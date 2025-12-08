Не все регионы одинаково богаты: где в России покупать автомобили легче всего

Рынок автомобилей в России продолжает оставаться под давлением, и разница в доступности покупки новых машин между регионами остается значительной. Этот фактор зависит от множества переменных, включая уровень доходов, стоимость жизни и кредитную нагрузку. В последние месяцы показатели по продажам и автокредитованию продемонстрировали замедление темпов роста, что также отразилось на доступности автомобилей.

Разница в доступности по регионам

Краснодарский край оказался на 57 месте в рейтинге по доступности покупки новых автомобилей. Согласно исследованию РИА Новости, лучшие позиции заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотка, где покупка новых машин более доступна для жителей. В то же время, на последних строчках списка находятся Ингушетия и Чечня, где покупка новых автомобилей остаётся сложной задачей для многих семей. Это связано с экономическими особенностями этих регионов, такими как более низкий уровень доходов и высокая стоимость жизни.

Спад на авторынке

2025 год стал непростым для российского авторынка. За первые 11 месяцев года продажи новых легковых автомобилей сократились на 17,8%. В условиях экономической неопределенности и высоких цен на автомобили снижение покупательской способности оказалось неизбежным. Тенденция наблюдается и в сфере автокредитования: за десять месяцев 2025 года банки выдали кредиты на сумму, увеличившуюся на 13,7%, что значительно ниже роста предыдущего года. В целом эксперты отмечают, что быстрый возврат к прежним темпам продаж автомобилей в России маловероятен. Восстановление рынка будет постепенным и скорее всего затянется на несколько лет.

Доступность автомобилей в среднем по стране

По итогам 2025 года, в среднем по России около 20,5% семей смогут позволить себе новый недорогой автомобиль стоимостью около 1,3 миллиона рублей. Несмотря на небольшой рост доступности, он всё ещё остается ограниченным. В основном этот рост стал возможен благодаря повышению зарплат и некоторому снижению ставок по автокредитам, однако разница в доступности по регионам остаётся высокой.

Так, несмотря на позитивные изменения в целом по стране, регионы с низким уровнем доходов и высокой стоимостью жизни по-прежнему сталкиваются с трудностями при покупке нового автомобиля. Текущая ситуация на авторынке в России показывает, что для значительного увеличения доступности машин потребуются более серьёзные экономические и финансовые изменения.