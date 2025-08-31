Лайфхак от автомехаников: секрет долговечной работы ГУРа

Многие автовладельцы уверены: если следовать регламенту производителя и вовремя проходить обслуживание, машина прослужит долго. На практике же опытные водители и автомеханики нередко находят свои методы, которые оказываются эффективнее формальных инструкций. Одним из таких простых, но действенных решений поделился специалист в беседе с порталом naavtotrasse.ru.

Почему ГУР нуждается в особом уходе

Современные автомобили, особенно коммерческие и крупные легковые, по-прежнему оснащаются гидроусилителем руля. Его задача — облегчить водителю процесс управления. Система работает за счёт циркуляции жидкости, которая под давлением помогает поворачивать колёса.

В конструкцию входят насос, патрубки, распределитель, гидроцилиндр и бачок с рабочей жидкостью. Со временем в системе появляются микрочастицы и стружка, которые должны задерживаться встроенным фильтром. Этот элемент представляет собой сетку внутри бачка. Если он забивается, то жидкость перестаёт нормально циркулировать.

В итоге страдает не только лёгкость управления, но и вся рулевая рейка: удары от неровностей дороги перестают смягчаться, а ресурс ходовой части сокращается.

Главная ошибка при обслуживании

Когда автовладельцы меняют жидкость в гидроусилителе, они зачастую не обращают внимания на состояние фильтра. В сервисах эту процедуру также часто игнорируют. Между тем, именно сетка в бачке является слабым местом. Если её не чистить или не заменять, ГУР постепенно выходит из строя.

Решение с помощью магнита

Чтобы продлить срок службы усилителя, российские умельцы придумали простой способ. На крышку бачка крепят небольшой магнит так, чтобы он погружался внутрь.

"Он собирает на себе всю металлическую стружку, оставляя фильтрующий элемент чистым", — рассказал автомеханик.

Таким образом нагрузка на фильтр значительно уменьшается, а система работает дольше без перебоев. Этот метод подходит для любых машин, где установлен гидроусилитель руля.

Что важно помнить

Несмотря на эффективность "магнитного лайфхака", он не отменяет регулярного обслуживания. Жидкость в гидроусилителе необходимо менять в среднем раз в год или каждые 10-30 тысяч километров пробега — в зависимости от условий эксплуатации. Также требуется периодически проверять насос, патрубки и распределитель.

Магнит лишь помогает бороться с металлической стружкой, но не способен устранить другие загрязнения и продукты износа. Поэтому использовать его стоит только как дополнительную меру защиты.