Автокредит по-новому: почему первый взнос уже не гарантирует одобрение

Купить автомобиль в кредит станет сложнее: с 1 июля 2025 года в России начали действовать новые правила автокредитования, которые могут существенно повлиять на рынок. Теперь банки и микрофинансовые организации обязаны учитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заемщиков. По сути, речь идет о проверке соотношения доходов клиента и его обязательств, включая уже имеющиеся займы.

Что изменилось для заемщиков

Главное нововведение заключается в том, что недостаточно иметь лишь первый взнос или стабильное желание приобрести машину. Банки будут требовать подтвержденный доход, официальное трудоустройство и документы, подтверждающие финансовую устойчивость клиента. В противном случае вероятность отказа даже при внесении солидного первоначального платежа станет высокой.

"Новые требования прежде всего направлены на снижение рисков невозврата кредитов и формирование более ответственного подхода к заемным средствам. Для автолюбителей это может означать необходимость тщательнее готовиться к подаче заявки: собирать справки о доходах, подтверждать официальное трудоустройство и заранее рассчитывать свою долговую нагрузку. В противном случае банк может отказать даже при достаточном первоначальном взносе", — рассказала Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Как отреагирует рынок

По словам эксперта, в первые месяцы действия новых правил банки будут осторожнее. Количество одобренных заявок, скорее всего, снизится, но при этом качество заемщиков возрастет. Финансовые организации получат клиентов с более устойчивым доходом, а значит, уменьшатся риски невозвратов.

Аналитики также прогнозируют рост интереса к государственным программам льготного автокредитования, где условия могут быть мягче. Особенно это актуально для семейных категорий или молодых специалистов, которые могут рассчитывать на господдержку.

Возможные сценарии развития

Не исключено, что Центробанк пойдет дальше и продолжит ужесточение контроля за потребительским кредитованием в целом. Это коснется и автосегмента.