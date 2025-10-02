Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Geely Emgrand
Geely Emgrand
© commons.wikimedia.org by ATI1999 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:19

Ваш автомобиль умирает из-за этих советов: 5 роковых ошибок в уходе за машиной

Экономия на ТО приводит к износу поршневой группы

Интернет пестрит советами для автомобилистов. Многие обещают продлить жизнь машины, снизить расходы на обслуживание и упростить эксплуатацию. Но далеко не все эти рекомендации безопасны. Автомеханики предупреждают: часть "лайфхаков" может привести к серьёзным поломкам и даже капитальному ремонту.

Вода вместо антифриза: экономия с риском для мотора

Один из самых распространённых мифов — заливать в систему охлаждения воду летом. Аргументы просты: антифриз якобы нужен только зимой, а в жару подойдёт и обычная вода.

Почему это опасно:

  • современные двигатели работают при температурах выше 100 °C;

  • вода закипает раньше и не защищает мотор от перегрева;

  • в ней нет антикоррозийных присадок, поэтому система быстро ржавеет;

  • образуется накипь и осадок, забивающий каналы охлаждения.

Итог — перегрев, трещины в блоке, дорогостоящий ремонт.

Откуда пошёл совет про воду

Раньше специальные жидкости были дефицитом. Водители действительно использовали воду, особенно в тёплое время года. Позже привычка закрепилась, и до сих пор многие уверены, что "так дешевле". На современных авто это путь к поломке.

Современные требования к системе охлаждения

  • Использовать только жидкости, рекомендованные производителем.

  • Следить за уровнем и состоянием антифриза.

  • Проводить промывку системы каждые 40-50 тыс. км или раз в два года.

Без профилактики в системе появляются осадок и отложения, из-за которых циркуляция нарушается, а мотор перегревается.

Сравнение: вода и охлаждающая жидкость

Параметр Вода ОЖ (антифриз)
Температура кипения ~100 °C 110-120 °C
Защита от коррозии Нет Есть
Осадки и накипь Образуются Минимальны
Срок службы двигателя Сокращается Сохраняется

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лить воду в радиатор.
    → Последствие: перегрев, коррозия, ремонт двигателя.
    → Альтернатива: использовать рекомендованный антифриз.

  • Ошибка: не менять охлаждающую жидкость.
    → Последствие: осадок, забитые каналы.
    → Альтернатива: промывка системы и замена каждые 2 года.

  • Ошибка: экономить на качестве ОЖ.
    → Последствие: подделка без присадок, риск поломки.
    → Альтернатива: покупать продукцию проверенных брендов.

А что если мотор уже перегрелся?

Если температура резко поднялась, нельзя продолжать движение. Нужно остановиться, заглушить двигатель и дать ему остыть. Попытки долить холодную воду в раскалённый мотор могут привести к трещинам в блоке цилиндров.

Другие вредные "лайфхаки" из сети

  1. Редкая замена масла. Экономия на ТО приводит к износу поршневой группы.

  2. Отключение катализатора "для мощности". В итоге страдают клапаны и экология.

  3. Заливка дешёвого топлива "без разницы где". Повышает риск детонации и выхода из строя топливной системы.

Плюсы и минусы следования интернет-советам

"Советы из сети" Плюсы Минусы
Вода вместо антифриза Экономия 500-1000 ₽ Ремонт двигателя на десятки тысяч ₽
Задержка замены масла Мнимая экономия Износ ДВС
Дешёвое топливо Меньше затрат сейчас Проблемы с насосом и форсунками

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте рекомендации производителя к жидкостям и расходникам.

  2. Никогда не используйте воду вместо антифриза.

  3. Меняйте охлаждающую жидкость каждые 40-50 тыс. км.

  4. Следите за состоянием системы охлаждения и проводите промывку.

  5. Не доверяйте советам без подтверждения специалистов.

FAQ

Можно ли временно долить воду в радиатор?
Только в экстренной ситуации и при первой возможности заменить на антифриз.

Как часто промывать систему охлаждения?
Раз в 2 года или каждые 40-50 тыс. км.

Что будет, если не менять антифриз?
Образуется осадок, циркуляция нарушится, двигатель перегреется.

Мифы и правда

  • Миф: летом антифриз не нужен.
    Правда: он работает круглый год, защищает от перегрева и коррозии.

  • Миф: вода "чище" и безопаснее.
    Правда: именно вода оставляет накипь и разрушает детали.

  • Миф: антифриз всех марок одинаковый.
    Правда: каждый двигатель требует жидкость с конкретными допусками.

3 интересных факта

  1. Первые антифризы на основе этиленгликоля появились в 1920-е годы.

  2. Современные жидкости выдерживают до -40 °C и нагрев выше +120 °C.

  3. В системах охлаждения современных моторов объём жидкости меньше, но нагрузки выше.

Исторический контекст

В СССР водители действительно заливали воду из-за дефицита антифриза.

В 1990-е годы появились доступные жидкости, но привычка "лить воду" осталась.

Сегодня это одна из самых вредных практик, которая сокращает жизнь двигателя в разы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Размещение телефона в центре панели автомобиля приводит к поломке климат-контроля сегодня в 22:38

Ставите телефон в центр панели? Готовьтесь к дорогому ремонту — вот почему

Почему телефон или планшет нельзя ставить по центру панели в авто с климат-контролем? Автомеханик объяснил, как это влияет на работу системы.

Читать полностью » Бортовая электроника в авто постоянно потребляет энергию даже при заглушенном моторе сегодня в 22:35

Почему ваш автомобиль не заводится: эту ошибку совершает каждый второй водитель

Многие водители зимой включают фары перед запуском мотора, надеясь облегчить старт. Автоэлектрик объяснил, почему сегодня это вредно.

Читать полностью » Самостоятельная диагностика автомобиля помогает выявлять поломки на ранних стадиях — эксперт Пикин сегодня в 21:52

Мотор шепчет об опасности: как услышать поломку ещё до серьёзного ремонта

Узнайте, как самостоятельно определить поломки автомобиля и какие простые проверки помогут выявить проблемы на ранних стадиях, прежде чем обратиться в сервис.

Читать полностью » Subaru Legacy показал рост продаж на 8,3% в сентябре 2025 года — данные бренда сегодня в 20:46

Subaru теряет позиции, но Legacy держится: неожиданный успех последнего седана бренда

В 2025 году Subaru сталкивается с падением продаж, но Legacy неожиданно показывает рост, а кроссоверы остаются популярными у американских покупателей.

Читать полностью » Nissan Z обогнал Toyota GR Supra по продажам в США в январе–сентябре 2025 года сегодня в 19:36

Nissan Z идёт на прорыв: как японское купе сместило легенду Supra с пьедестала

Новый Nissan Z обходит Toyota Supra в США, предлагая больше мощности за меньшие деньги и меняя расстановку сил среди японских спорткупе.

Читать полностью » В США запретили иммигрантам получать и продлевать коммерческие водительские права — данные Минтранса сегодня в 18:45

Америка сбрасывает пассажиров: как дальнобойщиков-иммигрантов выталкивают с трассы

В США вводят новые ограничения для дальнобойщиков-иммигрантов. Как это скажется на рынке перевозок и к чему готовиться водителям?

Читать полностью » В Подмосковье к 2026 году количество платных парковок увеличат до 30 тысяч — министр транспорта сегодня в 17:58

Парковка за деньги или штраф: водителям Подмосковья готовят новую реальность

В Подмосковье число платных парковочных мест вырастет почти в семь раз. Почему власти делают такой шаг и что это изменит для водителей?

Читать полностью » Александр Петров и Егор Васильев назвали самые опасные поломки автомобилей осенью сегодня в 16:45

Ледяная ловушка на лобовом: три ошибки водителей, которые угрожают мотору

Осень приносит автомобилистам неожиданные проблемы: от замерзшего омывателя до перегрева двигателя. Узнайте, как защитить машину и избежать дорогостоящего ремонта.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Если автомобиль обслуживается по регламенту, менять тип смазки нет необходимости
Наука

В Турции обнаружены следы крупного центра бронзового века — города Пурушханда
Питомцы

Ветеринар Ксения Юрова объяснила странные привычки собак и кошек инстинктами предков
Красота и здоровье

Дерматолог Крис Адигун: обычные дезодоранты не предназначены для использования на всём теле
Садоводство

Опасные садовые препараты Нитрофен, Днок и Диметоат перечислила эксперт Светлана Самойлова
ПФО

Пенза: пенсионерке присудили 70 тысяч рублей после травмы на железной дороге
Туризм

Туристы в России всё чаще оплачивают туры картой ради защиты через чарджбэк
Технологии

Microsoft добавит приложения Microsoft 365 на панель задач Windows 11 по умолчанию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet