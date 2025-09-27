Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:13

До скидок — один шаг, но путь скользкий: как не остаться без субсидии на авто

Расходы на поддержку автопрома в бюджете-2026 снизят до 37,2 млрд руб. — Интерфакс

В проекте федерального бюджета на 2026 год правительство планирует сократить расходы на поддержку автомобильного рынка. Ассигнования на льготное автокредитование и лизинг будут уменьшены более чем на четверть — до 37,2 млрд рублей. Эти данные приводятся в пояснительной записке, с которой ознакомилось агентство "Интерфакс".

"Предполагается, что в 2026–2028 гг. программы льготного автокредитования будут ежегодно финансироваться из федерального бюджета в объеме по 20 млрд руб., льготный лизинг — по 17-19 млрд руб.", — отмечается в сообщении агентства.

Для сравнения: в 2025 году на поддержку спроса через эти программы закладывается 50,6 млрд рублей, из которых 18,4 млрд приходится на автокредиты, а 32,3 млрд — на лизинговые схемы.

Сравнение объемов финансирования

Год Автокредитование Лизинг Общий объем
2025 18,4 млрд руб. 32,3 млрд руб. 50,6 млрд руб.
2026 20 млрд руб. 17-19 млрд руб. 37,2 млрд руб.

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

  1. Если вы планируете купить машину в кредит, уточняйте у банка условия участия в госпрограмме.

  2. Для предпринимателей, выбирающих лизинг, стоит заранее сравнить предложения компаний и условия субсидий.

  3. Проверьте, распространяется ли льгота на электромобили или гибридные авто, чтобы учесть перспективу экономии.

  4. Рассмотрите сопутствующие расходы — страховка КАСКО и ОСАГО часто обязательны для кредитных машин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать оформление кредита в надежде на рост финансирования.

  • Последствие: лимиты быстро исчерпываются, и вы останетесь без льготы.

  • Альтернатива: заранее подавать заявку и использовать электронные сервисы банков для быстрого одобрения.

А что если…

Что будет, если бюджетное финансирование снизится ещё сильнее? В таком случае автопроизводители могут предложить собственные скидки и бонусные программы, чтобы удержать покупателей. Некоторые банки уже внедряют акции с пониженными ставками на ограниченный срок.

Плюсы и минусы программ

Плюсы Минусы
Снижение ставки по кредиту или лизингу Ограниченный срок действия программ
Возможность приобрести авто быстрее Небольшой список моделей-участников
Поддержка бизнеса через лизинг Высокие требования к заемщикам
Доступность электромобилей в программах Быстрое исчерпание лимитов

FAQ

Как выбрать между автокредитом и лизингом?
Кредит выгоден частным покупателям, лизинг — бизнесу. При лизинге проще обновлять парк машин.

Сколько стоит участие в программе?
Льготы предоставляются бесплатно, но расходы на страховку и обслуживание остаются за покупателем.

Что лучше: новая машина в кредит или подержанная без него?
Новая авто дешевле в обслуживании первые годы, подержанная — выгоднее по цене, но без гарантий.

Мифы и правда

  • Миф: льготные программы доступны только для отечественных машин.

  • Правда: участвуют и иномарки, собранные в России.

  • Миф: кредит всегда дешевле лизинга.

  • Правда: для бизнеса лизинг часто выгоднее, так как позволяет учесть НДС и амортизацию.

Три интересных факта

  1. Первые программы льготного автокредитования в России появились в 2009 году.

  2. С 2022 года в них начали включать электромобили.

  3. В кризисные годы лимиты программ обычно заканчивались уже в первые месяцы.

Исторический контекст

  • 2009 год: запуск первой программы субсидий на автокредиты.

  • 2015 год: добавлено льготное автолизинговое финансирование для малого бизнеса.

  • 2022 год: программы расширены на электромобили и автомобили отечественной сборки.

