Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автокредит
Автокредит
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:26

Льготы не спасают: россияне всё реже решаются брать машину в кредит

"Автостат": банки в сентябре выдали 132 тысячи автокредитов против 171 тысячи годом ранее

После бурного летнего сезона российский рынок автокредитования показал заметное замедление. Несмотря на устойчивый интерес к новым машинам, число выданных кредитов сократилось почти на четверть. Эксперты отмечают, что тенденция связана не только с падением продаж, но и с изменением поведения покупателей, которые стали осторожнее планировать крупные траты.

Что показал сентябрь

По данным агентства "Автостат", в сентябре 2025 года банки выдали 132 тысячи автокредитов — это на 23% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Однако по сравнению с августом рынок прибавил 10,5%, что говорит о постепенном оживлении спроса.
"Объем автокредитов на новые автомобили составил 83 тыс. шт. (-11% к аналогичному периоду прошлого года). На автомобили с пробегом было выдано 49 тыс. кредитов (-38%)", — пояснил директор агентства Сергей Целиков.

В деньгах россияне заняли у банков почти 200 миллиардов рублей — на 20% меньше, чем годом ранее, но на 16% больше, чем в августе.

Новые машины против подержанных

Рынок новых автомобилей удерживается лучше, чем сегмент машин с пробегом. Сказывается влияние госпрограмм — прежде всего льготного автокредитования, которое помогает покупателям компенсировать рост цен. Автомобили с пробегом теряют позиции: ставки выше, а банки чаще отказывают в выдаче средств из-за повышенных рисков.

Категория Количество кредитов Изменение к 2024 г. Средний чек
Новые авто 83 тыс. -11% 1,51 млн руб.
С пробегом 49 тыс. -38% 1,32 млн руб.

В среднем заемщики оформляли кредит на 1,5 миллиона рублей, что на 7-10% выше прошлогоднего уровня. Рост объясняется подорожанием автомобилей и смещением спроса в сторону более дорогих моделей.

Почему растет сумма кредита

Главная причина — повышение цен в автосалонах. Даже бюджетные седаны подорожали, а средний чек по кредиту превысил полтора миллиона рублей. Кроме того, банки активнее продвигают программы с дополнительными услугами — страхованием КАСКО, расширенной гарантией, установкой противоугонных систем. Эти расходы часто включаются в тело кредита.

Второй фактор — рост доли новых автомобилей в общей структуре продаж. По статистике, кредиты на подержанные машины сокращаются быстрее, чем на новые, что также влияет на среднюю сумму займа.

Как изменились условия одобрения

В 2025 году банки стали мягче относиться к заемщикам. Если зимой процент одобрения кредитных заявок был минимальным (28% для новых машин и 19% для подержанных), то осенью показатель вырос до 41% и 29% соответственно. Это говорит о том, что кредиторы постепенно возвращаются к более активной политике, особенно в сегменте новых автомобилей.

Рынок кредитования поддерживает и высокий уровень ликвидности машин — банки охотнее финансируют покупку популярных моделей, которые проще продать при необходимости.

Ситуация на авторынке

Несмотря на оживление в сентябре, рынок в целом продолжает сокращаться. Продажи автомобилей в России снизились на 18,7% по сравнению с прошлым сентябрем, а по итогам девяти месяцев — на 22,4%.
Падение связано с ограниченным предложением, ростом цен на комплектующие и ослаблением рубля. Тем не менее, по словам экспертов, именно программы льготного кредитования удерживают спрос от более глубокого обвала.

В августе первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что более 80 тысяч машин в 2025 году были куплены по этой госпрограмме. Всего с начала года на субсидирование автокредитов направлено свыше 24 миллиардов рублей.

Советы: как взять автокредит с выгодой

  1. Сравните ставки не менее чем в трёх банках — различия могут достигать 5-7%.

  2. Уточните условия досрочного погашения: некоторые банки вводят комиссии.

  3. Если планируете покупать новый автомобиль, уточните, участвует ли дилер в госпрограммах — это поможет сэкономить до 20%.

  4. Рассмотрите возможность включить в кредит страхование жизни — иногда это снижает ставку.

  5. Не берите максимальный срок: чем меньше период, тем выгоднее переплата.

Ошибки заемщиков и как их избежать

Ошибка: взять кредит без анализа полной стоимости.
Последствие: переплата из-за скрытых комиссий.
Альтернатива: используйте калькуляторы на сайтах банков для расчета полной суммы платежей.

Ошибка: оформлять займ на старый автомобиль.
Последствие: банк может отказать или предложить высокий процент.
Альтернатива: искать машины не старше пяти лет — по ним условия лучше.

Ошибка: не читать договор.
Последствие: неожиданное увеличение ежемесячных платежей.
Альтернатива: внимательно проверяйте пункты о дополнительных услугах и страховках.

А что если рынок продолжит падать?

Если снижение продаж и выдачи кредитов затянется, банки могут сократить количество партнерских программ с дилерами, а ставки начнут расти. Однако при стабилизации рубля и поддержке госпрограмм возможен обратный эффект — спрос на автокредиты вырастет уже к началу 2026 года.

Эксперты не исключают, что в ближайшее время появятся новые виды поддержки — например, комбинированные программы с участием производителей, где часть процентов компенсируется за счет завода.

Плюсы и минусы автокредита в 2025 году

Плюсы Минусы
Субсидии по госпрограммам снижают ставку Ограниченный выбор моделей
Возможность купить новый авто без накоплений Высокие цены на страховку
Более мягкие требования к заемщикам Рост средней суммы кредита
Возможность включить КАСКО в тело кредита Риск переплаты при длительном сроке займа

FAQ

Как выбрать банк для автокредита?
Ориентируйтесь на ставку, скрытые комиссии и партнерские программы с дилерами. Банки, работающие напрямую с автопроизводителями, предлагают лучшие условия.

Сколько стоит страховка при автокредите?
КАСКО обычно обходится в 3-6% от стоимости автомобиля, но при оформлении через банк можно получить скидку.

Что лучше — новый или подержанный автомобиль в кредит?
Если есть возможность участвовать в программе льготного автокредитования, выгоднее брать новый авто — ставка ниже, а условия одобрения мягче.

Мифы и правда

Миф: автокредит всегда дороже рассрочки.
Правда: рассрочка часто включает скрытые комиссии, а кредит может быть дешевле при субсидировании.

Миф: банки не одобряют заявки без идеальной кредитной истории.
Правда: сейчас одобряют до 40% заявок, даже с небольшими просрочками в прошлом.

Миф: выгодно брать займ только в автосалоне.
Правда: нередко ставка в стороннем банке ниже, особенно при онлайн-заявке.

Исторический контекст

Автокредитование в России начало активно развиваться в середине 2000-х. К 2013 году объем выданных кредитов достиг рекорда — более миллиона сделок в год. Затем последовал спад из-за кризиса, и рынок вернулся к росту лишь к 2021 году. Сегодня он вновь находится на переломном этапе: сочетание поддержки государства и осторожности потребителей формирует новую модель поведения на рынке.

3 интересных факта

  1. Почти каждый второй новый автомобиль в России покупается с привлечением заемных средств.

  2. Средний срок автокредита вырос с трёх до пяти лет за последние десять лет.

  3. Электромобили занимают менее 2% в структуре кредитных продаж, но их доля стабильно растет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Механики предупреждают: агрессивная езда повышает расход топлива до 40% сегодня в 4:15
Топливо уходит, а чек не горит: где искать утечку, которой нет

Почему даже исправный автомобиль начинает "есть" больше топлива и как вернуть ему экономичность — реальные причины, цифры и советы.

Читать полностью » FOX 2: в Миссури женщина угнала машину, потому что устала идти пешком сегодня в 4:03
Когда усталость становится оправданием: зачем американка пошла на угон ради отдыха

Жительница Миссури устала идти пешком и решила сесть в чужой Hyundai прямо на заправке. Простая усталость обернулась уголовным делом и громким обсуждением по всей стране.

Читать полностью » Стоимость эксплуатации Lada Vesta в такси в Москве составила 3,98 млн рублей за три года — данные НАПИ сегодня в 3:58
Такси на лезвии бритвы: сколько на самом деле стоит каждый километр пути для Lada Vesta

Сколько на самом деле стоит "прокрутить" Lada Vesta в такси три года при 360 000 км? Разбираем топливо, лизинг, шины и страховки, считаем себестоимость километра и годовой бюджет.

Читать полностью » Минфин РФ: новая пошлина за маркировку товаров заработает с 1 января 2026 года сегодня в 3:15
Поддержка электроники или удар по автопрому: чем обернётся новая пошлина

С 2026 года в России вводят пошлину за внесение данных в систему "Честный знак". Эксперты предупреждают: автотовары могут подорожать, но насколько — пока неизвестно.

Читать полностью » Автоюрист Воропаев: ущерб за повреждение автомобиля при работах ЖКХ должен возмещать заказчик сегодня в 2:53
Разгром от коммунальщиков: почему за ваш разбитый бампер должен платить дворник

Юрист рассказал, как действовать, если коммунальщики повредили автомобиль во дворе. Простая последовательность шагов поможет вернуть деньги за ремонт даже без свидетелей.

Читать полностью » сегодня в 2:28
Solaris удвоил продажи и напугал конкурентов: что происходит на рынке авто

Продажи Solaris в России выросли почти вдвое, а завод в Санкт-Петербурге готовит новые модели. Узнаем, за счёт чего бренд стремительно завоевывает рынок.

Читать полностью » Опытный дальнобойщик рассказал, что агрессия и усталость чаще всего приводят к ДТП сегодня в 1:48
Трасса не прощает вспышек: как эмоции за рулём становятся главным врагом водителя

Опытный дальнобойщик делится простыми, но эффективными советами, которые помогают водителям избегать аварий даже на самых сложных трассах.

Читать полностью » РСА: за девять месяцев 2025 года 72% полисов ОСАГО оформили онлайн сегодня в 1:15
Цифровой прорыв на дорогах: бумажное ОСАГО стремительно уходит в прошлое

Россияне всё чаще выбирают е-ОСАГО вместо бумажных полисов. Мы выяснили, в каких регионах онлайн-страхование стало нормой и почему этот формат вытесняет классический.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Остеопат Евдокимов объяснил, как неправильная осанка влияет на работу мозга и щитовидной железы
Спорт и фитнес
Учёные: полная амплитуда приседаний не разрушает хрящ, а улучшает подвижность суставов
Садоводство
Мошки в домашних цветах исчезают после просушки земли и обработки марганцовкой раствором
Авто и мото
ГИБДД проведёт в Москве рейд "СИМ. Велосипедист" с 11 по 13 октября
Садоводство
Садоводы напомнили: первые заморозки улучшают вкус моркови, капусты и свёклы
Садоводство
Шпинат и редис, морковь и лук: садоводы рассказали, какие культуры лучше сажать вместе осенью
Спорт и фитнес
Ошибка при тренировках с гантелями: что делать, чтобы избежать травм
Питомцы
Собака выбирает одного человека из-за эмоций и раннего опыта — зоопсихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet