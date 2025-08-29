Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонт автомобиля на СТО
Ремонт автомобиля на СТО
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Осень бьёт по машинам: что срочно менять, чтобы не попасть на ремонт

Подготовка автомобиля к осени: советы экспертов автосервисов

Осень для автомобиля — настоящее испытание. Перепады температуры, дожди, грязь и короткий световой день превращают поездки в стресс и для водителя, и для самой машины. Межсезонье — идеальное время, чтобы позаботиться о своём транспорте и продлить его "жизнь" до весны. Эксперты автосервисов составили пошаговый список проверок, который поможет подготовиться к холодному сезону.

Расходники — в первую очередь

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий советует начинать с замены фильтров, жидкостей и щёток стеклоочистителей:

"Замените салонный фильтр. Летняя пыль, влага и органика создают идеальные условия для плесени. Не забудьте залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя", — заявил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Технический директор Fit Service Никита Родионов напоминает, что старый фильтр приводит к запотеванию стёкол и неприятному запаху в салоне. Перед холодами стоит провести дезинфекцию системы вентиляции.

Особое внимание стоит уделить антифризу. По словам директора по маркетингу Emex Иллариона Демчикова, жидкость должна быть прозрачной, без осадка. А патрубки охлаждения нужно проверить на трещины и подтёки.

Электрика под нагрузкой

С приходом холодов водители чаще включают обогревы, свет и климат-контроль. Нагрузка на электросистему возрастает, поэтому, по словам Родионова, стоит пройти диагностику.

"Аккумулятор должен держать заряд, напряжение при заглушённом моторе — не ниже 12,4 В, а при работающем двигателе — 13,8-14,4 В", — отметил Стрельбицкий.

Демчиков добавляет: осенью ёмкость батареи падает почти на треть, поэтому важно проверять её на коррозию клемм, трещины корпуса и уровень электролита.

Тормоза и подвеска

Именно тормоза становятся слабым местом в осенний период. По словам Демчикова, жидкость в системе должна быть прозрачной, а содержание влаги — не более 2,5%.

"Минимальная толщина колодок — 3 мм. Не забудьте проверить пыльники ШРУСов и сайлентблоки: разорванные детали ведут к дорогостоящему ремонту", — отметил Стрельбицкий.

Родионов рекомендует после летних поездок по неровным дорогам проверять геометрию колёс — от этого зависит устойчивость машины на мокрой трассе.

Кузов и защита от коррозии

Мелкие сколы и царапины осенью быстро превращаются в очаги ржавчины. Родионов советует осмотреть арки, крылья и кромку капота, а Стрельбицкий — дополнительно обработать кузов воском и смазать уплотнители дверей силиконовым составом.

Освещение и обзор

Щётки стеклоочистителей — расходник, который осенью работает в полную силу. Родионов отмечает, что жара за лето разрушает резину, поэтому лучше установить новые щётки заранее.

"Не забывайте проверять и фары: осенью световой день сокращается, а исправная оптика — это безопасность на дороге", — подчеркнул директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.

Проверка шин

Безопасность напрямую зависит от глубины протектора. По словам Стрельбицкого, для зимних шин показатель должен быть больше 4,5 мм.

Серебряков советует ориентироваться на 2 мм у летних покрышек, а при температуре ниже +7 °C переходить на зимние.

