Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Hyundai Solaris HC
Hyundai Solaris HC
© commons.wikimedia.org by Retired electrician is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 22:52

Невидимые враги вашего автомобиля: привычки, которые убивают машину

Как неправильное обслуживание автомобиля влияет на его долговечность: данные от специалистов

Вы когда-нибудь задумывались, что ваши привычки за рулем могут буквально "убивать" ваш автомобиль? Многие водители даже не подозревают, что их повседневные действия могут привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Инспектор ГАИ рассказал о самых распространенных ошибках, которые совершают автовладельцы.

Нога на сцеплении

Если вы водите машину с механической коробкой передач, наверняка привыкли держать ногу на сцеплении. Но даже легкое нажатие на педаль приводит к износу выжимного подшипника. Это сокращает ресурс механизма и может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Многие водители паркуются вплотную к бордюру, не задумываясь о последствиях. Постоянный контакт шин с камнем приводит к их повреждению. В итоге вам придется чаще менять резину или ремонтировать колеса.

Езда на остатках топлива

Забываете заправиться вовремя? Это может обернуться серьезными проблемами. Когда бак почти пуст, в камеру сгорания попадает осадок, который накапливался годами. Это негативно сказывается на двигателе и других системах автомобиля.

Парковка с включенной передачей

Оставлять машину на уклоне с включенной передачей без активации стояночного тормоза — плохая привычка. Во-первых, есть риск, что автомобиль скатится. Во-вторых, это создает дополнительную нагрузку на коробку передач и двигатель, что может привести к растяжению или обрыву ремня ГРМ.

Многие водители игнорируют прогрев двигателя, особенно в теплое время года. Однако это необходимо для равномерного распределения масла и предотвращения износа деталей. Достаточно 3-5 минут прогрева на месте и спокойной езды первые несколько километров.

Следуя этим простым советам, вы сможете значительно продлить срок службы своего автомобиля и сэкономить на ремонте. Помните: правильная эксплуатация — залог долгой и беспроблемной работы вашего железного коня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как продлить срок службы сцепления: советы от специалистов по ремонту автомобилей вчера в 23:10

Водительские ошибки, которые сжигают сцепление: что вы упускаете

Узнайте, какие ошибки начинающих водителей приводят к быстрому износу сцепления и дорогостоящему ремонту. Советы от экспертов помогут избежать распространенных проблем.

Читать полностью » Автоюрист объяснил, какие новые заболевания лишат права управлять автомобилем с сентября вчера в 14:11

Новые болезни против прав: кого с 1 сентября не пустят за руль

С 1 сентября в России обновят список болезней, из-за которых запретят садиться за руль. В него вошли дальтонизм, аутизм и психические расстройства.

Читать полностью » КАМАЗ делает ставку на автобусы и электробусы после падения рынка грузовой техники вчера в 13:01

Долги КАМАЗа достигли 220 млрд: сможет ли автогигант удержаться на плаву

Долги КАМАЗа достигли 220 млрд рублей, компания ушла в убыток и приостановила проекты. Спасением может стать контракт на поставку электробусов.

Читать полностью » Infiniti QX65 дебютирует с полным приводом и 9-ступенчатым автоматом вчера в 12:01

Купе-кроссовер с прошлым в ДНК: QX65 намекает на легендарный FX

Infiniti представила QX65 — купе-кроссовер с дизайном в духе легендарного FX и турбомотором на 272 л.с. Интерьер пока держат в секрете.

Читать полностью » В Китае готовят к запуску Nissan N6 — более компактный аналог электроседана N7 вчера в 11:01

В мире кризис, а в Китае рекорд: Nissan нашёл спасение в партнёрстве

Вслед за успешным электроседаном N7 Nissan выводит в Китае гибридный седан N6 — компактнее, но похожий внешне. Продажи стартуют в конце года.

Читать полностью » Стоимость Lamborghini Fenomeno превысит 3 млн евро за каждый экземпляр вчера в 10:01

Фары из 1990-х и аэродинамика XXI века: Fenomeno соединяет эпохи

Lamborghini представила Fenomeno — суперкар в 29 экземплярах с мощностью 1065 л.с. и дизайном в духе 1990-х. Цена — от 3 млн евро.

Читать полностью » МВД предупредило о новых схемах мошенничества при покупке автомобилей онлайн вчера в 9:33

Счастье на колёсах или потеря миллионов: как работает новая афера с машинами

Мошенники маскируются под продавцов авто на популярных площадках, выставляют низкие цены и обещают доставку "до порога". МВД раскрывает детали схемы.

Читать полностью » Президент НАС Шапарин: число машин с фиктивными документами в России исчисляется тысячами вчера в 9:26

Поддельные СБКТС в России: машины из Китая и США чудом оказываются на учёте

В России вновь всплыл случай выдачи СБКТС без осмотра. Владельцы рискуют остаться с машинами на "вечном учете", а число проблемных авто растет.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона
Спорт и фитнес

Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода
Еда

Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете
Туризм

Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов
Питомцы

Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных
Красота и здоровье

Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха
Красота и здоровье

Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет
Авто и мото

Статистика ДТП: как распространённые заблуждения о вождении влияют на безопасность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru