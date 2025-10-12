Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:10

Двигатель на паузе: почему государство притормаживает льготные автокредиты

Финансирование программы льготных автокредитов сократят в 2026 году — Минпромторг

Федеральная программа льготного автокредитования в ближайшие годы претерпит изменения. Министерство промышленности и торговли России заявило, что объем финансирования на 2026 год может быть сокращён по сравнению с нынешним, однако окончательное решение ещё предстоит принять при рассмотрении бюджета.

"Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение — исходя из текущих бюджетных возможностей. Пока что порядка 17 миллиардов рублей предусмотрено на льготный лизинг и 20 миллиардов рублей — на льготное автокредитование", — сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Он подчеркнул, что это не окончательная цифра: ко второму чтению законопроекта планируется представить поправки, которые могут увеличить объем господдержки.

Сколько выделят и почему меньше

Проект федерального бюджета предусматривает 20 миллиардов рублей на льготные автокредиты и около 17 миллиардов на автолизинг. Это меньше, чем в 2025 году, когда было заложено 36 миллиардов и 27 миллиардов рублей соответственно. Кроме того, в августе текущего года министерство выделило дополнительно 10 миллиардов рублей из собственных средств.

Причиной сокращения финансирования называют необходимость сбалансировать федеральный бюджет после периода расширенной поддержки отрасли. Несмотря на это, власти заверяют, что инструменты помощи сохранятся, а сами программы продолжат действовать в прежнем объеме.

Кто может рассчитывать на льготы

Программа льготного автокредитования действует для нескольких категорий граждан:
• медицинских работников;
• педагогов и сотрудников образовательных учреждений;
• участников специальной военной операции и членов их семей;
• людей с инвалидностью;
• семей с детьми, приобретающих автомобиль в регионах Дальнего Востока.

Размер скидки зависит от типа автомобиля. Электромобили можно приобрести с дисконтом 35% (но не более 925 тысяч рублей). Для машин с двигателем внутреннего сгорания скидка составляет 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.

Новая подпрограмма для семей

В мае Минпромторг расширил действие льготной программы, добавив в неё направление "Семейный автомобиль". Теперь семьи с двумя и более детьми могут приобрести отечественную машину со скидкой 10% по всей России.

Отдельно предусмотрены особые условия для автомобилей с ручным управлением. Участники СВО, получившие ранения, могут приобрести такую технику со скидкой 40%. Эта мера направлена на социальную адаптацию и поддержку тех, кто пострадал во время боевых действий.

Сравнение по годам

Год Льготное автокредитование Льготный лизинг
2024 36 млрд руб. 27 млрд руб.
2025 36+10 млрд руб. (доп. финансирование) 27 млрд руб.
2026 20 млрд руб. 17 млрд руб.

Как оформить льготный кредит

  1. Выберите автомобиль, произведённый в России: это могут быть "Лада", "Москвич", "УАЗ" и другие локализованные бренды.

  2. Обратитесь в банк-партнёр или лизинговую компанию, участвующую в программе.

  3. Подайте документы, подтверждающие право на льготу — например, справку о работе, свидетельства о рождении детей или удостоверение участника СВО.

  4. Получите одобрение и подпишите договор с учётом государственной скидки.

  5. Заберите автомобиль по сниженной цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка подержанного автомобиля.
→ Последствие: отказ в субсидии, так как программа распространяется только на новые машины.
→ Альтернатива: воспользоваться региональными мерами поддержки или программой трейд-ин.

• Ошибка: обращение в банк, не участвующий в программе.
→ Последствие: потеря времени.
→ Альтернатива: уточнить список аккредитованных банков на сайте Минпромторга.

• Ошибка: выбор автомобиля, не входящего в перечень льготных.
→ Последствие: скидка не применяется.
→ Альтернатива: уточнить у дилера, участвует ли модель в программе.

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать банк?
— Актуальный список банков опубликован на сайте Минпромторга.

Сколько реально можно сэкономить?
— Например, автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей с дизельным двигателем можно купить за 1,2 млн при скидке 20%.

Можно ли купить электромобиль?
— Да, для электромобилей предусмотрена максимальная скидка 35%.

Что лучше: кредит или лизинг?
— Кредит удобнее частным лицам, лизинг — бизнесу. Оба инструмента поддерживаются государством.

Мифы и правда

Миф: программа действует только в крупных городах.
Правда: льготы доступны по всей стране, включая сельские районы.

Миф: скидка распространяется на любые автомобили.
Правда: участвуют только машины, собранные в России.

Миф: можно использовать программу несколько раз.
Правда: льгота предоставляется один раз на одного заемщика.

Интересные факты

  1. Первая программа льготного автокредитования была запущена в 2009 году и спасла рынок после кризиса.

  2. После появления подпрограммы "Семейный автомобиль" продажи отечественных машин выросли почти на треть.

  3. Более половины автомобилей, купленных по льготным кредитам, составляют модели марки "Лада".

