Льготы не спасают: россияне всё реже решаются брать машину в кредит

После бурного летнего сезона российский рынок автокредитования показал заметное замедление. Несмотря на устойчивый интерес к новым машинам, число выданных кредитов сократилось почти на четверть. Эксперты отмечают, что тенденция связана не только с падением продаж, но и с изменением поведения покупателей, которые стали осторожнее планировать крупные траты.

Что показал сентябрь

По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года банки выдали 132 тысячи автокредитов — это на 23% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Однако по сравнению с августом рынок прибавил 10,5%, что говорит о постепенном оживлении спроса.

"Объем автокредитов на новые автомобили составил 83 тыс. шт. (-11% к аналогичному периоду прошлого года). На автомобили с пробегом было выдано 49 тыс. кредитов (-38%)", — пояснил директор агентства Сергей Целиков.

В деньгах россияне заняли у банков почти 200 миллиардов рублей — на 20% меньше, чем годом ранее, но на 16% больше, чем в августе.

Новые машины против подержанных

Рынок новых автомобилей удерживается лучше, чем сегмент машин с пробегом. Сказывается влияние госпрограмм — прежде всего льготного автокредитования, которое помогает покупателям компенсировать рост цен. Автомобили с пробегом теряют позиции: ставки выше, а банки чаще отказывают в выдаче средств из-за повышенных рисков.

Категория Количество кредитов Изменение к 2024 г. Средний чек Новые авто 83 тыс. -11% 1,51 млн руб. С пробегом 49 тыс. -38% 1,32 млн руб.

В среднем заемщики оформляли кредит на 1,5 миллиона рублей, что на 7-10% выше прошлогоднего уровня. Рост объясняется подорожанием автомобилей и смещением спроса в сторону более дорогих моделей.

Почему растет сумма кредита

Главная причина — повышение цен в автосалонах. Даже бюджетные седаны подорожали, а средний чек по кредиту превысил полтора миллиона рублей. Кроме того, банки активнее продвигают программы с дополнительными услугами — страхованием КАСКО, расширенной гарантией, установкой противоугонных систем. Эти расходы часто включаются в тело кредита.

Второй фактор — рост доли новых автомобилей в общей структуре продаж. По статистике, кредиты на подержанные машины сокращаются быстрее, чем на новые, что также влияет на среднюю сумму займа.

Как изменились условия одобрения

В 2025 году банки стали мягче относиться к заемщикам. Если зимой процент одобрения кредитных заявок был минимальным (28% для новых машин и 19% для подержанных), то осенью показатель вырос до 41% и 29% соответственно. Это говорит о том, что кредиторы постепенно возвращаются к более активной политике, особенно в сегменте новых автомобилей.

Рынок кредитования поддерживает и высокий уровень ликвидности машин — банки охотнее финансируют покупку популярных моделей, которые проще продать при необходимости.

Ситуация на авторынке

Несмотря на оживление в сентябре, рынок в целом продолжает сокращаться. Продажи автомобилей в России снизились на 18,7% по сравнению с прошлым сентябрем, а по итогам девяти месяцев — на 22,4%.

Падение связано с ограниченным предложением, ростом цен на комплектующие и ослаблением рубля. Тем не менее, по словам экспертов, именно программы льготного кредитования удерживают спрос от более глубокого обвала.

В августе первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что более 80 тысяч машин в 2025 году были куплены по этой госпрограмме. Всего с начала года на субсидирование автокредитов направлено свыше 24 миллиардов рублей.

Советы: как взять автокредит с выгодой

Сравните ставки не менее чем в трёх банках — различия могут достигать 5-7%. Уточните условия досрочного погашения: некоторые банки вводят комиссии. Если планируете покупать новый автомобиль, уточните, участвует ли дилер в госпрограммах — это поможет сэкономить до 20%. Рассмотрите возможность включить в кредит страхование жизни — иногда это снижает ставку. Не берите максимальный срок: чем меньше период, тем выгоднее переплата.

Ошибки заемщиков и как их избежать

• Ошибка: взять кредит без анализа полной стоимости.

Последствие: переплата из-за скрытых комиссий.

Альтернатива: используйте калькуляторы на сайтах банков для расчета полной суммы платежей.

• Ошибка: оформлять займ на старый автомобиль.

Последствие: банк может отказать или предложить высокий процент.

Альтернатива: искать машины не старше пяти лет — по ним условия лучше.

• Ошибка: не читать договор.

Последствие: неожиданное увеличение ежемесячных платежей.

Альтернатива: внимательно проверяйте пункты о дополнительных услугах и страховках.

А что если рынок продолжит падать?

Если снижение продаж и выдачи кредитов затянется, банки могут сократить количество партнерских программ с дилерами, а ставки начнут расти. Однако при стабилизации рубля и поддержке госпрограмм возможен обратный эффект — спрос на автокредиты вырастет уже к началу 2026 года.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время появятся новые виды поддержки — например, комбинированные программы с участием производителей, где часть процентов компенсируется за счет завода.

Плюсы и минусы автокредита в 2025 году

Плюсы Минусы Субсидии по госпрограммам снижают ставку Ограниченный выбор моделей Возможность купить новый авто без накоплений Высокие цены на страховку Более мягкие требования к заемщикам Рост средней суммы кредита Возможность включить КАСКО в тело кредита Риск переплаты при длительном сроке займа

FAQ

Как выбрать банк для автокредита?

Ориентируйтесь на ставку, скрытые комиссии и партнерские программы с дилерами. Банки, работающие напрямую с автопроизводителями, предлагают лучшие условия.

Сколько стоит страховка при автокредите?

КАСКО обычно обходится в 3-6% от стоимости автомобиля, но при оформлении через банк можно получить скидку.

Что лучше — новый или подержанный автомобиль в кредит?

Если есть возможность участвовать в программе льготного автокредитования, выгоднее брать новый авто — ставка ниже, а условия одобрения мягче.

Мифы и правда

• Миф: автокредит всегда дороже рассрочки.

Правда: рассрочка часто включает скрытые комиссии, а кредит может быть дешевле при субсидировании.

• Миф: банки не одобряют заявки без идеальной кредитной истории.

Правда: сейчас одобряют до 40% заявок, даже с небольшими просрочками в прошлом.

• Миф: выгодно брать займ только в автосалоне.

Правда: нередко ставка в стороннем банке ниже, особенно при онлайн-заявке.

Исторический контекст

Автокредитование в России начало активно развиваться в середине 2000-х. К 2013 году объем выданных кредитов достиг рекорда — более миллиона сделок в год. Затем последовал спад из-за кризиса, и рынок вернулся к росту лишь к 2021 году. Сегодня он вновь находится на переломном этапе: сочетание поддержки государства и осторожности потребителей формирует новую модель поведения на рынке.

3 интересных факта