Баланс спроса и предложения найден: что ждёт авторынок в сентябре

К началу осени 2025 года российский авторынок может столкнуться с серьёзными изменениями. Эксперты отмечают, что складские запасы автомобилей, накопленные у дилеров и производителей, постепенно снижаются и уже в ближайшие месяцы достигнут уровня, который можно назвать "здоровым".

Запасы автомобилей сокращаются

По словам директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, совпадение сезонных простоев на заводах и уменьшение объёмов импорта ускорило снижение запасов.

"Полагаю, к осени запасы на складах придут в норму и уже в сентябре — октябре могут опуститься ниже 400 тыс. и достигнуть примерно 350 тыс. Это более-менее сбалансированный уровень", — сказал директор агентства Сергей Целиков.

Таким образом, дилеры и производители выходят на баланс между предложением и спросом, что должно положительно отразиться на рыночной ситуации.

Влияние остановки производств

Летние паузы в работе автозаводов оказались фактором, ускорившим снижение складских остатков. Многие предприятия в июне-июле традиционно проводят профилактические работы, а в 2025 году это совпало со снижением объёмов ввоза машин из-за границы. В результате на рынке возникла ситуация, при которой накопленные ранее автомобили начали активно раскупаться.

Ситуация на авторынке в 2025 году

Начало года для рынка оказалось непростым: статистика фиксировала падение продаж, вызванное низким спросом и сокращением предложения. Однако уже летом ситуация стала постепенно улучшаться.

"Однако данные за июль и первую половину августа показывают, что рынок постепенно начал восстанавливаться, то есть начинает отходить от дна", — подчеркнул директор агентства Сергей Целиков.

Этот тренд позволяет говорить о том, что авторынок, пройдя через глубокий спад, начинает искать новые точки роста.

Что значит "норма" для запасов

Согласно оценкам аналитиков, оптимальный объём складских остатков для России — около 350 тысяч автомобилей. При таком количестве дилеры могут удовлетворять текущий спрос, не создавая при этом избыточного давления на рынок. Слишком большие резервы приводят к затовариванию и скидочным войнам, слишком малые — к дефициту и росту цен.

Эксперты считают, что именно в осенний период удастся достичь баланса, когда запасы будут соответствовать текущим продажам.