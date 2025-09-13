Автокредиты в России подскочили на миллиарды: цифры августа сбивают с толку

В августе рынок автокредитования в России показал заметный рост относительно июля: количество новых займов увеличилось на 8%, а их совокупный объем — на 10%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), всего было выдано 119,5 тыс. кредитов на сумму 174,4 млрд рублей. Для сравнения, в июле россияне получили 110,7 тыс. кредитов на 158,3 млрд рублей.

Средний чек и сроки

В августе средний размер автокредита составил 1,46 млн рублей, срок погашения — 66 месяцев. Несмотря на рост относительно июля, в годовой динамике показатели ухудшились.

"В годовом отношении количество выдач сократилось на 17%, объем — на 18%. В августе 2024 года было выдано 144,34 тыс. автокредитов на 213,78 млрд руб. Средний размер автокредита сократился за год на 20 тыс. руб., а срок кредитования стал короче на 4 месяца", — говорится в сообщении ОКБ.

С начала года россияне оформили 730,8 тыс. автокредитов. Это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель превышал 1,08 млн.

Новые машины остаются в приоритете

В августе 70% всех кредитов россияне брали на покупку новых автомобилей. В денежном выражении их доля составила 73%.

Лидеры по количеству автокредитов

Наибольшая активность наблюдалась в крупных регионах:

Москва — 8,17 тыс. кредитов на 15,23 млрд руб.;

Московская область — 8,10 тыс. на 14,20 млрд руб.;

Санкт-Петербург — 6,27 тыс. на 10,45 млрд руб.;

Татарстан — 6,46 тыс. на 8,89 млрд руб.;

Краснодарский край — 5,17 тыс. на 8,04 млрд руб.

Где брали самые большие кредиты

Средний размер автокредита оказался самым высоким в Чукотском автономном округе — 1,97 млн рублей, что на 14% больше, чем в июле. В Москве он составил 1,87 млн рублей (+2%), а в Ингушетии — 1,77 млн рублей (+18%).