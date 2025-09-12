Электрокары ездят без моторного масла — но требуют особых жидкостей

Китайские автомобили стремительно покоряют российские дороги. Их узнают по современному дизайну и богатому оснащению, но вместе с этим владельцев волнуют вопросы обслуживания, особенно когда речь идет о гибридах и электрокарах. В стране, по оценкам экспертов, уже около 140 тысяч таких машин. И один из главных вопросов звучит просто: какие масла им нужны?

"Волшебных" жидкостей не существует

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricant Роман Сокуев в беседе с "Российской газетой" все объяснил.

"Специальных, секретных формул для китайских электромобилей и гибридов не существует", — заявил руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricant Роман Сокуев.

По его словам, вся база строится на мировых стандартах. Но есть важная особенность — масла должны учитывать специфику работы гибридных и электрических установок.

Что нужно гибридам

Работа гибрида напоминает "стресс-тест": двигатель то запускается, то снова отключается, уступая место электромотору. Масло не успевает прогреться, как снова остывает. Это приводит к ускоренному окислению, поэтому требуются жидкости с повышенной устойчивостью к температурным колебаниям. Для таких машин подходят маловязкие масла категории 0W-20 с допусками API SP и ACEA C5.

Электрокары: другая специфика

В полностью электрических моделях моторного масла нет, но остаются другие смазочные жидкости. Их главная задача — защищать узлы трансмиссии и эффективно охлаждать электродвигатель. К ним предъявляются строгие требования: такие масла должны быть диэлектрическими и обладать высокой теплоотводящей способностью.

Инженеры уже работают над универсальными составами, которые совмещают в себе свойства охлаждающих, противоизносных и электроизоляционных жидкостей.

Главное правило для владельцев

Стоит ли искать на рынке особые масла "для китайцев"? Нет, уверяет эксперт. Но есть важный момент: несоблюдение регламентов может привести к поломкам и дорогостоящему ремонту.

Главный совет звучит просто — используйте те жидкости, которые указаны в инструкции к автомобилю, и избегайте дешевых подделок без маркировки. Экономия на смазочных материалах может обернуться серьезными потерями.

Иными словами, специфика гибридов и электромобилей заключается не в "чудо-жидкостях", а в четком соблюдении рекомендаций производителя.