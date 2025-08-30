Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:36

Государство "запустило мотор": льготы оживили рынок, где продажи уже падали

Вице-премьер Мантуров: в 2025 году по льготным автокредитам продано более 80 тысяч машин

Кто бы мог подумать, что даже в условиях снижения спроса на автомобили государственные льготы способны так заметно оживить рынок? В 2025 году программа льготного автокредитования уже показала ощутимые результаты: благодаря поддержке удалось реализовать десятки тысяч машин.

Сколько машин купили по льготным кредитам

С начала года на господдержку автопрома власти направили свыше 24 миллиардов рублей. По данным первого вице-премьера России Дениса Мантурова, именно эти средства позволили продать более 80 тысяч автомобилей.

"В 2025 году на меры поддержки потребителей по автомобильной тематике было направлено 24,5 млрд рублей. Это обеспечило поставку с господдержкой более 80 тысяч автомобилей", — заявил Мантуров.

Возвращение программы "Семейный автомобиль"

Одной из ключевых мер стала возобновлённая весной программа "Семейный автомобиль". Её условия позволяют семьям с детьми оформить кредит на покупку машины на более выгодных условиях.
По словам чиновника, эта инициатива не только делает транспорт доступнее для потребителей, но и даёт дополнительную загрузку отечественным предприятиям, что особенно важно в условиях адаптации автопрома к новым экономическим реалиям.

Что будет дальше

На этом поддержка рынка не заканчивается. Уже известно, что до конца сентября государство выделит дополнительно ещё 10 миллиардов рублей. Эти средства также пойдут на программы льготного кредитования, благодаря чему число проданных машин вырастет.

