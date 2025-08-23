Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автокредит
Автокредит
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:28

Суммы автокредитов в России бьют рекорды: почему машины берут дороже и дольше

Средний автокредит в России вырос до 1,56 млн рублей в июле 2025 года — Объединённое кредитное бюро

В июле 2025 года россияне оформили 110,5 тысячи автокредитов на общую сумму 158 миллиардов рублей, сообщает Объединённое кредитное бюро. Это на 13% больше по количеству и на 19% — по объёму, чем в июне. Однако в сравнении с июлем прошлого года рынок показал снижение: число сделок сократилось на 3%, а сумма — сразу на 35%.

Средний размер займа увеличился до 1,56 млн рублей против 1,47 млн месяцем ранее. При этом сроки выплат стали длиннее: если в июне средний срок составлял 59 месяцев, то в июле — уже 62 месяца.

Драйверы роста

Главным фактором оживления стала покупка новых автомобилей. Их доля достигла почти 75% всех автозаймов.

"Главным драйвером роста автокредитования в июле стал сегмент новых автомобилей, доля которого практически достигла трех четвертей от всех выдаваемых в стране автозаймов. Условия для покупки свежих моделей благоприятные", - заявил директор по риск-менеджменту и аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Он также добавил, что вследствие сформированной в конце 2024 года и нерешенной и по сей день затоваренности складов многие дилеры вынуждены стимулировать продажи. Особенно преуспевают китайские автопроизводители, которые предлагают существенные скидки и субсидируют кредиты, так что купить машину можно под ставку в 6-7%

Лидером по числу оформленных автокредитов стала Москва — 7,44 тысячи займов на сумму 13,67 млрд рублей. В пятёрку также вошли:

  • Московская область — 7,38 тыс. кредитов на 12,76 млрд;
  • Санкт-Петербург — 5,65 тыс. кредитов на 9,17 млрд;
  • Татарстан — 5,82 тыс. кредитов на 7,96 млрд;
  • Краснодарский край — 4,78 тыс. кредитов на 7,39 млрд.

Итоги семи месяцев

За январь-июль 2025 года россияне оформили 611,2 тысячи автокредитов на 796,4 млрд рублей. Это на 34% меньше по количеству и на 42% по объёму, чем годом ранее, когда показатель составлял 931,4 тысячи займов на 1,37 трлн рублей.

Влияние ключевой ставки

В конце июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Этот шаг может заметно повлиять на доступность кредитов.

"Снижение ключевой ставки стимулирует экономическую активность, увеличит доступность кредитов и лизинга, повысит покупательскую способность населения: потребители активнее начнут приобретать автомобили", — отметил управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский прогнозирует, что эффект от новых ставок проявится через 3-4 месяца, то есть ближе к осени. По его словам, накопленный эффект приведёт к оживлению рынка, и если тенденция сохранится, она сможет продлиться и дальше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи китайских автомобилей в России упали на 18% в июле — сегодня в 1:25

Китайские авто теряют популярность в России — этого никто не ожидал в 2025 году

Продажи китайских автомобилей в России начали стремительно падать: старые хиты теряют популярность, но новые игроки неожиданно усиливают позиции.

Читать полностью » На заводе Subaru в Ойзуми роботы получили твердотельные батареи с ресурсом 10 лет сегодня в 1:08

Технология, которую ждали от Tesla, внезапно вышла у Subaru — но не в машинах

Subaru внедрила твердотельные батареи, но не в машины, а в заводских роботов. Почему именно так и как это связано с новой электростратегией бренда?

Читать полностью » Toyota и Mazda тестируют систему Sweep для хранения энергии из старых батарей сегодня в 0:47

Старые батареи обрели вторую жизнь: Toyota и Mazda придумали, как превратить их в "золотые жилы" энергии

Toyota и Mazda проверяют, как старые батареи могут стать новым источником энергии: система Sweep превращает их в гибкий накопитель для солнечных панелей.

Читать полностью » Россияне потратили на новые автомобили 390 млрд рублей в июле 2025 года — сегодня в 0:27

Россияне массово снимают деньги с депозитов и несут их в автосалоны — что происходит с рынком

В июле россияне потратили рекордную сумму на новые автомобили, но эксперты предупреждают: осенний рынок может снова замедлиться.

Читать полностью » Штраф за непристегнутый ремень: как избежать наказания по данным ГИБДД вчера в 23:42

Неожиданные способы избежать штрафа за ремень безопасности: проверенные лайфхаки

Штрафы за непристегнутые ремни безопасности — головная боль для водителей. Капитан полиции раскрыл секреты, как избежать наказания. Узнайте, что делать, если вас остановили, и как оспорить штраф.

Читать полностью » Как открыть автомобиль при утере ключей: советы от автоэкспертов вчера в 23:10

Утеряны ключи от автомобиля? Откройте секреты быстрого решения проблемы

Потеряли ключи от машины? Не паникуйте! Автослесарь раскрыл простые и доступные способы решения проблемы. Узнайте, что делать в такой ситуации и как избежать лишних трат.

Читать полностью » Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов вчера в 22:46

Права водителя, о которых молчат: как защититься от давления ГАИ

Узнайте, как правильно вести себя при взаимодействии с инспекторами ГАИ. Защитите свои права и избегите ненужных проблем на дороге.

Читать полностью » Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации вчера в 22:35

Избегите лишних остановок: как цвет и цена автомобиля влияют на вашу безопасность

Задумывались, почему инспекторы ГАИ выбирают именно вас для проверки? Узнайте, какие автомобили привлекают внимание и как избежать остановок.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как выполнять прыжки на тумбу правильно и какие ошибки приводят к травмам — мнение тренеров
Садоводство

Эксперты рассказали, почему нельзя поливать сад в жаркий полдень
Наука и технологии

Планеты — сироты в туманности Ориона формируют собственные системы спутников: открытие Джеймса Уэбба
Авто и мото

В России внедрение обновлённых правил обучения водителей отложено до марта 2026 года
Наука и технологии

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи
Красота и здоровье

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей
Спорт и фитнес

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat
Еда

Приготовление запеченного картофеля в фольге при 250 градусах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru