Разоблачение: почему механика не всегда экономит

Каждый день водители сталкиваются с устоявшимися убеждениями об автомобилях — но так ли они верны? Опытный автомеханик раскрыл правду о популярных заблуждениях, которые могут стоить вам денег и даже безопасности.

"Механика" не всегда экономичнее. Многие считают, что машины с МКПП дешевле в эксплуатации. Но разница в расходе топлива между "механикой" и современными АКПП, роботами или вариаторами минимальна. Главный фактор — стиль вождения.

"На любом автомобиле расход чаще всего связан с манерой вождения водителя", — отмечает эксперт.

Полный привод — не панацея. Реклама убеждает, что полноприводные авто безопаснее в любых условиях. Но если передний или задний привод вывести из заноса проще, то полный привод при сносе почти невозможно выровнять.

Бензин не загорится от окурка. В кино показывают, как брошенная спичка мгновенно поджигает топливо. В реальности бензин воспламеняется от паров, а их концентрация на заправке слишком мала для взрыва.

"Липучка" или шипы? "Липучка" удобна для города, но на льду бесполезна. Если машина ночует на улице, а дороги покрыты наледью, шипы — единственный надежный вариант.

Дизель: экономия или головная боль? Дизельные двигатели экономят топливо, но их обслуживание дороже, а ремонт требует узкопрофильных специалистов.