Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Exeed LX кроссовер
Exeed LX кроссовер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Красиво, но дорого: эти опции превращают машину в источник проблем

Юлия Трушкова: массажные кресла и премиум-опции в авто часто становятся источником поломок

Кожаная панель приборов, панорамная крыша, массаж в креслах и мощная акустика — сегодня эти функции преподносятся как обязательные атрибуты современного автомобиля. Но за внешней "роскошью" нередко скрываются подводные камни, о которых в автосалоне предпочитают умолчать. Как выяснил портал "АвтоВзгляд", многие из модных опций способны превратить владение машиной в дорогое и не всегда приятное удовольствие.

Когда премиум превращается в проблему

О скрытых рисках "допоборудования" говорят и специалисты.

"Не все популярные опции оправдывают ожидания, некоторые из них оборачиваются головной болью для владельцев", — заявила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

Взять, к примеру, кожаное торпедо. На солнце материал быстро стареет: появляются пузыри и волны, а замена панели — процедура не только сложная, но и дорогая. Производителям даже приходится выпускать бюллетени по устранению подобных дефектов — настолько распространена проблема.

Свет и пространство с сюрпризами

Панорамная крыша дарит простор и естественное освещение, но только до тех пор, пока дренажные каналы не забьются. Влага легко проникает в салон, повреждая электрику и создавая стойкий запах сырости. Дополнительно владельцы сталкиваются с повышенным уровнем шума на трассе.

Массаж, который быстро надоедает

Автокресла с массажером подаются как забота о здоровье водителя. На деле же большинство использует функцию лишь первые недели. А дальше владельца ждёт рост поломок моторчиков и пневмокамер, ремонт которых обходится недешево.

Музыка и тишина не всегда совместимы

Даже самые навороченные аудиосистемы страдают от банального дорожного шума. На высокой скорости вся детализация звука теряется, а стоимость замены усилителя в случае поломки может неприятно удивить.

Красота против практичности

  • Активные спойлеры: срабатывают лишь на высоких скоростях, в городских условиях пользы почти нет. Зато механизмы боятся грязи и льда.
  • Крупные диски с низкопрофильной резиной: выглядят эффектно, но страдает комфорт езды. К тому же риск повредить покрышку о бордюр или яму возрастает, а стоимость новых шин кусается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

WD-40 повреждает резиновые уплотнители и электрические контакты в автомобилях — исследование вчера в 23:13

Как правильно использовать WD-40, чтобы не сломать машину своими руками

В автосервисе раскрыли, как водители губят машины WD-40. Неправильное применение смазки приводит к коррозии, повреждению шин и электрики. Избегайте ошибок и продлите жизнь авто!

Читать полностью » Правильная мойка двигателя автомобиля продлевает срок службы — по данным механиков вчера в 22:57

Тайна подкапотного мира: почему правильная мойка открывает двери к идеальному авто

Как грамотно и безопасно помыть моторный отсек автомобиля, чтобы не повредить двигатель? Узнайте главные правила и советы от опытного автомойщика.

Читать полностью » Типичные схемы автоподставщиков на дорогах — эксперты по безопасности вчера в 22:23

Быстрый взгляд в зеркало: как распознать подставщиков за секунды

Как распознать автоподставщиков на дороге? Инспектор ГАИ раскрывает признаки и тактики. Узнайте, как защититься от мошенников и не попасть в ловушку.

Читать полностью » Алиханов: Россия разрабатывает проекты по локализации производства автоматических коробок передач вчера в 21:51

Новая эра для российского автопрома: как автоматические коробки передач могут изменить всё

Россия планирует наладить локальное производство автоматических коробок передач. Какие перспективы открываются для автопрома и какие сложности ждут отечественных производителей?

Читать полностью » Юлия Трушкова объяснила, как агрессивный и медленный стили вождения влияют на автомобиль вчера в 20:46

Всё, что вы не знали о том, как стиль вождения влияет на износ вашей машины — и что с этим делать

Как стиль вождения влияет на износ автомобиля? Узнайте, какие поломки характерны для быстрых и медленных водителей.

Читать полностью » На магистрали М-12 установили первый работающий комплекс фото- и видеофиксации нарушений вчера в 19:41

Камеры против "муляжей": на трассе М-12 началась новая игра с нарушителями

На федеральной трассе М-12 установят первый настоящий комплекс фиксации нарушений. Рассказываем, почему именно этот участок дороги оказался под особым контролем.

Читать полностью » В России за три месяца оформили лишь 1,1 тысячи полисов вчера в 18:37

Очереди в Минске и пустые офисы в Москве: разные судьбы "Белой карты"

"Белая карта" должна была облегчить поездки между Россией и Белоруссией, но в России спрос оказался неожиданно низким. Почему так вышло?

Читать полностью » Судебная практика подтверждает запрет въезда иностранцам за нарушение ПДД — РИА Новости вчера в 17:32

Иностранцам на заметку: список ошибок, которые запрещают въезд

В России даже мелкие нарушения ПДД могут стоить иностранцам права на въезд в страну. Узнайте, какие проступки приводят к самым серьёзным последствиям.

Читать полностью »

Новости
Еда

Кулинары готовят торт с добавлением сливочного крема и шоколадной глазури
Красота и здоровье

Ниш Манек: сон на левом боку снижает риск изжоги и улучшает пищеварение
Культура и шоу-бизнес

Хилари Дафф выпускает новый альбом на Atlantic Records после десятилетнего перерыва
Наука

Windows 10, Linux, macOS, ChromeOS и BSD — какие есть варианты вместо Windows 11
Красота и здоровье

Инфекционист Кожевникова: осенью простуды чаще всего вызывают риновирусы
Технологии

Индия отложила публикацию законопроекта о криптовалютах в ожидании позиции США
Садоводство

Львиный зев лучше всего цветёт при температуре около +20 °C днём и +5 °C ночью
Питомцы

Исследование: первые акулы жили на дне океана и появились до динозавров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet