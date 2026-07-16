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Пожилой мужчина оформляет покупку нового автомобиля в автосалоне
Пожилой мужчина оформляет покупку нового автомобиля в автосалоне
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:50

Новые авто подешевеют не для всех: как найти дилера с лучшим предложением

Сбытовая политика сегодня определяется исключительно индивидуально каждым дилерским центром, заявил бизнес-эксперт Владимир Моженков. В беседе с NdewsInfo он отметил, что однозначного ответа на вопрос о распродажах новых машин не существует.

Ранее сообщалось, что рассчитывать на большие скидки и распродажи новых легковых автомобилей в нынешнем сезоне не стоит. Участники рынка — производители, дилеры и импортеры — весь год стабильно удерживают складские запасы в равновесии.

Сегодня цены на автомобили подвержены сложным рыночным колебаниям.

Эксперт пояснил, что решение о предоставлении скидок зависит от множества факторов, включая наличие конкретных марок у дилера в конкретном регионе.

"Может быть, дилерский центр в Пскове, Ростове, или Красноярске не будет распродавать машины, а такой же дилерский центр в Москве или в Санкт-Петербурге будет с удовольствием распродавать, потому что они у него есть. Или если предприятию дилерскому нужно вернуть кредитные ресурсы, то, конечно, он посчитает и распродаст свой склад, чтобы вернуть деньги коммерческой организации", — отметил Моженков.

Эксперт подчеркнул, что ситуация значительно разнится в зависимости от объемов продаж того или иного бренда. В частности, китайские автомобили или продукция АвтоВАЗа при наличии затоваривания на складах могут стать объектами более активного торга. При этом рынок новых машин остается крайне чувствительным к изменению правил сборов и общей экономической конъюнктуре.

"Уже так сложилось, что в ноябре-декабре всегда новогодние распродажи", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в конце года шансы на получение выгодных условий со стороны продавцов возрастают. Однако для достижения результата потенциальному покупателю необходимо проявлять инициативу: посещать автосалоны, изучать актуальные ценники и вступать в диалог с представителями дилерских центров.

Оценить перспективы выгодной покупки в текущих реалиях можно только через личные переговоры. В конечном счете удачный исход сделки зачастую зависит от того, насколько глубоко покупатель изучил распродажу складских запасов у конкретного ритейлера.

Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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