Платёж за электромобиль разрывает бюджет: льготная программа превращается в испытание

Государство предлагает россиянам возможность приобрести автомобиль на льготных условиях, что позволяет сэкономить на первоначальном взносе и снизить общие расходы по кредиту. Эти меры поддержки направлены на определённые категории граждан, которым предоставляется значительная скидка при покупке машины в кредит.

Кто может воспользоваться льготой

Право на участие в программе имеют работники здравоохранения и образовательной сферы, участники специальных военных операций и члены их семей, а также люди с ограниченными возможностями. Для этих категорий предусмотрена существенная экономия от стоимости автомобиля, которая может достигать десятков процентов.

Электромобили привлекают дополнительной поддержкой: государство компенсирует до 35% цены, что можно направить на первый взнос. Максимальная сумма компенсации — 925 тысяч рублей. При покупке машины с обычным бензиновым или дизельным двигателем скидка варьируется от 20 до 25% в зависимости от региона. В некоторых субъектах для участников боевых действий размер льготы может достигать 40%.

С весны этого года условия программы расширены и на семьи с двумя и более детьми, которым теперь доступна скидка в размере 10%.

Размер ежемесячного платежа

Платеж по льготному автокредиту формируется в зависимости от статуса заёмщика и региона проживания. Исследования сервисов Банки.ру и Авито.Авто показывают следующие цифры.

Регион / Программа Тип автомобиля Ежемесячный платёж, руб. Дальневосточный федеральный округ Бензин / дизель 39 500 Другие регионы Бензин / дизель 45 800 Программа "Семейный автомобиль" Любой тип 51 500 Электромобиль - 133 100

Самыми доступными моделями по льготной программе остаются автомобили Lada: Granta — 30 700 руб., Niva Legend — 31 700 руб., Granta Cross — 33 300 руб. Среди электромобилей наименьший ежемесячный платёж предусмотрен для Evolute i-PRO — 56 300 руб.

Советы по снижению переплаты

Выбирать автомобиль с учётом доступных региональных льгот. Использовать государственную компенсацию на первый взнос, чтобы уменьшить размер кредита. Сравнивать разные банки и предложения автосалонов для выбора оптимальных условий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование региональных льгот → переплата по кредиту → выбирать автомобиль с учётом местной программы. Неполное использование компенсации → высокий первый взнос → направлять государственную поддержку на максимальную скидку. Поспешное оформление без сравнения условий → завышенные проценты → анализировать предложения нескольких банков.

Плюсы и минусы льготного автокредита

Плюсы Минусы Снижение первоначального взноса Ограничение по категориям граждан Возможность купить автомобиль дороже за меньший ежемесячный платёж Меньший выбор моделей в рамках льгот Доступность новых автомобилей Повышенные ежемесячные платежи для электромобилей Региональные дополнительные скидки Необходимость подтверждения статуса заёмщика

FAQ

Как выбрать автомобиль по льготной программе?

Ориентируйтесь на доступные модели с учётом ваших льгот и региональных условий.

Сколько можно сэкономить на первом взносе?

Для электромобилей — до 35% стоимости, для автомобилей с ДВС — 20-25%, в некоторых случаях — до 40%.

Что лучше: электромобиль или бензиновый авто по льготе?

Выбор зависит от бюджета и условий эксплуатации. Электромобили дороже в ежемесячных платежах, но имеют компенсацию на первый взнос и низкие эксплуатационные расходы.

Мифы и правда

Миф: льготный автокредит доступен всем гражданам.

Правда: программа рассчитана на отдельные категории граждан. Миф: скидка на электромобили не влияет на ежемесячный платёж.

Правда: компенсация снижает первый взнос, но ежемесячный платёж остаётся высоким. Миф: автомобили Lada по льготной программе невыгодны.

Правда: они остаются самыми доступными и экономичными по ежемесячному платежу.

Интересные факты