 145
|+18,7%
|5
|Chery
|919
|-30,6%
Как выбрать автомобиль в текущей ситуации
-
Определите бюджет и категорию автомобиля: легковая, кроссовер или коммерческий транспорт.
-
Оцените расход топлива и стоимость обслуживания: важные показатели для ежедневной эксплуатации.
-
Обратите внимание на популярные модели: Hyundai и Kia показывают стабильный спрос, Toyota отличается высоким ростом продаж.
-
Изучите акции и программы кредитования: это может существенно снизить стоимость покупки.
-
Сравните предложения дилеров по страховке и сервисному обслуживанию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка автомобиля без проверки динамики рынка → риск переплаты или потери ликвидности → обратить внимание на растущие модели и проверенные бренды.
-
Игнорирование расходов на ТО и страховку → неожиданные дополнительные траты → учитывать комплексные затраты сразу при покупке.
-
Сосредоточение только на цене → снижение надежности и безопасности → выбирать оптимальное соотношение цена/качество.
А что если…
Если спрос на отдельные бренды продолжит колебаться, дилерам и покупателям стоит ориентироваться на прогнозы продаж и тенденции рынка. Это поможет избежать переплат и неактуальных инвестиций в автомобили, которые могут терять популярность.
Плюсы и минусы популярных брендов
|Бренд
|Плюсы
|Минусы
|Hyundai
|Стабильный спрос, широкий выбор моделей
|Незначительное снижение продаж
|Chevrolet
|Доступные цены, распространенность сервисов
|Снижение продаж
|Kia
|Надежность, рост спроса
|Ограниченный выбор некоторых моделей
|Toyota
|Высокий рост продаж, качество сборки
|Более высокая стоимость
|Chery
|Доступная цена
|Сильное снижение спроса
FAQ
Как выбрать автомобиль в Казахстане?
Определите категорию, бюджет, оцените расход топлива, надежность бренда и условия кредитования.
Сколько стоит владение популярным автомобилем?
Стоимость зависит от модели, страховки, ТО и расхода топлива. Учитывайте эти расходы при выборе.
Что лучше покупать — популярный бренд или менее известный?
Популярные бренды обеспечивают доступ к сервису и более стабильную ликвидность, менее известные могут быть дешевле, но с ограниченной поддержкой.
Мифы и правда
-
Миф: китайские автомобили всегда хуже японских.
Правда: качество моделей Chery улучшается, но спрос может колебаться из-за восприятия бренда.
-
Миф: высокая цена — гарантия надежности.
Правда: многие доступные модели демонстрируют достойное качество при правильном обслуживании.
Три интересных факта
-
Продажи Toyota в сентябре выросли почти на 19%, несмотря на общий рост рынка всего на 2,4%.
-
Chery потерял треть своего рынка, хотя китайские автомобили ранее показывали стабильный рост.
-
С января по сентябрь казахстанцы купили более 160 тысяч новых автомобилей — это рекордный показатель за последние годы.
Исторический контекст
За последние пять лет казахстанский авторынок демонстрирует устойчивый рост: если в 2020 году было продано около 120 тысяч машин, то в 2025 году эта цифра превысила 160 тысяч. Основной драйвер — доступные кредиты и увеличение числа дилеров.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru