До скидок — один шаг, но путь скользкий: как не остаться без субсидии на авто
В проекте федерального бюджета на 2026 год правительство планирует сократить расходы на поддержку автомобильного рынка. Ассигнования на льготное автокредитование и лизинг будут уменьшены более чем на четверть — до 37,2 млрд рублей. Эти данные приводятся в пояснительной записке, с которой ознакомилось агентство "Интерфакс".
"Предполагается, что в 2026–2028 гг. программы льготного автокредитования будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета в объеме по 20 млрд руб., льготный лизинг — по 17-19 млрд руб.", — отмечается в сообщении агентства.
Для сравнения: в 2025 году на поддержку спроса через эти программы закладывается 50,6 млрд рублей, из которых 18,4 млрд приходится на автокредиты, а 32,3 млрд — на лизинговые схемы.
Сравнение объемов финансирования
|Год
|Автокредитование
|Лизинг
|Общий объем
|2025
|18,4 млрд руб.
|32,3 млрд руб.
|50,6 млрд руб.
|2026
|20 млрд руб.
|17-19 млрд руб.
|37,2 млрд руб.
Советы шаг за шагом: как действовать покупателю
-
Если вы планируете купить машину в кредит, уточняйте у банка условия участия в госпрограмме.
-
Для предпринимателей, выбирающих лизинг, стоит заранее сравнить предложения компаний и условия субсидий.
-
Проверьте, распространяется ли льгота на электромобили или гибридные авто, чтобы учесть перспективу экономии.
-
Рассмотрите сопутствующие расходы — страховка КАСКО и ОСАГО часто обязательны для кредитных машин.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: откладывать оформление кредита в надежде на рост финансирования.
-
Последствие: лимиты быстро исчерпываются, и вы останетесь без льготы.
-
Альтернатива: заранее подавать заявку и использовать электронные сервисы банков для быстрого одобрения.
А что если…
Что будет, если бюджетное финансирование снизится ещё сильнее? В таком случае автопроизводители могут предложить собственные скидки и бонусные программы, чтобы удержать покупателей. Некоторые банки уже внедряют акции с пониженными ставками на ограниченный срок.
Плюсы и минусы программ
|Плюсы
|Минусы
|Снижение ставки по кредиту или лизингу
|Ограниченный срок действия программ
|Возможность приобрести авто быстрее
|Небольшой список моделей-участников
|Поддержка бизнеса через лизинг
|Высокие требования к заемщикам
|Доступность электромобилей в программах
|Быстрое исчерпание лимитов
FAQ
Как выбрать между автокредитом и лизингом?
Кредит выгоден частным покупателям, лизинг — бизнесу. При лизинге проще обновлять парк машин.
Сколько стоит участие в программе?
Льготы предоставляются бесплатно, но расходы на страховку и обслуживание остаются за покупателем.
Что лучше: новая машина в кредит или подержанная без него?
Новая авто дешевле в обслуживании первые годы, подержанная — выгоднее по цене, но без гарантий.
Мифы и правда
-
Миф: льготные программы доступны только для отечественных машин.
-
Правда: участвуют и иномарки, собранные в России.
-
Миф: кредит всегда дешевле лизинга.
-
Правда: для бизнеса лизинг часто выгоднее, так как позволяет учесть НДС и амортизацию.
Три интересных факта
-
Первые программы льготного автокредитования в России появились в 2009 году.
-
С 2022 года в них начали включать электромобили.
-
В кризисные годы лимиты программ обычно заканчивались уже в первые месяцы.
Исторический контекст
-
2009 год: запуск первой программы субсидий на автокредиты.
-
2015 год: добавлено льготное автолизинговое финансирование для малого бизнеса.
-
2022 год: программы расширены на электромобили и автомобили отечественной сборки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru