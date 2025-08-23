Суммы автокредитов в России бьют рекорды: почему машины берут дороже и дольше

В июле 2025 года россияне оформили 110,5 тысячи автокредитов на общую сумму 158 миллиардов рублей, сообщает Объединённое кредитное бюро. Это на 13% больше по количеству и на 19% — по объёму, чем в июне. Однако в сравнении с июлем прошлого года рынок показал снижение: число сделок сократилось на 3%, а сумма — сразу на 35%.

Средний размер займа увеличился до 1,56 млн рублей против 1,47 млн месяцем ранее. При этом сроки выплат стали длиннее: если в июне средний срок составлял 59 месяцев, то в июле — уже 62 месяца.

Драйверы роста

Главным фактором оживления стала покупка новых автомобилей. Их доля достигла почти 75% всех автозаймов.

"Главным драйвером роста автокредитования в июле стал сегмент новых автомобилей, доля которого практически достигла трех четвертей от всех выдаваемых в стране автозаймов. Условия для покупки свежих моделей благоприятные", - заявил директор по риск-менеджменту и аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Он также добавил, что вследствие сформированной в конце 2024 года и нерешенной и по сей день затоваренности складов многие дилеры вынуждены стимулировать продажи. Особенно преуспевают китайские автопроизводители, которые предлагают существенные скидки и субсидируют кредиты, так что купить машину можно под ставку в 6-7%

Лидером по числу оформленных автокредитов стала Москва — 7,44 тысячи займов на сумму 13,67 млрд рублей. В пятёрку также вошли:

Московская область — 7,38 тыс. кредитов на 12,76 млрд;

Санкт-Петербург — 5,65 тыс. кредитов на 9,17 млрд;

Татарстан — 5,82 тыс. кредитов на 7,96 млрд;

Краснодарский край — 4,78 тыс. кредитов на 7,39 млрд.

Итоги семи месяцев

За январь-июль 2025 года россияне оформили 611,2 тысячи автокредитов на 796,4 млрд рублей. Это на 34% меньше по количеству и на 42% по объёму, чем годом ранее, когда показатель составлял 931,4 тысячи займов на 1,37 трлн рублей.

Влияние ключевой ставки

В конце июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Этот шаг может заметно повлиять на доступность кредитов.

"Снижение ключевой ставки стимулирует экономическую активность, увеличит доступность кредитов и лизинга, повысит покупательскую способность населения: потребители активнее начнут приобретать автомобили", — отметил управляющий директор ГК "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский прогнозирует, что эффект от новых ставок проявится через 3-4 месяца, то есть ближе к осени. По его словам, накопленный эффект приведёт к оживлению рынка, и если тенденция сохранится, она сможет продлиться и дальше.