Сроки поползли вверх: автокредиты в России стали длиннее, чем год назад

Средний срок автокредитов в России продолжает расти и к концу 2025 года достиг максимальных значений за последний год. По данным Национального бюро кредитных историй, заемщики все чаще выбирают более длинные кредитные периоды, что отражает изменение поведения как клиентов, так и банков. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Рост сроков автокредитования

В ноябре 2025 года средний срок автокредита составил 5,8 года. Это на 10,1% больше, чем в ноябре 2024 года, когда показатель находился на уровне 5,3 года. По сравнению с октябрем 2025 года рост оказался более умеренным — 1,9%, однако динамика сохраняется уже седьмой месяц подряд.

В НБКИ отмечают, что текущий показатель стал максимальным за последние 12 месяцев. После снижения в начале 2025 года рынок перешел к фазе стабилизации, а затем — постепенного восстановления, что напрямую отразилось на условиях кредитования автомобилей.

Региональные различия

Наиболее длительные сроки автокредитов зафиксированы в южных и сибирских регионах. Лидером стал Краснодарский край, где средний срок достиг 6,41 года. Следом идут Ставропольский край (6,28 года), Волгоградская область (6,19 года), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (6,18 года), а также Новосибирская область (6,16 года).

Минимальные значения среди крупнейших регионов продемонстрировали столицы. В Москве средний срок автокредитов составил 5,26 года, в Санкт-Петербурге — 5,34 года, что заметно ниже среднероссийского уровня.

Почему банки удлиняют кредиты

Наибольший годовой рост сроков автокредитования зафиксирован именно в мегаполисах и экономически активных регионах. В Москве показатель вырос на 15,1%, в Самарской области — на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13,9%, в Краснодарском крае — на 12,6%.

"Увеличение сроков автокредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, такая стратегия помогает удерживать показатель ПДН ниже критического уровня в 50%.