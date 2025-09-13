Подержанный автомобиль оказался ловушкой — подвох заметили слишком поздно

Автомобиль давно перестал быть просто средством передвижения — сегодня это объект охоты для мошенников. Стоимость даже подержанных моделей достигает миллионов рублей, и преступники используют это, придумывая все новые схемы обмана. В результате покупатель рискует остаться без машины и денег, а иногда и сам невольно нарушает закон.

Эксперты портала "АвтоВзгляд" рассказали, какие схемы чаще всего используют злоумышленники и как снизить риск попасться на удочку.

Самые распространённые схемы обмана

Главный тревожный сигнал для покупателя — слишком низкая цена по сравнению с рынком.

Обещания "срочной продажи", возможность получить дефицитную модель "без очереди" или покупка "со скидкой за скорость" должны насторожить. Среди старых, но до сих пор рабочих схем — скрученный пробег, поддельная история эксплуатации и сокрытие реального износа.

"Действительно, у злоумышленников сегодня в ходу много грязных приёмов обмана", — заявил директор по развитию Carcraft Борис Беленький.

По его словам, чтобы не попасть в эти схемы, следует выбирать исключительно официальные площадки, проверять документы и избегать переводов на личные карты.

Один из популярных приёмов — требование предоплаты за "содействие" в покупке машины. Для убедительности аферисты создают копии сайтов официальных дилеров с "выгодными предложениями". Результат всегда одинаков: ни машины, ни денег. Так, житель Москвы недавно лишился почти 20 миллионов рублей именно из-за такой схемы.

Риски "выгодных" сделок

Часто мошенники объясняют заниженную цену срочностью залога или необходимостью "резервирования" автомобиля. После перевода денег "продавец" исчезает.

Распространены и фальшивые договоры, а также схемы с оформлением кредита на несуществующее авто.

"Отдельные риски сулит приобретение авто с пробегом из-за рубежа напрямую. Фальшивые аукционы, предоплата криптовалютой или обещания "банковского конфиската” — всё это самые частые ловушки", — говорит генеральный директор сервиса Migtorg Александр Коротков.

Законные, но опасные последствия

Даже если покупатель заключил сделку с реальным продавцом, он может сам нарушить закон.

Доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин напоминает: "Прямые переводы денежных средств нерезидентам за рубеж без участия уполномоченных банков РФ грозят штрафами до 40% от суммы сделки".

Среди последствий:

доначисление таможенных платежей на миллионы рублей;

аннулирование регистрации автомобиля;

уголовная ответственность до трёх лет лишения свободы;

отзыв свидетельства о безопасности конструкции ТС.

Подводные камни ввоза авто из-за рубежа

Эксперты предупреждают, что авто, ввезённые "по доверенности", могут юридически остаться собственностью иностранного владельца. При нарушении сроков временного ввоза транспорт могут конфисковать.

Кроме того, итоговая цена часто увеличивается почти вдвое из-за скрытых расходов: пошлины, НДС, утильсбор, сертификация, транспортировка. Недобросовестные перегонщики и вовсе могут продать одну машину сразу двум покупателям.

"До 30% ввезённых в РФ автомобилей могут иметь скрытые ограничения — арест, залог, угон. Такие машины изымаются и даже числятся в базе Интерпола", — уточняет Дмитрий Морковкин.

Мошенники под видом сервисов

Обман возможен не только при покупке автомобиля. Жертвами становятся и те, кто ищет дешёвое ОСАГО, "выгодные" запчасти или ремонт. Взамен люди оставляют на поддельных сайтах персональные данные, которые тут же попадают в руки преступников.

Как снизить риски

"Абсолютной гарантии от мошенничества на авторынке не существует", — признаёт Борис Беленький.

Но есть простые правила: