Рынок дал по тормозам: автокредитование сократилось почти во всех регионах

Рынок автокредитования в России за последний год заметно охладился, и снижение оказалось настолько существенным, что затронуло практически все регионы страны. На фоне общего спада отдельные субъекты, в том числе южные, все же удерживают лидирующие позиции по объему выдач. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Общероссийское падение автокредитования

Согласно информации НБКИ, в январе-ноябре объем выданных автокредитов в России сократился на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,38 трлн рублей. Такая динамика свидетельствует о серьезном изменении условий на рынке и более осторожном поведении как заемщиков, так и банков.

Снижение носит общероссийский характер. Наиболее заметное падение объемов автокредитования зафиксировано сразу в нескольких крупных регионах — в Ростовской области, Москве, Московской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что именно эти субъекты ранее демонстрировали высокую активность в сегменте автокредитов, поэтому спад здесь выглядит особенно показательно.

Позиции Краснодарского края

Несмотря на общую негативную динамику, Краснодарский край сохранил высокие позиции среди регионов-лидеров по объему автокредитования. По итогам ноября на Кубани было выдано автокредитов на сумму 68,3 млрд рублей. Этот показатель позволил региону войти в топ-5 субъектов страны наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Республикой Татарстан.

Эксперты отмечают, что устойчивость позиций Краснодарского края связана с емким потребительским рынком и традиционно высоким спросом на автомобили. При этом даже в регионе-лидере снижение активности заемщиков становится все более заметным на фоне ухудшения условий кредитования.

Причины снижения спроса на автокредиты

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков пояснил, что ключевыми факторами падения объемов выдачи стали изменения во второй половине 2024 года. Речь идет прежде всего о росте процентных ставок и увеличении утилизационного сбора, которые напрямую повлияли на конечную стоимость автомобилей для покупателей.

"Аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, это выражается в ужесточении требований к заемщикам и росте числа отказов по кредитным заявкам, даже при относительно стабильном уровне доходов клиентов.

Новая реальность для заемщиков

Участники рынка указывают, что текущая ситуация формирует новую модель поведения как со стороны банков, так и со стороны потенциальных покупателей автомобилей. Заемщики все чаще откладывают покупку или переходят к более дешевым моделям, а кредитные организации стремятся минимизировать риски, снижая объемы выдач.

Таким образом, резкое сокращение автокредитования в России отражает совокупность экономических факторов и изменение кредитной политики банков. Даже регионы-лидеры, такие как Краснодарский край, оказываются частью этой тенденции, хотя и сохраняют относительно высокие показатели на фоне общего спада.