Платить больше — ждать дольше: автосервис превращается в лотерею с неутешительным финалом

Содержание автомобиля в России дорожает: ремонт и обслуживание в среднем выросли на треть с начала года. Автомобиль становится всё больше не средством передвижения, а затратной статьёй семейного бюджета. Особенно ощутимы изменения в крупных городах и регионах с активным автопарком.

Что именно подорожало?

Регулировка сход-развала — теперь стоит в среднем 3 535 рублей (+33% к прошлому году).

Шиномонтаж одного колеса — 549 рублей (+16% с января).

Автомойка — 796 рублей в среднем (+25%).

Почему растут цены?

Эксперты называют сразу несколько причин:

Удорожание работы автосервисов

Рост расходов на электроэнергию, аренду, ПО и другие статьи затрат вынуждает автосервисы пересматривать прайсы.

Кадровый дефицит

Механиков не хватает. Многие специалисты уходят в частный сектор или уезжают за границу. Чтобы удержать сотрудников, владельцы поднимают зарплаты — в среднем на 15–20%.

Рост цен на запчасти

Оригинальные детали (через параллельный импорт) подорожали на 40–50%.

Неоригинальные (Китай, Турция) — на 20–30%.

Особенно подскочили в цене кузовные элементы, оптика, стёкла — комплектующие составляют до 60% стоимости ремонта.

Длинные сроки поставок

Ждать нужную деталь можно от двух недель до нескольких месяцев, что заставляет клиентов соглашаться на «дороже, но сразу» или оплачивать срочную доставку.

Что ждать дальше?

Если тенденция сохранится, в преддверии зимы цены на услуги вырастут ещё сильнее — именно в этот период традиционно растёт нагрузка на сервисы. В результате может усилиться интерес к:

Гаражному ремонту и самодиагностике.

Онлайн-платформам по продаже запчастей и записи в СТО.

Поиску баланса между качеством и ценой, чтобы сохранить автомобиль без лишних трат.

Владельцам авто уже сейчас стоит пересмотреть свои бюджеты и планировать расходы на обслуживание с запасом.