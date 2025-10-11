Льготы не спасают: россияне всё реже решаются брать машину в кредит
После бурного летнего сезона российский рынок автокредитования показал заметное замедление. Несмотря на устойчивый интерес к новым машинам, число выданных кредитов сократилось почти на четверть. Эксперты отмечают, что тенденция связана не только с падением продаж, но и с изменением поведения покупателей, которые стали осторожнее планировать крупные траты.
Что показал сентябрь
По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года банки выдали 132 тысячи автокредитов — это на 23% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Однако по сравнению с августом рынок прибавил 10,5%, что говорит о постепенном оживлении спроса.
"Объем автокредитов на новые автомобили составил 83 тыс. шт. (-11% к аналогичному периоду прошлого года). На автомобили с пробегом было выдано 49 тыс. кредитов (-38%)", — пояснил директор агентства Сергей Целиков.
В деньгах россияне заняли у банков почти 200 миллиардов рублей — на 20% меньше, чем годом ранее, но на 16% больше, чем в августе.
Новые машины против подержанных
Рынок новых автомобилей удерживается лучше, чем сегмент машин с пробегом. Сказывается влияние госпрограмм — прежде всего льготного автокредитования, которое помогает покупателям компенсировать рост цен. Автомобили с пробегом теряют позиции: ставки выше, а банки чаще отказывают в выдаче средств из-за повышенных рисков.
|Категория
|Количество кредитов
|Изменение к 2024 г.
|Средний чек
|Новые авто
|83 тыс.
|-11%
|1,51 млн руб.
|С пробегом
|49 тыс.
|-38%
|1,32 млн руб.
В среднем заемщики оформляли кредит на 1,5 миллиона рублей, что на 7-10% выше прошлогоднего уровня. Рост объясняется подорожанием автомобилей и смещением спроса в сторону более дорогих моделей.
Почему растет сумма кредита
Главная причина — повышение цен в автосалонах. Даже бюджетные седаны подорожали, а средний чек по кредиту превысил полтора миллиона рублей. Кроме того, банки активнее продвигают программы с дополнительными услугами — страхованием КАСКО, расширенной гарантией, установкой противоугонных систем. Эти расходы часто включаются в тело кредита.
Второй фактор — рост доли новых автомобилей в общей структуре продаж. По статистике, кредиты на подержанные машины сокращаются быстрее, чем на новые, что также влияет на среднюю сумму займа.
Как изменились условия одобрения
В 2025 году банки стали мягче относиться к заемщикам. Если зимой процент одобрения кредитных заявок был минимальным (28% для новых машин и 19% для подержанных), то осенью показатель вырос до 41% и 29% соответственно. Это говорит о том, что кредиторы постепенно возвращаются к более активной политике, особенно в сегменте новых автомобилей.
Рынок кредитования поддерживает и высокий уровень ликвидности машин — банки охотнее финансируют покупку популярных моделей, которые проще продать при необходимости.
Ситуация на авторынке
Несмотря на оживление в сентябре, рынок в целом продолжает сокращаться. Продажи автомобилей в России снизились на 18,7% по сравнению с прошлым сентябрем, а по итогам девяти месяцев — на 22,4%.
Падение связано с ограниченным предложением, ростом цен на комплектующие и ослаблением рубля. Тем не менее, по словам экспертов, именно программы льготного кредитования удерживают спрос от более глубокого обвала.
В августе первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что более 80 тысяч машин в 2025 году были куплены по этой госпрограмме. Всего с начала года на субсидирование автокредитов направлено свыше 24 миллиардов рублей.
Советы: как взять автокредит с выгодой
-
Сравните ставки не менее чем в трёх банках — различия могут достигать 5-7%.
-
Уточните условия досрочного погашения: некоторые банки вводят комиссии.
-
Если планируете покупать новый автомобиль, уточните, участвует ли дилер в госпрограммах — это поможет сэкономить до 20%.
-
Рассмотрите возможность включить в кредит страхование жизни — иногда это снижает ставку.
-
Не берите максимальный срок: чем меньше период, тем выгоднее переплата.
Ошибки заемщиков и как их избежать
• Ошибка: взять кредит без анализа полной стоимости.
Последствие: переплата из-за скрытых комиссий.
Альтернатива: используйте калькуляторы на сайтах банков для расчета полной суммы платежей.
• Ошибка: оформлять займ на старый автомобиль.
Последствие: банк может отказать или предложить высокий процент.
Альтернатива: искать машины не старше пяти лет — по ним условия лучше.
• Ошибка: не читать договор.
Последствие: неожиданное увеличение ежемесячных платежей.
Альтернатива: внимательно проверяйте пункты о дополнительных услугах и страховках.
А что если рынок продолжит падать?
Если снижение продаж и выдачи кредитов затянется, банки могут сократить количество партнерских программ с дилерами, а ставки начнут расти. Однако при стабилизации рубля и поддержке госпрограмм возможен обратный эффект — спрос на автокредиты вырастет уже к началу 2026 года.
Эксперты не исключают, что в ближайшее время появятся новые виды поддержки — например, комбинированные программы с участием производителей, где часть процентов компенсируется за счет завода.
Плюсы и минусы автокредита в 2025 году
|Плюсы
|Минусы
|Субсидии по госпрограммам снижают ставку
|Ограниченный выбор моделей
|Возможность купить новый авто без накоплений
|Высокие цены на страховку
|Более мягкие требования к заемщикам
|Рост средней суммы кредита
|Возможность включить КАСКО в тело кредита
|Риск переплаты при длительном сроке займа
FAQ
Как выбрать банк для автокредита?
Ориентируйтесь на ставку, скрытые комиссии и партнерские программы с дилерами. Банки, работающие напрямую с автопроизводителями, предлагают лучшие условия.
Сколько стоит страховка при автокредите?
КАСКО обычно обходится в 3-6% от стоимости автомобиля, но при оформлении через банк можно получить скидку.
Что лучше — новый или подержанный автомобиль в кредит?
Если есть возможность участвовать в программе льготного автокредитования, выгоднее брать новый авто — ставка ниже, а условия одобрения мягче.
Мифы и правда
• Миф: автокредит всегда дороже рассрочки.
Правда: рассрочка часто включает скрытые комиссии, а кредит может быть дешевле при субсидировании.
• Миф: банки не одобряют заявки без идеальной кредитной истории.
Правда: сейчас одобряют до 40% заявок, даже с небольшими просрочками в прошлом.
• Миф: выгодно брать займ только в автосалоне.
Правда: нередко ставка в стороннем банке ниже, особенно при онлайн-заявке.
Исторический контекст
Автокредитование в России начало активно развиваться в середине 2000-х. К 2013 году объем выданных кредитов достиг рекорда — более миллиона сделок в год. Затем последовал спад из-за кризиса, и рынок вернулся к росту лишь к 2021 году. Сегодня он вновь находится на переломном этапе: сочетание поддержки государства и осторожности потребителей формирует новую модель поведения на рынке.
3 интересных факта
-
Почти каждый второй новый автомобиль в России покупается с привлечением заемных средств.
-
Средний срок автокредита вырос с трёх до пяти лет за последние десять лет.
-
Электромобили занимают менее 2% в структуре кредитных продаж, но их доля стабильно растет.
