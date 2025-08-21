Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Подержанный авто с наркотическим прошлым
Подержанный авто с наркотическим прошлым
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:46

Когда ключи остаются в салоне — этот трюк с мячом обещает чудо, но финал шокирует

Проверка мифа: способ открыть авто мячом не работает на современных машинах

Многие водители хотя бы раз оказывались в неприятной ситуации: машина заперта, а ключи остались внутри. В такие моменты на помощь приходят необычные лайфхаки, которыми пестрит интернет. Один из самых популярных — способ открыть авто при помощи теннисного мяча. Но работает ли он на самом деле

Суть трюка

Идея выглядит почти гениальной: в мяч проделывают небольшое отверстие, прикладывают его к замку двери и с силой сжимают. Предполагается, что воздушное давление от удара выталкивает механизм и открывает замок. В роликах на TikTok подобные эксперименты часто выглядят убедительно. Однако реальность оказывается куда суровее.

Проверка мифа

Проверкой занимались не только блогеры, но и эксперты. Например, авторы популярной программы "Разрушители мифов" провели серию тестов. Они использовали разные модели автомобилей, но в итоге пришли к однозначному выводу: давления, которое создаёт теннисный мяч, недостаточно, чтобы открыть современный замок.

"Современные автомобильные замки невозможно взломать простым давлением воздуха", — подчеркнули исследователи шоу.

Почему трюк не работает?

Редкие случаи успеха зафиксированы лишь со старыми машинами, где использовались механические или пневматические системы блокировки. Такие замки действительно были более уязвимы. Но шанс, что метод сработает, сегодня почти равен нулю — примерно как выиграть в лотерею.

Эволюция технологий

С конца 1990-х годов автомобили оснащаются усовершенствованными системами защиты. В них ключ играет роль не только физического механизма, но и носителя электронного сигнала. Именно поэтому трюк с мячом окончательно потерял актуальность.

Что делать на самом деле

Если ключи остались внутри, паниковать не стоит. Есть несколько безопасных вариантов:

  • Запасной ключ — надёжный способ избежать стресса. Его можно оставить доверенному человеку или хранить дома.
  • Дорожная помощь — услуга, включённая во многие страховые полисы. Специалисты приедут и аккуратно откроют автомобиль.
  • Автослесарь — крайний, но рабочий вариант, который всё равно обойдётся дешевле, чем разбитое стекло.

