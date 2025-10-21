Автомобили дорожают, а кредиты растут: почему россияне не тормозят

Автокредитование снова набирает обороты: россияне всё чаще обращаются в банки за займами на покупку машин. При этом структура спроса заметно меняется — кредиты на новые автомобили уверенно вытесняют подержанные, а средний чек растёт вместе со сроком выплат.

Сентябрьские итоги: умеренный рост после летнего спада

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2025 года россияне оформили 127,05 тыс. автокредитов на сумму 189,69 млрд рублей. Это на 7% больше, чем месяцем ранее, а общий объём вырос на 9%. После летнего затишья осень принесла небольшой, но устойчивый подъём.

Однако по сравнению с прошлым годом показатели остаются ниже: количество выданных кредитов сократилось на 21%, а объём — на 20%. На фоне роста цен на автомобили и ужесточения условий кредитования банки и покупатели действуют осторожнее.

Средний размер автокредита в сентябре составил 1,49 млн рублей, а средний срок выплат достиг 68 месяцев - почти шесть лет. Это говорит о том, что покупатели предпочитают растягивать выплаты, чтобы снизить ежемесячную нагрузку.

Девять месяцев: итоги года в цифрах

За январь-сентябрь 2025 года в России выдано 856,73 тыс. автокредитов на сумму 1,16 трлн рублей. В среднем на каждый месяц приходится около 128,87 млрд рублей. Но если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, количество кредитов снизилось на 31%, а объём — на 37%. Это отражает как сокращение покупательной способности, так и постепенное насыщение рынка.

При этом статистика показывает: доля новых машин в кредитных сделках неуклонно растёт. Если в августе на них приходилось 69% по количеству и 73% по объёму, то в сентябре — уже 72% и 77% соответственно. Спрос на автомобили с пробегом падает: цены выросли, а привлекательных предложений стало меньше.

География автокредитов: где берут больше всего

Лидером по объёму и числу выданных автокредитов традиционно остаётся Москва — 9,34 тыс. договоров на 17,9 млрд рублей. На втором месте — Московская область (8,85 тыс. кредитов на 15,75 млрд), следом идут Санкт-Петербург (6,85 тыс. на 11,5 млрд), Татарстан (7,1 тыс. на 9,75 млрд) и Краснодарский край (5,64 тыс. на 8,82 млрд).

Такое распределение объяснимо: именно в этих регионах сосредоточен основной автопарк страны, выше уровень доходов и активнее работают дилерские сети.

Почему растут суммы и сроки кредитов

Средний чек автокредита в 1,49 млн рублей — результат подорожания машин и снижения доли дешёвых моделей. Даже бюджетные седаны и кроссоверы за последний год прибавили в цене 10-15%. При этом многие автопроизводители предлагают собственные кредитные программы с минимальными первоначальными взносами, но более длинными сроками выплат.

Банки, в свою очередь, стремятся сделать условия доступнее, повышая предельный срок кредита до 84 месяцев. Это помогает удержать платежи на приемлемом уровне и стимулирует покупателей брать новые машины, часто с поддержкой государства или автоконцерна.

Что стимулирует рынок

Рост интереса к автокредитам связан не только с сезонным фактором, но и с восстановлением программы льготного кредитования. Она распространяется на российские модели и машины локальной сборки — такие как Lada, Haval, Chery, Geely и Mосквич. Покупатели могут получить скидку до 20% от стоимости автомобиля, если приобретают его в кредит у партнёров программы.

Кроме того, усилилась активность автосалонов: дилеры активно продвигают акции "трейд-ин + кредит", обещая выгоду до нескольких сотен тысяч рублей. Это особенно заметно на рынке новых автомобилей, где такие предложения становятся ключевым драйвером продаж.

А что если рынок снова просядет?

Некоторые аналитики предупреждают, что рост сентября может оказаться временным. Основная причина — постепенное сворачивание господдержки и возможное повышение ключевой ставки. Если ставки по кредитам вырастут, часть покупателей отложит покупку или перейдёт на вторичный рынок. Однако, учитывая высокий интерес к новым моделям и рост числа локальных сборок, сильного обвала эксперты не ждут.

Плюсы и минусы автокредитования в 2025 году

Преимущества:

Возможность приобрести новый автомобиль без крупных единовременных затрат. Государственные субсидии и скидки от дилеров. Расширенные сроки кредитования, снижающие ежемесячную нагрузку.

Недостатки:

Рост цен на автомобили и увеличение переплаты из-за процентов. Длительные обязательства на 5-7 лет. Ограничения по страхованию и обязательному каско.

Тем не менее, автокредит остаётся одним из самых востребованных способов покупки машины, особенно среди тех, кто хочет обновить транспорт без долгих накоплений.

FAQ

Как выбрать выгодный автокредит?

Сравните предложения крупных банков и программ от автопроизводителей. Часто у брендов — ниже ставка и меньше требований к первоначальному взносу.

Стоит ли брать кредит на подержанный автомобиль?

Если машина проверена и не старше 5 лет, это может быть разумным решением. Однако процент по таким кредитам обычно выше, чем на новые автомобили.

Что влияет на одобрение автокредита?

Основные факторы — уровень дохода, кредитная история, наличие официальной работы и первоначальный взнос не менее 10-20% от стоимости машины.

Мифы и правда о кредитах на автомобили

Миф: выгодно покупать машину только за наличные.

Правда: с учётом скидок по госпрограммам и акций дилеров покупка в кредит может быть даже выгоднее.

Миф: если нет полного КАСКО, банк не одобрит кредит.

Правда: многие банки позволяют отказаться от КАСКО после первого года, но ставка при этом повышается.

Миф: автокредит нельзя погасить досрочно.

Правда: почти все банки сегодня позволяют досрочное погашение без штрафов.

Исторический контекст

Автокредитование в России активно развивалось с середины 2000-х годов, когда появились первые программы совместно с автоконцернами. Пик пришёлся на 2013-2014 годы, затем последовал спад из-за кризиса. Новый виток роста начался после 2020 года, когда в условиях подорожания машин и ограниченных доходов россияне вновь обратились к кредитам как к инструменту доступности.

3 интересных факта