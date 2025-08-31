Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Конфликт в автосалоне
Конфликт в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:51

Баланс спроса и предложения найден: что ждёт авторынок в сентябре

"Автостат": к осени 2025 года складские запасы автомобилей в России снизятся до 350 тыс

К началу осени 2025 года российский авторынок может столкнуться с серьёзными изменениями. Эксперты отмечают, что складские запасы автомобилей, накопленные у дилеров и производителей, постепенно снижаются и уже в ближайшие месяцы достигнут уровня, который можно назвать "здоровым".

Запасы автомобилей сокращаются

По словам директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, совпадение сезонных простоев на заводах и уменьшение объёмов импорта ускорило снижение запасов.

"Полагаю, к осени запасы на складах придут в норму и уже в сентябре — октябре могут опуститься ниже 400 тыс. и достигнуть примерно 350 тыс. Это более-менее сбалансированный уровень", — сказал директор агентства Сергей Целиков.

Таким образом, дилеры и производители выходят на баланс между предложением и спросом, что должно положительно отразиться на рыночной ситуации.

Влияние остановки производств

Летние паузы в работе автозаводов оказались фактором, ускорившим снижение складских остатков. Многие предприятия в июне-июле традиционно проводят профилактические работы, а в 2025 году это совпало со снижением объёмов ввоза машин из-за границы. В результате на рынке возникла ситуация, при которой накопленные ранее автомобили начали активно раскупаться.

Ситуация на авторынке в 2025 году

Начало года для рынка оказалось непростым: статистика фиксировала падение продаж, вызванное низким спросом и сокращением предложения. Однако уже летом ситуация стала постепенно улучшаться.

"Однако данные за июль и первую половину августа показывают, что рынок постепенно начал восстанавливаться, то есть начинает отходить от дна", — подчеркнул директор агентства Сергей Целиков.

Этот тренд позволяет говорить о том, что авторынок, пройдя через глубокий спад, начинает искать новые точки роста.

Что значит "норма" для запасов

Согласно оценкам аналитиков, оптимальный объём складских остатков для России — около 350 тысяч автомобилей. При таком количестве дилеры могут удовлетворять текущий спрос, не создавая при этом избыточного давления на рынок. Слишком большие резервы приводят к затовариванию и скидочным войнам, слишком малые — к дефициту и росту цен.

Эксперты считают, что именно в осенний период удастся достичь баланса, когда запасы будут соответствовать текущим продажам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Татарстане закупили 80 новых бизнес-седанов Lada Aura для служебного автопарка сегодня в 4:37

Из гаража особого назначения — в регионы: куда пришла Lada Aura

Татарстан закупил крупную партию Lada Aura для обновления служебных автопарков. Половина машин уже поступила в медицинские службы республики.

Читать полностью » В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости сегодня в 4:26

Камеры Москвы раскрыли, что водители делают чаще всего — цифры ошеломляют

В Москве камеры фиксируют миллионы нарушений ПДД. Чаще всего водители превышают скорость и игнорируют разметку. Какие ещё проблемы выявили?

Читать полностью » Автомеханик назвал простое решение для продления ресурса гидроусилителя руля сегодня в 3:33

Лайфхак от автомехаников: секрет долговечной работы ГУРа

Автомеханик раскрыл необычный приём с магнитом, который помогает сохранить гидроусилитель руля и продлить жизнь автомобиля.

Читать полностью » Honda CR-V сохранил 56% стоимости за 10 лет — данные сегодня в 3:26

Эта модель держит цену даже спустя десятилетие — конкуренты рядом не стояли

Honda CR-V стал лидером по сохранению стоимости на российском рынке, а BMW X5 оказался в аутсайдерах. Почему премиум теряет цену быстрее?

Читать полностью » Эксперт сегодня в 2:57

Индийские авто на российском рынке: реальность или мираж

Индия заявила о готовности расширять экспорт в Россию, включая автомобили. Но смогут ли машины из Нью-Дели реально составить конкуренцию китайским?

Читать полностью » Российский рынок автозапчастей стабилизируется, но редкие детали дорожают — Союз автосервисов сегодня в 2:16

Цены на автозапчасти повели себя странно: одни подорожали, другие упали

Российский рынок автозапчастей переживает перелом: от дефицита и роста цен до стабилизации и новых логистических схем. Что ждёт автовладельцев дальше?

Читать полностью » BMW возглавила рынок автокредитов на премиальные авто в России в августе — сегодня в 1:57

Премиум по-русски: на какие марки берут кредиты чаще всего

В августе 2025 года россияне чаще всего брали кредиты на покупку BMW и Mercedes, но заметно вырос интерес и к премиальным китайским маркам.

Читать полностью » Lada Granta и Ford Focus стали лидерами продаж подержанных авто в России — исследование сегодня в 1:15

В России оживился рынок подержанных авто — назван главный фаворит до миллиона

В России определили самые популярные авто с пробегом до 1 млн рублей. Исследование показало не только лидеров продаж, но и любимый возраст машин.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе с соевым соусом и медом
Дом

Как ухаживать за тюлем и лёгкими занавесками
Еда

Как приготовить куриную печень
Спорт и фитнес

Эксперт С. Джей Макшейн назвал правильную технику планки для кора и спины
Красота и здоровье

Бег для здоровья: как получить максимум пользы и избежать распространенных ошибок
Наука и технологии

Травмы спинного мозга больше не приговор: учёные впервые соединили повреждённые нейроны с помощью биопечати
Садоводство

Больше не теряйте время: прозрачные контейнеры – ваш личный органайзер в сарае
Садоводство

Греческий свиток за год может покрыть забор длиной до 10 метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru